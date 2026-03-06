WORLDLINE : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025 - Communiqué

Mise à disposition du

Document d’Enregistrement Universel 2025

Paris La Défense, le 6 mars 2026 – Worldline [Euronext : WLN], opérateur d’infrastructures critiques et de services de paiement leader en Europe, annonce que son Document d’Enregistrement Universel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) au format ESEF (European Single Electronic Format) le vendredi 6 mars 2026, sous le numéro D.26-0071.

Le Document d’Enregistrement Universel est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de la Société worldline.com dans la rubrique « Investisseurs » et sur le site de l’AMF à l’adresse suivante :

amf-france.org.

Ce Document d’Enregistrement Universel comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport intégré, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes.

