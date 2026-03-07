CGTN: מדוע כלכלת סין נשארת יציבה? למחוז ג'יאנגסו יש את התשובה

CGTN פרסמה מאמר שבחן את חוסנה של הכלכלה הסינית על רקע אי-ודאות עולמית. היא הדגישה במאמר את תפקידן של מחוזות גדולים כמו ג'יאנגסו בקידום צמיחה איכותית ותיארה את מאמצי המדיניות להגברת התעסוקה, העלאת ההכנסות ושיפור השירותים הציבוריים - כולם במטרה להבטיח שהמודרניזציה הסינית תביא לשגשוג משותף לכולם.

בעוד שהכלכלה העולמית מתמודדת עם אי-ודאות גוברת והתאמות מבניות מקומיות נמשכות, חוסנה הכלכלי של סין הפך לנושא דיון תכוף.

כפרובינציה מרכזית שיכולה לשמור על דינמיות כלכלית וקידמה חברתית כאחד, מחוז ג'יאנגסו במזרח סין מציע הצצה לסיבות שבגללן כלכלת סין מפגינה חוסן וחיוניות למרות סביבה חיצונית מורכבת.

בשנת 2025, התמ"ג הכולל של סין עבר את ה-140 טריליון יואן (כ-20.16 טריליון דולר). מבין כל המחוזות, ג'יאנגסו בולטת כעמוד תווך מרכזי, ותורמת כעשירית מהסך הלאומי. במהלך תקופת תוכנית החומש ה-14 (2021-2025), כלכלת המחוז חצתה ארבעה אבני דרך רצופות של טריליון יואן, תוך הרחבה מתמדת תוך שמירה על תנופה חזקה.

ביום חמישי, בעת שהשתתף בדיון עם עמיתיו הנציגים ממשלחת מחוז ג'יאנגסו במושב הרביעי של הקונגרס העממי הלאומי ה-14, בית המחוקקים הלאומי של סין, הדגיש נשיא סין שי ג'ינפינג כי מחוזות חזקים כלכלית חייבים לשמור על יסודות איתנים וחוסן חזק בפני זעזועים חיצוניים, כדי שיוכלו לסייע בייצוב הכלכלה הלאומית הכוללת.

צמיחה איכותית, חוסן כלכלי

מאפיין בולט של הביצועים הכלכליים של ג'יאנגסו הוא השילוב של קנה מידה ואיכות. שי קרא למחוז להמשיך ולחזק את חוסנו הכלכלי על ידי שיפור יכולותיו הפנימיות, השתלבות עמוקה יותר בשוק הלאומי המאוחד של סין והרחבת הפתיחה ברמה גבוהה.

הייצור נותר עמוד תווך מרכזי. מדד פיתוח איכות הייצור של ג'יאנגסו דורג במקום הראשון הארצי במשך חמש שנים רצופות, דבר המשקף הן תחכום תעשייתי והן יכולת חדשנות חזקה. החל מציוד מתקדם ומעגלים משולבים ועד אנרגיה חדשה וביו-רפואה, האקוסיסטם התעשייתי של המחוז סייעה לו להישאר תחרותי על רקע התאמות בשרשרת האספקה ​​הגלובלית.

גם הביקוש המקומי מראה חיוניות. דוגמה בולטת לכך היא הפופולריות הוויראלית של ליגת הכדורגל המחוזית המכונה "ליגת Su Super ", שמשכה אליה יותר מ-2.43 מיליון צופים בשנת 2025. התופעה ממחישה כיצד ספורט, תרבות ותיירות יכולים להפעיל צריכה ולממש את הפוטנציאל של השוק המקומי.

בינתיים, ג'יאנגסו נותרה אחת הכלכלות הפתוחות ביותר בסין. במהלך תקופת תוכנית החומש ה-14, המחוז משך יותר מ-119 מיליארד דולר בהשקעות זרות בפועל, ודורג ראשון בארצות הברית.

על ידי השתתפות פעילה במחזור כפול מקומי ובינלאומי, ג'יאנגסו מדגימה כיצד סין מחזקת את השוק המקומי שלה תוך שמירה על פתיחות ומשולבת בכלכלה העולמית.

מודרניזציה שמועילה לכולם

צמיחה כלכלית לבדה אינה המטרה הסופית. כפי ששי הדגיש במהלך הדיון, המודרניזציה הסינית מוגדרת על ידי שגשוג משותף לכולם.

כפי שציין שי, משמעות הדבר היא התמודדות עם שאלות מרכזיות: כיצד להשיג תעסוקה איכותית ומלאה, כיצד להגדיל את הכנסותיהם של תושבים עירוניים וכפריים, וכיצד לשפר עוד יותר את השירותים הציבוריים ואת הביטחון הסוציאלי.

רבות מהחששות הללו טופלו בטיוטת דו"ח העבודה הממשלתי, שהוגש למחוקקים לדיון ביום חמישי, ובו תוארו מגוון צעדי מדיניות המתמקדים בפרנסה.

תעסוקה נותרה בראש סדר העדיפויות. הממשלה תרחיב תוכניות עבודה תמורת הקלה כדי לסייע לאנשים המתמודדים עם קשיים במציאת עבודה. בינתיים, עובדים גמישים ואלו הנמצאים בצורות תעסוקה חדשות - כגון שליחים ונהגי הסעות - יקבלו גישה רחבה יותר לתוכניות ביטוח לאומי כוללניות יותר.

הגברת הצריכה והעלאת ההכנסות הן גם יעדי מדיניות מרכזיים. סין תיישם תוכנית לצמיחת הכנסות עבור תושבים עירוניים וכפריים, עם צעדים שמטרתם להגדיל את ההכנסות עבור קבוצות בעלות הכנסה נמוכה, להרחיב את ערוצי ההכנסה מרכוש ולשפר את מערכות התגמול והביטוח הלאומי.

על פי הדיווח, סכום כולל של 250 מיליארד יואן באג"ח מיוחדות ארוכות במיוחד יתמכו בתוכניות סחר במוצרי צריכה, בעוד שקרן תיאום פיסקאלי-פיננסי מיוחדת בסך 100 מיליארד יואן תוקם כדי להקל על הרחבת הביקוש המקומי. מדיניות כמו קידום חופשות לימודים באביב ובסתיו ועידוד חופשה בתשלום מדורגת לעובדים צפויה גם היא לעודד את הצריכה והתיירות במגזר השירותים.

באשר לשירותים ציבוריים ונושאי הביטוח לאומי, טיוטת הדו"ח קבעה כי קצבאות הזקנה הבסיסיות המינימליות לתושבים כפריים ועירוניים שאינם עובדים יועלו ב-20 יואן לחודש. שוברי שירותי טיפול בקשישים ישלמו עבור קשישים הסובלים מלקויות תפקודיות בינוניות או חמורות יותר.

בנוסף, הממשלה מתכננת להרחיב את כיסוי ביטוח הלידה, להבטיח חופשת לידה, להאיץ את פיתוח שירותי טיפול בילדים מכלילים ולהנהיג מדיניות דיור התומכת טוב יותר במשפחות עם שני ילדים או יותר.

