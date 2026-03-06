NACON



Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote

et d'actions composant le capital social

Article 223-16 du Règlement Général

de l'Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre total d'actions composant

le capital social Droits de

vote bruts Droits de

vote nets

28/02/2026 109 172 490 163 753 734 163 550 526

NACON - RCS 852 538 461

Société cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B