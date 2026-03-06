Galapagos creëert nieuw inschrijvingsrechtenplan

Mechelen, België; 6 maart 2026, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar Raad van Bestuur 1.750.000 inschrijvingsrechten heeft gecreëerd onder een nieuw inschrijvingsrechtenplan.

De Raad van Bestuur van Galapagos heeft op 6 maart 2026 “Inschrijvingsrechtenplan 2026”, bestemd voor leden van het personeel van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder dit inschrijvingsrechtenplan werden 1.750.000 inschrijvingsrechten gecreëerd in het kader van beloningen aan huidige en toekomstige werknemers. Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om op één nieuw Galapagos aandeel in te schrijven. Bijkomende informatie kan gevonden worden in het verslag van de Raad van Bestuur dat gepubliceerd wordt op de website van Galapagos op Special reports - Galapagos .

Het maatschappelijk kapitaal van Galapagos bedraagt momenteel €356.444.938,61; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 65.897.071, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie.

Bovenop de 1.750.000 inschrijvingsrechten onder het Inschrijvingsrechtenplan 2026 bedraagt het totaal aantal rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten (i) 13,338,810 inschrijvingsrechten onder verschillende uitstaande inschrijvingsrechtenplannen in hoofdzaak bestemd voor werknemers, wat overeenstemt met 13,338,810 stemrechten die kunnen worden verkregen door de uitoefening van die inschrijvingsrechten, en (ii) één inschrijvingsrecht uitgegeven aan Gilead Therapeutics om in te schrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aandeelhouderschap van Gilead en haar verbonden vennootschappen te brengen tot 29,9% van het daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aantal aandelen na de uitoefening van het inschrijvingsrecht. Galapagos heeft geen converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

