CGTN: 중국 경제가 안정적으로 유지되고 있는 이유 – 장쑤성에서 해답을 찾다

CGTN은 글로벌 불확실성 속에서도 중국 경제가 보여주는 회복력을 분석한 기사를 발표했다. 이 기사는 장쑤성과 같은 주요 성(省)이 고품질 성장을 이끄는 역할을 조명하는 한편, 고용 확대, 소득 증대, 공공 서비스 개선을 위한 정책적 노력을 소개했다. 이러한 정책들은 중국식 현대화가 모두에게 공동 번영을 가져오도록 하는 데 목적을 두고 있다..

베이징, March 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 경제가 점점 더 많은 불확실성에 직면하고 국내 구조적 조정이 지속되는 가운데, 중국 경제의 회복력은 자주 논의되는 주제가 되고 있다.

경제적 활력과 사회 발전을 동시에 유지하고 있는 주요 지역인 중국 동부 장쑤성은 복잡한 대외 환경 속에서도 중국 경제가 회복력과 활력을 보여주는 이유를 엿볼 수 있는 사례로 평가된다.

2025년 중국의 국내총생산(GDP)은 140조 위안(약 20조1,600억 달러)을 넘어섰다. 여러 성 가운데 장쑤성은 국가 경제의 핵심 축으로 두드러지며, 전체 GDP의 약 10분의 1을 차지하고 있다. 제14차 5개년 계획 기간(2021~2025년) 동안 장쑤성의 경제 규모는 1조 위안 단위의 성장 구간을 네 차례 연속 돌파하며 규모를 꾸준히 확대하는 동시에 강한 성장 모멘텀을 유지했다.

목요일 중국의 입법기관인 전국인민대표대회(NPC) 제14기 제4차 회의에서 장쑤성 대표단과 함께한 심의에 참석한 시진핑 중국 국가주석은 경제적으로 강한 성(省)은 견고한 기반과 외부 충격에 대한 높은 회복력을 유지해야 하며, 이를 통해 국가 전체 경제의 안정에 기여해야 한다고 강조했다.

고품질 성장과 경제 회복력

장쑤성 경제 성과의 두드러진 특징은 규모와 질의 결합이다. 시진핑 주석은 장쑤성이 내부 역량을 강화하고, 중국의 통일된 국내 시장에 더욱 깊이 통합되며, 높은 수준의 개방을 확대함으로써 경제 회복력을 계속 강화해야 한다고 강조했다.

제조업은 여전히 핵심 축이다. 장쑤성의 제조업 고품질 발전 지수는 5년 연속 전국 1위를 기록하며 산업 고도화와 강한 혁신 역량을 동시에 보여주고 있다. 첨단 장비, 집적회로, 신에너지, 바이오의약 등 다양한 분야에서 형성된 산업 생태계는 글로벌 공급망 재편 속에서도 장쑤성이 경쟁력을 유지하는 데 기여하고 있다.

내수 시장 역시 활력을 보이고 있다. 대표적인 사례로 ‘쑤 슈퍼리그(Su Super League)’로 불리는 장쑤성 축구 리그의 폭발적인 인기를 들 수 있다. 이 리그는 2025년에만 243만 명 이상의 관중을 끌어모았다. 이러한 현상은 스포츠, 문화, 관광이 소비를 활성화하고 국내 시장의 잠재력을 끌어낼 수 있음을 보여준다.

한편 장쑤성은 중국에서 가장 개방적인 경제 지역 가운데 하나다. 제14차 5개년 계획 기간 동안 장쑤성은 실제 외국인 투자 1,190억 달러 이상을 유치해 전국 1위를 기록했다.

국내외 ‘이중 순환’ 전략에 적극 참여함으로써 장쑤성은 중국이 국내 시장을 강화하는 동시에 글로벌 경제와의 개방성과 통합을 유지하는 방식을 보여주고 있다.

모두에게 혜택이 돌아가는 현대화

경제 성장만이 궁극적인 목표는 아니다. 시진핑 주석이 심의 과정에서 강조했듯이, 중국식 현대화는 모두가 함께 누리는 공동 번영에 의해 정의된다.

시 주석이 지적한 바와 같이, 이는 몇 가지 핵심 질문에 대한 해답을 요구한다. 즉, 어떻게 고품질의 완전 고용을 달성할 것인지, 도시와 농촌 주민의 소득을 어떻게 높일 것인지, 그리고 공공 서비스와 사회보장 체계를 어떻게 더욱 개선할 것인지에 관한 문제다.

이러한 문제 가운데 상당수는 목요일 입법부에 제출된 정부 업무보고 초안에서 다뤄졌다. 보고서는 국민 생활을 중심으로 한 다양한 정책 조치를 제시했다.

고용은 여전히 최우선 과제다. 정부는 취업에 어려움을 겪는 사람들을 돕기 위해 ‘노동 대가 지원 프로그램(work-for-relief)’을 확대할 계획이다. 동시에 배달원이나 차량 호출 서비스 기사 등 새로운 형태의 고용에 종사하는 유연 노동자들도 보다 포괄적인 사회보장 제도에 폭넓게 접근할 수 있도록 할 예정이다.

소비 확대와 소득 증대 역시 핵심 정책 목표다. 중국은 도시와 농촌 주민을 위한 소득 증가 계획을 시행해 저소득층의 소득을 높이고, 재산 소득 창출 경로를 확대하며, 임금 및 사회보장 제도를 개선하는 조치를 추진할 계획이다.

보고서에 따르면 총 2,500억 위안 규모의 초장기 특별 국채가 소비재 교체 프로그램을 지원하는 데 사용될 예정이다. 또한 내수 확대를 촉진하기 위해 1,000억 위안 규모의 특별 재정·금융 협력 기금도 조성된다. 봄·가을 방학 제도 추진과 근로자의 분산 유급휴가 장려와 같은 정책 역시 서비스 산업 소비와 관광 활성화를 촉진할 것으로 기대된다.

공공 서비스와 사회보장 분야에서는 농촌 주민과 도시 비취업 주민을 위한 최저 기초연금이 월 20위안 인상될 예정이다. 또한 중등도 이상의 기능 장애를 겪는 노인을 지원하기 위해 노인 돌봄 서비스 바우처도 도입된다.

이와 함께 정부는 출산 보험 적용 범위를 확대하고, 출산 휴가 보장을 강화하며, 공공 보육 서비스 개발을 가속화할 계획이다. 또한 두 자녀 이상 가정을 보다 효과적으로 지원하기 위한 주택 정책도 도입할 예정이다.