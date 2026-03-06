Informations clés :

Fentics Technology a été nommée lauréate du prix « ALM Solution of the Year » (solution ALM de l’année) lors des InsuranceERM UK & Europe Awards 2026 , récompensant l’impact de sa plateforme ALM couvrant l’ensemble du bilan , destinée aux assureurs. Le prix sera remis lors de la cérémonie du 19 mars.

LONDRES, 06 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fentics Technology Limited, fournisseur londonien de logiciels de gestion actif-passif (ALM) pour les assureurs, a été désignée lauréate du prix « ALM Solution of the Year » (solution ALM de l’année) aux InsuranceERM UK & Europe Awards 2026.

Alors que les marchés financiers deviennent de plus en plus incertains et complexes, les assureurs ne considèrent plus la gestion actif-passif (ALM) comme un simple exercice de reporting périodique. Elle devient désormais un processus continu de mesure, d’optimisation et de gestion du bilan dans son ensemble.

La plateforme de Fentics s’inscrit dans cette vision. Son architecture cloud-native et ascendante permet aux assureurs de générer en temps réel des analyses et des optimisations sophistiquées à l’échelle de l’ensemble du bilan, afin de gérer l’ALM de manière plus proactive, avec davantage de clarté et de confiance. La solution est conçue pour être déployée immédiatement, grâce à une interface web intuitive de type « click-and-play » permettant aux utilisateurs d’exécuter et de configurer des modèles sans développement spécifique.

La plateforme offre une modélisation détaillée des actifs, couvrant un large éventail d’instruments, y compris des dérivés complexes, avec une attribution de performance granulaire et des capacités de tests de résistance flexibles. Ces principes de modélisation s’étendent également à la composante actuarielle de la plateforme, qui prend en charge les calculs de provisions techniques, les calculs de capital de solvabilité requis (SCR) et la modélisation de la marge de risque.

En combinant la modélisation des actifs bottom-up et la modélisation actuarielle des passifs au sein d’une même plateforme, Fentics offre aux assureurs une vision intégrée des actifs, des passifs et du capital à l’échelle de l’ensemble du bilan. La plateforme prend en charge plusieurs référentiels comptables et réglementaires et permet de modéliser des structures de groupe complexes comprenant plusieurs entités juridiques et juridictions.

Elle permet également une interaction dynamique entre actifs et passifs, donnant aux assureurs la possibilité de modéliser et d’optimiser leur capital avec précision et flexibilité dans le cadre de régimes tels que le UK Matching Adjustment (MA) et le Bermuda’s Scenario-Based Approach (SBA).

Au-delà des fonctionnalités ALM principales, la plateforme propose également des analyses de liquidité, l’optimisation de l’allocation stratégique d’actifs (SAA) pour la planification d’entreprise, et des simulations stochastiques du bilan complet.

Commentant cette distinction, Huarong Tang, cofondateur de Fentics, a déclaré :

« Nous sommes ravis de recevoir cette reconnaissance de la part d’InsuranceERM. Elle reflète l’innovation qui sous-tend notre plateforme et l’importance croissante des analyses couvrant l’ensemble du bilan pour les assureurs confrontés à des environnements réglementaires et de marché de plus en plus complexes. »

InsuranceERM publie depuis 2008 et documente des centaines d’initiatives, d’innovations et de leaders du secteur qui font progresser la gestion des risques dans le domaine de l’assurance. Les UK & Europe Awards figurent parmi les distinctions les plus reconnues du secteur en matière d’excellence en science actuarielle et en gestion des risques. Les lauréats sont sélectionnés par un jury indépendant composé d’experts du secteur.

Pour en savoir plus sur ces prix, consultez le site officiel d’InsuranceERM https://www.insuranceerm.com

À propos de Fentics :

Fentics Technology Limited est une société de logiciels basée à Londres qui fournit des solutions cloud-native de gestion actif-passif (ALM) et d’analyse du bilan global pour les assureurs et les réassureurs. La plateforme Fentics combine modélisation actuarielle, analyse des investissements et calcul haute performance afin de proposer des capacités rapides et évolutives pour la gestion des provisions, la modélisation du capital, les tests de résistance, et l’optimisation de l’allocation stratégique d’actifs (SAA). Conçue pour les flux de travail modernes de l’assurance, elle permet aux entreprises de gérer actifs, passifs et risques au sein d’un cadre analytique unifié.

Pour en savoir plus sur Fentics, rendez-vous sur https://fentics.co.uk

Pour plus d’informations

Huarong Tang

Co-fondateur

+44 (0) 208 058 0178

info@fentics.co.uk