CGTN: ¿Por qué la economía de China se mantiene estable? La provincia de Jiangsu tiene la respuesta

CGTN publicó un artículo que examina la resiliencia de la economía de China en medio de las incertidumbres globales. El texto destaca el papel de provincias clave como Jiangsu para impulsar un crecimiento de alta calidad y describe las medidas de política destinados a impulsar el empleo, aumentar los ingresos y mejorar los servicios públicos, todo ello con el objetivo de garantizar que la modernización china genere prosperidad común para todos.

BEIJING, March 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A medida que la economía mundial enfrenta crecientes incertidumbres y continúan los ajustes estructurales internos, la resiliencia económica de China se ha convertido en un tema frecuente de debate.

Como una importante provincia capaz de mantener tanto dinamismo económico como progreso social, la provincia de Jiangsu, en el este de China, ofrece una muestra de por qué la economía del país demuestra resiliencia y vitalidad pese a un entorno externo complejo.

En 2025, el PIB total de China superó los 140 billones de yuanes (alrededor de 20,16 billones de dólares). Entre todas las provincias, Jiangsu destaca como un pilar clave, aportando aproximadamente una décima parte del total nacional. Durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), la economía de la provincia superó cuatro hitos sucesivos de un billón de yuanes, ampliando de manera constante su escala mientras mantenía un fuerte impulso.

El jueves, durante una deliberación con sus colegas diputados de la delegación de la provincia de Jiangsu en la cuarta sesión del Congreso Nacional del Pueblo de China (National People's Congress, NPC), el presidente chino Xi Jinping subrayó que las provincias con economías sólidas deben mantener bases firmes y una fuerte resiliencia frente a los choques externos, de modo que puedan ayudar a estabilizar la economía nacional en su conjunto.

Crecimiento de alta calidad y resiliencia económica

Una característica definitoria del desempeño económico de Jiangsu es la combinación de escala y calidad. Xi instó a la provincia a seguir fortaleciendo su resiliencia económica mediante la mejora de sus capacidades internas, una integración más profunda en el mercado nacional unificado de China y la ampliación de una apertura de alto nivel.

La manufactura sigue siendo un pilar central. El índice de desarrollo de alta calidad de la manufactura de Jiangsu ha ocupado el primer lugar a nivel nacional durante cinco años consecutivos, lo que refleja tanto la sofisticación industrial como una sólida capacidad de innovación. Desde equipos avanzados y circuitos integrados hasta nuevas energías y biomedicina, el ecosistema industrial de la provincia le ha permitido mantenerse competitiva en medio de los ajustes de las cadenas de suministro globales.

La demanda interna también muestra vitalidad. Un ejemplo llamativo es la popularidad viral de la liga de fútbol provincial conocida como la “Superliga Su”, que atrajo a más de 2,43 millones de espectadores en 2025. Este fenómeno ilustra cómo el deporte, la cultura y el turismo pueden activar el consumo y liberar el potencial del mercado interno.

Mientras tanto, Jiangsu sigue siendo una de las economías más abiertas de China. Durante el período del XIV Plan Quinquenal, la provincia atrajo más de 119.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, ocupando el primer lugar a nivel nacional.

Al participar activamente en la estrategia de doble circulación, tanto doméstica como internacional, Jiangsu demuestra cómo China fortalece su mercado interno mientras permanece abierta e integrada en la economía mundial.

Una modernización que beneficia a todos

El crecimiento económico por sí solo no es el objetivo final. Como enfatizó Xi durante la deliberación, la modernización china se define por la prosperidad común para todos.

Como señaló el presidente, esto implica abordar cuestiones clave: cómo lograr empleo pleno y de alta calidad, cómo aumentar los ingresos de los residentes urbanos y rurales, y cómo mejorar aún más los servicios públicos y la seguridad social.

Muchas de estas preocupaciones se abordaron en el proyecto de informe de trabajo del gobierno, presentado el jueves a los legisladores para su deliberación, el cual describe una serie de medidas políticas centradas en el bienestar social.

El empleo sigue siendo una prioridad central. El gobierno ampliará los programas de trabajo a cambio de asistencia para ayudar a las personas que enfrentan dificultades para encontrar empleo. Al mismo tiempo, los trabajadores flexibles y quienes participan en nuevas formas de empleo, como repartidores y conductores de plataformas de transporte, tendrán un acceso más amplio a programas de seguridad social más inclusivos.

Impulsar el consumo y aumentar los ingresos también son objetivos clave de política. China implementará un plan de crecimiento de ingresos para residentes urbanos y rurales, con medidas destinadas a aumentar los ingresos de los grupos de bajos ingresos, ampliar los canales de ingresos por patrimonio y mejorar los sistemas de remuneración y seguridad social.

Según el informe, 250.000 millones de yuanes en bonos especiales del Tesoro a ultra largo plazo respaldarán programas de renovación de bienes de consumo, mientras que se creará un fondo especial de coordinación fiscal-financiera de 100.000 millones de yuanes para facilitar la expansión de la demanda interna. También se espera que políticas como la promoción de vacaciones escolares de primavera y otoño y el fomento de licencias pagadas escalonadas para los empleados impulsen el consumo en el sector de servicios y el turismo.

En cuanto a los servicios públicos y la seguridad social, el proyecto de informe señala que las prestaciones básicas mínimas de jubilación para los residentes rurales y urbanos sin empleo se incrementarán en 20 yuanes al mes. También se emitirán vales para servicios de atención a personas mayores destinados a quienes presenten discapacidades funcionales moderadas o más graves.

Además, el gobierno planea ampliar la cobertura del seguro de maternidad, garantizar las licencias de maternidad, acelerar el desarrollo de servicios de cuidado infantil accesibles, e introducir políticas de vivienda que respalden mejor a las familias con dos o más hijos.