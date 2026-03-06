Nokia Oyj
Pörssitiedote
6.3.2026 klo 22.00
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: FMR LLC:n ääniosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %
Nokia Oyj on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan FMR LLC:n välillinen ääniosuus Nokia Oyj:n äänioikeuksien kokonaismäärästä on 5.3.2026 ylittänyt 5 prosentin rajan.
Nokia Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 5 742 239 696 kappaletta ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.
llmoituksen mukaan FMR LLC:n osuus oli seuraava:
| % osakkeista ja äänistä
(A:n yhteismäärä)
| % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
(B:n yhteismäärä)
| Yhteenlaskettu %-osuus
(A+B)
|Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
|Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen
| 5,26 % osakkeista
5,05 % äänistä
|n/a
| 5,26 % osakkeista
5,05 % äänistä
|5 742 239 696
| Edellisessä liputus-
ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos lipu-
tettu)
| 5,04 % osakkeista
4,83 % äänistä
|n/a
| 5,04 % osakkeista
4,83 % äänistä
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet:
| Osakesarja / Osakelaji (ISIN)
|Osakkeiden ja äänten lukumäärä
|Osakkeiden ja äänten %-osuus
| Suora
(AML 9:5)
| Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
| Suora
(AML 9:5)
|Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
|NOKIA (FI0009000681)
| 302 308 805 osaketta
289 732 162 ääntä
| 5,26 % osakkeista
5,05 % äänistä
|A YHTEENSÄ
| 302 308 805 osaketta
289 732 162 ääntä
| 5,26 % osakkeista
5,05 % äänistä
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:
| Rahoitus-välineen
luonne
|Eräpäivä
|Toteutusaika
|Toimitustapa (osaketoimitus / netto-arvon tilitys)
|Osakkeiden ja äänten lukumäärä
|Osakkeiden ja äänten %-osuus
|B YHTEENSÄ
|n/a
|n/a
Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
|Nimi
|%-osuus osakkeista ja äänistä
|%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälinen kautta
|Yhteensä
|FMR LLC
| Fidelity Management &
Research Company
LLC
|FMR LLC
|FIAM Holdings LLC
|FIAM LLC
|FMR LLC
|FIAM Holdings LLC
|Fidelity Institutional Asset Management Trust Company
|FMR LLC
|FMTC Holdings LLC
|Fidelity Management Trust Company
|FMR LLC
| Fidelity Management & Research Company LLC
FMR Investment
Management (UK) Limited
|FMR LLC
| Fidelity Advisory
Holdings LLC
|Strategic Advisers LLC
|FMR LLC
| Fidelity Global
Brokerage Group, Inc.
| National Financial
Services LLC
| Fidelity Capital
Markets
Nokia
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.
Lisätietoja:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 931 580 507
Sähköposti: investor.relations@nokia.com