S&P breytir horfum um lánshæfi í jákvæðar vegna sterkari stöðu opinberra fjármála og staðfestir 'A+/A-1' lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs

S&P Global Ratings hefur breytt horfum fyrir lánshæfi ríkissjóðs í jákvæðar úr stöðugum. Að sama skapi eru lánshæfiseinkunnir til skemmri og lengri tíma staðfestar í 'A+/A-1'.
Jákvæðu horfurnar endurspegla fyrst og fremst sterkari stöðu ríkisfjármála og mat S&P á frekari afkomubata á næstu tveimur árum, sem leiðir til viðvarandi lækkunar á skuldahlutfalli ríkissjóðs. S&P spáir því að i skuldahlutfallið lækki í 35% af vergri landsframleiðslu árið 2029. Til samanburðar er hlutfallið áætlað 41% árið 2025. Matsfyrirtækið gerir ráð fyrir að hallarekstur ríkissjóðs minnki niður í aðeins 0,2% af vergri landsframleiðslu árið 2027 til samanburðar við 1% af landsframleiðslu í fyrra, áður en jafnvægi næst frá og með árinu 2028.
S&P gæti hækkað lánshæfiseinkunn ríkissjóðs ef staða ríkisfjármála reynist enn sterkari en fyrirtækið gerir ráð fyrir. Þetta gæti til að mynda raungerst, ef hagvöxtur reynist umfram væntingar. Þá gæti viðleitni yfirvalda til að halda aftur af útgjaldavexti eða frekari sala ríkiseigna, leiða til hraðari lækkunar skuldahlutfallsins en áætlanir gera ráð fyrir. Að mati S&P gæti aukin fjölbreytni hagkerfisins, svo sem með vexti gagnavera, líftækni og lyfjaiðnaðar –aukið seiglu þess til lengdar.
Horfur gætu verið endurskoðaðar aftur í stöðugar ef hagvöxtur reynist veikari en S&P gerir ráð fyrir, til dæmis vegna viðvarandi eldvirkni eða hærra eldsneytisverðs í kjölfar átaka í Mið-Austurlöndum sem hefði hamlandi áhrif á ferðaþjónustu, eða ef Ísland yrði fyrir enn frekari áhrifum af spennu í alþjóðaviðskiptum. S&P gæti einnig fært horfur á lánshæfismati ríkissjóðs aftur í stöðugar vegna veikari stöðu ríkisfjármála eða ef Ísland neyddist til að auka verulega útgjöld til varnarmála án þess að grípa til viðeigandi mótvægisráðstafana í ríkisfjármálum.
