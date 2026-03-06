EssilorLuxottica: Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025

Paris, France (6 mars 2026) – EssilorLuxottica annonce la mise à disposition de son Document d’enregistrement universel 2025 dans les conditions requises par la réglementation en vigueur. La version française de ce document, établie au format ESEF (European Single Electronic Format), a été déposée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 6 mars 2026 sous le numéro d’enregistrement D.26-0067.

Le Document d’enregistrement universel inclut notamment le Rapport financier annuel, dont :

  • Les Comptes annuels de la Société mère ;
  • Les Comptes consolidés du Groupe ;
  • Le Rapport de gestion et le Plan de vigilance, respectivement visés aux articles L.225-100 et L.225-102-1 du Code de commerce, ainsi que le Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.225-37 du Code de commerce et le Rapport de durabilité visé à l’article L.233-28-4 du Code de commerce ;
  • L’attestation de la personne responsable du Document d’enregistrement universel ;
  • Les Rapports des Commissaires aux comptes sur les Comptes annuels et les Comptes consolidés du Groupe, ainsi que le Rapport de certification des informations en matière de durabilité ; et
  • Les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes.

La version française du Document d’enregistrement universel ainsi que sa traduction anglaise sont tenues gratuitement à la disposition du public, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peuvent être téléchargées sur le site d’EssilorLuxottica.

