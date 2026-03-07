CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem die Widerstandsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft angesichts globaler Unsicherheiten untersucht wurde. Darin wurden die Rolle wichtiger Provinzen wie Jiangsu bei der Förderung eines hochwertigen Wachstums hervorgehoben und politische Maßnahmen zur Steigerung der Beschäftigung, zur Erhöhung der Einkommen und zur Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen skizziert – allesamt mit dem Ziel, dass die Modernisierung Chinas zu allgemeinem Wohlstand führt.

PEKING, March 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts der zunehmenden Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und der anhaltenden strukturellen Anpassungen im Inland ist die Widerstandsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft zu einem häufig diskutierten Thema geworden.

Als wichtige Provinz, die sowohl wirtschaftliche Dynamik als auch sozialen Fortschritt vorweisen kann, veranschaulicht die ostchinesische Provinz Jiangsu, warum Chinas Volkswirtschaft trotz eines komplexen externen Umfelds Widerstandsfähigkeit und Vitalität zeigt.

Im Jahr 2025 überstieg das gesamte BIP Chinas 140 Billionen Yuan (etwa 20,16 Billionen US-Dollar). Unter allen Provinzen sticht Jiangsu als tragende Säule hervor, die etwa ein Zehntel des nationalen Gesamtvolumens beiträgt. Während des 14. Fünfjahresplans (2021–2025) überschritt die Wirtschaft der Provinz im vierten Jahren in Folge die Billionen-Yuan-Meilensteinmarke bei einem stetigen Wachstum, während sie gleichzeitig ihre starke Dynamik beibehielt.

Am Donnerstag betonte der chinesische Präsident Xi Jinping bei einer Beratung mit seinen Kollegen aus der Delegation der Provinz Jiangsu auf der vierten Sitzung des 14. Nationalen Volkskongresses, dem nationalen Gesetzgeber Chinas, dass wirtschaftlich starke Provinzen eine solide Grundlage und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Erschütterungen bewahren müssen, damit sie zur Stabilisierung der gesamten Volkswirtschaft beitragen können.

Hochwertiges Wachstum, wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit

Ein charakteristisches Merkmal der Wirtschaftsleistung von Jiangsu ist die Kombination aus Größe und Qualität. Xi forderte die Provinz auf, ihre wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit weiter zu stärken, indem sie ihre internen Kapazitäten verbessert, sich stärker in den einheitlichen nationalen Markt Chinas integriert und die Öffnung auf hoher Ebene ausweitet.

Das verarbeitende Gewerbe bleibt eine zentrale Säule. Der Index für hochwertige Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe von Jiangsu steht seit fünf Jahren in Folge landesweit an erster Stelle, was sowohl die industrielle Komplexität als auch die starke Innovationsfähigkeit widerspiegelt. Von fortschrittlichen Geräten und integrierten Schaltkreisen bis hin zu neuen Energien und Biomedizin hat das industrielle Ökosystem der Provinz dazu beigetragen, dass sie trotz der Anpassungen in der globalen Lieferkette wettbewerbsfähig geblieben ist.

Auch die Binnennachfrage zeigt sich lebhaft. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die immense Popularität der regionalen Fußballliga „Su Super League“, die im Jahr 2025 mehr als 2,43 Millionen Zuschauer angezogen hat. Dieses Phänomen verdeutlicht, wie Sport, Kultur und Tourismus den Konsum ankurbeln und das Potenzial des Binnenmarktes entfesseln können.

Derweil bleibt Jiangsu eine der offensten Volkswirtschaften Chinas. Während der 14. Fünfjahresplan andauerte, zog die Provinz ausländische Investitionen in Höhe von mehr als 119 Milliarden US-Dollar an und belegte damit landesweit den ersten Platz.

Durch die aktive Beteiligung am dualen Kreislauf im In- und Ausland zeigt Jiangsu, wie China seinen Binnenmarkt stärkt, während es gleichzeitig seine Offenheit wahrt und in die Weltwirtschaft integriert bleibt.

Eine Modernisierung, von der alle profitieren

Wirtschaftswachstum allein ist nicht das oberste Ziel. Wie Xi während der Beratungen betonte, ist die Modernisierung Chinas durch gemeinsamen Wohlstand geprägt.

Xi wies darauf hin, dass dabei wichtige Fragen zu klären seien: Wie kann eine hochwertige Vollbeschäftigung erreicht werden, wie können die Einkommen der städtischen und ländlichen Bevölkerung gesteigert werden und wie können die öffentlichen Dienstleistungen und die soziale Sicherheit weiter verbessert werden?

Viele dieser Anliegen wurden im Entwurf des Regierungsarbeitsberichts behandelt, der den Parlamentariern am Donnerstag zur Beratung vorgelegt wurde und eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen enthält.

Die Beschäftigung bleibt eine Top-Priorität. Die Regierung wird Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ausweiten, um Menschen zu helfen, die Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche haben. Gleichzeitig erhalten flexible Arbeitnehmer und Beschäftigte in neuen Beschäftigungsformen – wie Lieferpersonal und Fahrdienstfahrer – einen breiteren Zugang zu umfassenderen Sozialversicherungsprogrammen.

Die Steigerung des Konsums und die Erhöhung der Einkommen sind ebenfalls wichtige politische Ziele. China wird einen Plan zur Steigerung der Einkommen der städtischen und ländlichen Bevölkerung umsetzen, der Maßnahmen zur Erhöhung der Verdienste von einkommensschwachen Gruppen, zur Erweiterung der Einkommensquellen aus Vermögen und zur Verbesserung der Vergütungs- und Sozialversicherungssysteme umfasst.

Dem Bericht zufolge werden insgesamt 250 Milliarden Yuan in Form von ultralangen Sonderstaatsanleihen Programme zum Umtausch von Konsumgütern unterstützen, während ein spezieller Fonds zur Koordinierung der Finanz- und Fiskalpolitik in Höhe von 100 Milliarden Yuan eingerichtet wird, um die Ausweitung der Binnennachfrage zu fördern. Maßnahmen wie die Werbung für Schulferien im Frühjahr und Herbst und die Förderung von gestaffeltem bezahlten Urlaub für Arbeitnehmer sollen ebenfalls den Konsum im Dienstleistungssektor und den Tourismus ankurbeln.

Was öffentliche Dienstleistungen und Fragen der sozialen Sicherheit betrifft, so heißt es im Berichtsentwurf, dass die Mindestgrundrente für ältere Menschen in ländlichen Gebieten und nicht erwerbstätige Stadtbewohner um 20 Yuan pro Monat angehoben wird. Gutscheine für Altenpflege decken die Kosten für Senioren, die von mittelschweren oder schwereren funktionellen Beeinträchtigungen betroffen sind.

Darüber hinaus plant die Regierung, den Versicherungsschutz für Mutterschaft zu erweitern, Mutterschaftsurlaub zu garantieren, die Entwicklung integrativer Kinderbetreuungsangebote zu beschleunigen und eine Wohnungspolitik einzuführen, die Familien mit zwei oder mehr Kindern besser unterstützt.