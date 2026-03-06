VALNEVA Déclaration d’actions et de droits de vote : 28 février 2026

Déclaration d’actions et de droits de vote

28 février 2026
Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : Îlot Saint-Joseph Bureaux Convergence – Bât. A, 12 ter Quai Perrache – 69002 Lyon
Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B

Date de la déclaration : 6 mars 2026

Nombre d’actions
composant le capital de Valneva		Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus*Origine de la variationDate à laquelle cette variation a été constatéeNombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**
 

173 877 420

actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune		188 868 104Passage au porteur de 899 095 titres assortis d’un droit de vote double

 

Passage en droit de vote double de 250 actions ordinaires

 		Entre le 12 et le 27 février 2026

 

Le 28 février 2026		188 743 782

* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.

