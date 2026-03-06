BUREAU VERITAS : Nombre d'actions et de droits de vote au 28 février 2026

INFORMATION RÈGLEMENTÉE
Courbevoie, France – 6 mars 2026
Information relative au nombre d’actions et de droits de vote prévue par l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers
Emetteur : Bureau Veritas
|Date de l’arrêté
|Nombre d’actions en circulation (1)
|Nombre total de droits de vote
|28/02/2026
|453 900 202
Nombre de droits de vote théoriques : 560 823 062
Nombre de droits de vote exerçables : 550 633 982
(1) y compris les actions nouvelles créées en Euroclear du fait des levées d’options de souscription d’actions intervenues depuis le 1er janvier 2026, le cas échéant.
|Bureau Veritas
|Siège Social
|Tél : +33 (0)1 55 24 70 00
|Société Anonyme
|Tour Alto
|Fax : +33 (0)1 55 24 70 01
|au capital de 54 464 582,40 euros
|4, Place des Saisons
|www.bureauveritas.com
|RCS Nanterre 775 690 621
|92400 Courbevoie
Pièce jointe