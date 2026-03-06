NACON: Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote 
et d'actions composant le capital social
    
    
Article 223-16 du Règlement Général
de l'Autorité des Marchés Financiers
    
DateNombre total d'actions composant
 le capital social		Droits de
 vote bruts 		Droits de
vote nets
28/02/2026109 172 490163 753 734163 550 526
    
NACON -  RCS 852 538 461
Société cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B
ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP


