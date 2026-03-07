CGTN: Hvorfor holder Kinas økonomi sig stabil? Jiangsu-provinsen har svaret

CGTN offentliggjorde en artikel, der undersøgte den kinesiske økonomis modstandsdygtighed i en tid præget af global usikkerhed. Den fremhævede den rolle, som store provinser som Jiangsu spiller i at fremme vækst af høj kvalitet, og skitserede politiske tiltag til at øge beskæftigelsen, hæve indkomsterne og forbedre de offentlige tjenester – alt sammen med det formål at sikre, at Kinas modernisering skaber fælles velstand for alle.

BEIJING, March 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- I en tid, hvor den globale økonomi står over for stigende usikkerhed, og de indenlandske strukturelle tilpasninger fortsætter, er Kinas økonomiske modstandsdygtighed blevet et hyppigt diskuteret emne.

Som en vigtig provins, der kan opretholde både økonomisk dynamik og social fremgang, giver den østkinesiske provins Jiangsu et indblik i, hvorfor Kinas økonomi udviser modstandsdygtighed og vitalitet på trods af et komplekst eksternt miljø.

I 2025 oversteg Kinas samlede BNP 140 billioner yuan (ca. 20,16 billioner dollar). Blandt alle provinser fremstår Jiangsu som en vigtig hjørnesten, der bidrager med cirka en tiendedel af det nationale total. I løbet af den 14. femårsplanperiode (2021-2025) nåede provinsens økonomi fire på hinanden følgende milepæle på trillioner yuan og udvidede dermed sin skala støt, samtidig med at den opretholdt en stærk fremdrift.

Torsdag, under en drøftelse med sine kolleger fra delegationen fra Jiangsu-provinsen på den fjerde session af den 14. Nationale Folkekongres, Kinas nationale lovgivende forsamling, understregede den kinesiske præsident Xi Jinping, at økonomisk stærke provinser skal opretholde et solidt fundament og en stærk modstandsdygtighed over for eksterne chok, så de kan bidrage til at stabilisere den samlede nationale økonomi.

Højkvalitetsvækst, økonomisk modstandsdygtighed

Et kendetegn ved Jiangsus økonomiske resultater er kombinationen af omfang og kvalitet. Xi opfordrede provinsen til at fortsætte med at styrke sin økonomiske modstandsdygtighed ved at forbedre sine interne kapaciteter, integrere sig dybere i Kinas samlede nationale marked og udvide åbningen på højt niveau.

Produktion er fortsat en central hjørnesten. Jiangsus indeks for højkvalitetsudvikling inden for fremstillingsindustrien har ligget på førstepladsen på landsplan i fem år i træk, hvilket afspejler både industriel sofistikering og stærk innovationskapacitet. Fra avanceret udstyr og integrerede kredsløb til ny energi og biomedicin har provinsens industrielle økosystem bidraget til, at den har kunnet bevare sin konkurrenceevne midt i globale justeringer af forsyningskæden.

Den indenlandske efterspørgsel viser også livskraft. Et slående eksempel er den virale popularitet af den provinsielle fodboldliga kendt som "Su Super League", som har tiltrukket mere end 2,43 millioner tilskuere i 2025. Fænomenet illustrerer, hvordan sport, kultur og turisme kan aktivere forbruget og frigøre det indenlandske markeds potentiale.

I mellemtiden er Jiangsu fortsat en af Kinas mest åbne økonomier. I løbet af den 14. femårsplanperiode tiltrak provinsen mere end 119 milliarder dollar i faktiske udenlandske investeringer, hvilket placerede den på førstepladsen på landsplan.

Ved aktivt at deltage i indenlandsk og international dobbelt cirkulation viser Jiangsu, hvordan Kina styrker sit indenlandske marked, samtidig med at det forbliver åbent og integreret i den globale økonomi.

En modernisering, der kommer alle til gode

Økonomisk vækst alene er ikke det endelige mål. Som Xi understregede under forhandlingerne, er kinesisk modernisering defineret ved fælles velstand for alle.

Som Xi påpegede, betyder det, at man skal tage fat på nogle centrale spørgsmål: Hvordan man opnår høj kvalitet og fuld beskæftigelse, hvordan man øger indkomsterne for by- og landbefolkningen, og hvordan man yderligere forbedrer de offentlige tjenester og den sociale sikkerhed.

Mange af disse bekymringer blev behandlet i udkastet til regeringens arbejdsrapport, der blev forelagt lovgiverne til drøftelse torsdag, og som skitserede en række politikforanstaltninger med fokus på levevilkår.

Beskæftigelse er fortsat en topprioritet. Regeringen vil udvide arbejdsprogrammerne for at hjælpe mennesker, der har svært ved at finde arbejde. Samtidig vil fleksible arbejdstagere og personer i nye beskæftigelsesformer – såsom leveringspersonale og chauffører i taxitjenester – få bredere adgang til mere inkluderende sociale sikringsordninger.

At øge forbruget og hæve indkomsterne er også vigtige politiske mål. Kina vil gennemføre en plan for indkomstvækst for by- og landbefolkningen med foranstaltninger, der sigter mod at øge indtægterne for lavindkomstgrupper, udvide indtægtskilder fra ejendomme og forbedre systemerne for aflønning og social sikring.

Ifølge rapporten vil i alt 250 milliarder yuan i ultralange særlige statsobligationer støtte indbytteprogrammer for forbrugsgoder, mens der vil blive oprettet en særlig finanspolitisk koordineringsfond på 100 milliarder yuan for at fremme væksten i den indenlandske efterspørgsel. Politikker som fremme af skoleferier i foråret og efteråret og tilskyndelse til forskudt betalt ferie for ansatte forventes også at stimulere forbruget inden for servicesektoren og turismen.

Hvad angår offentlige tjenester og sociale sikringsspørgsmål, fremgår det af udkastet til rapporten, at minimumsydelserne til ældre på landet og ikke-arbejdende byboere vil blive forhøjet med 20 yuan om måneden. Kuponer til ældrepleje betaler for ældre, der er ramt af moderate eller mere alvorlige funktionsnedsættelser.

Derudover planlægger regeringen at udvide dækningen af barselsforsikringen, garantere barselsorlov, fremskynde udviklingen af inkluderende børnepasningstilbud og indføre boligpolitikker, der bedre støtter familier med to eller flere børn.