Dassault Aviation : Réduction de capital par voie d’annulation d’actions propres

Réduction de capital par voie d’annulation d’actions propres

Le Conseil d’administration de Dassault Aviation réuni le 3 mars 2026 a décidé de réduire le capital de la société par voie d’annulation de 684 288 actions propres détenues au nominatif, représentant 0,87% de son capital social.

Cette décision a été prise par le Conseil d’administration sur autorisation de l’Assemblée Générale Mixte réunie le 16 mai 2025.

Cette réduction de capital a pris effet le 6 mars 2026.

Le capital social de Dassault Aviation s’élève désormais à 62 170 196,80 euros, divisé en 77 712 746 actions de 80 centimes d’euro chacune, entièrement libérées.

Les informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions ainsi qu’à la structure de l’actionnariat seront en conséquence mises à jour sur le site internet de la société www.dassault-aviation.com .

_________

