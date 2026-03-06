EssilorLuxottica: Deposito del Documento di registrazione universale 2025

Deposito del Documento di registrazione universale 2025
Parigi, Francia (6 marzo 2026) - EssilorLuxottica annuncia la messa a disposizione del suo Documento di registrazione universale 2025 secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La versione in lingua francese di tale documento, predisposta in formato ESEF (European Single Electronic Format), è stata depositata presso l'Autorité des Marchés Financiers (AMF, autorità francese per la vigilanza del mercato) il 6 marzo 2026 con il numero D.26-0067.
Il Documento di registrazione universale include, in particolare, la Relazione finanziaria annuale, con:
- il Bilancio della capogruppo;
- il Bilancio di Gruppo consolidato;
- la Relazione sulla gestione e il Piano di vigilanza, redatti, rispettivamente, in conformità agli articoli L.225-100 e L.225-102-1 del Codice Commerciale francese, nonché la Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'articolo L.225-37 del Codice Commerciale francese e la Rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi dell’articolo L.233-28-4 del Codice Commerciale francese;
- l’attestazione del responsabile del Documento di registrazione universale;
- le Relazioni dei revisori sul Bilancio della capogruppo e sul Bilancio di Gruppo consolidato, nonché la Relazione di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità; e
- le informazioni relative ai compensi dei revisori.
La versione in francese del Documento di registrazione universale come pure la sua traduzione in lingua inglese sono disponibili gratuitamente, come previsto dalla normativa applicabile, e possono essere scaricate dal sito di EssilorLuxottica.
Allegato