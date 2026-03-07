CGTN: Mengapa ekonomi China kekal stabil? Jawapannya terletak di Wilayah Jiangsu

CGTN menerbitkan artikel yang meneliti ketahanan ekonomi China di tengah ketidaktentuan global. Artikel tersebut menonjolkan peranan wilayahi utama seperti Jiangsu dalam memacu pertumbuhan berkualiti tinggi serta menggariskan usaha dasar untuk memperluas peluang pekerjaan, menaikkan pendapatan dan memperbaiki perkhidmatan awam – semuanya bertujuan memastikan pemodenan China membawa kemakmuran bersama untuk semua.

BEIJING, March 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ketika ekonomi global berdepan ketidaktentuan yang semakin meningkat dan penyesuaian struktur domestik berterusan, ketahanan ekonomi China telah menjadi topik yang sering dibincangkan.

Sebagai negeri utama yang mengekalkan dinamisme ekonomi serta kemajuan sosial, Negeri Jiangsu di timur China memperlihatkan sebab mengapa ekonomi China terus menunjukkan ketahanan dan daya hidup walaupun berdepan persekitaran luaran yang rumit.

Pada tahun 2025, jumlah KDNK China melepasi 140 trilion yuan (sekitar USD 20.16 trilion). Dalam kalangan semua negeri, Negeri Jiangsu menonjol sebagai tonggak utama, dengan sumbangan sekitar satu persepuluh daripada jumlah ekonomi negara. Sepanjang tempoh Rancangan Lima Tahun Ke-14 (2021–2025), ekonomi negeri itu telah melepasi empat penanda aras berturut-turut bernilai trilion yuan, berkembang secara berterusan dari segi skala sambil mengekalkan momentum yang kukuh.

Pada hari Khamis, ketika menyertai sesi perbahasan bersama para wakil daripada delegasi Negeri Jiangsu dalam Sidang Keempat Kongres Rakyat Kebangsaan Ke-14, iaitu badan perundangan tertinggi China, Presiden Xi Jinping menegaskan bahawa negeri-negeri yang kukuh dari segi ekonomi mesti mengekalkan asas yang teguh serta memiliki ketahanan yang kuat terhadap kejutan luaran, agar dapat membantu menstabilkan keseluruhan ekonomi negara.

Pertumbuhan berkualiti tinggi dan ketahanan ekonomi

Salah satu ciri utama prestasi ekonomi Negeri Jiangsu ialah gabungan antara skala yang besar dengan kualiti yang tinggi. Xi menyeru agar wilayah tersebut terus memperkukuh ketahanan ekonominya dengan meningkatkan keupayaan dalaman, mengintegrasikan diri dengan lebih mendalam ke dalam pasaran nasional China yang bersepadu, serta memperluas keterbukaan di peringkat tinggi.

Pembuatan kekal sebagai tonggak utama. Indeks pembangunan berkualiti tinggi sektor pembuatan Jiangsu telah menduduki tempat pertama di seluruh negara selama lima tahun berturut-turut, mencerminkan kecanggihan industri dan kapasiti inovasi yang kukuh. Daripada peralatan canggih dan litar bersepadu kepada tenaga baharu serta bioperubatan, ekosistem industri negeri ini membantu Jiangsu mengekalkan daya saing di tengah penyesuaian rantaian bekalan global.

Permintaan domestik juga menunjukkan daya hidup. Salah satu contoh yang menonjol ialah populariti mendadak liga bola sepak peringkat negeri yang dikenali sebagai "Su Super League" yang telah menarik lebih daripada 2.43 juta penonton pada tahun 2025. Fenomena ini menunjukkan bagaimana sukan, budaya dan pelancongan mampu merangsang aktiviti penggunaan serta membuka potensi pasaran domestik.

Sementara itu, Jiangsu kekal sebagai salah satu ekonomi yang paling terbuka di China. Sepanjang tempoh Rancangan Lima Tahun Ke-14, negeri ini menarik lebih daripada USD 119 bilion pelaburan asing sebenar, sekali gus menduduki tempat pertama di seluruh negara.

Melalui penglibatan aktif dalam kitaran berganda domestik dan antarabangsa, Negeri Jiangsu memperlihatkan cara China memperkukuh pasaran domestiknya sambil kekal terbuka serta terus berintegrasi dengan ekonomi global.

Pemodenan yang memanfaatkan semua

Matlamat utama bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Dalam perbahasan tersebut, Xi menegaskan bahawa pemodenan China adalah berasaskan prinsip kemakmuran bersama yang boleh dinikmati oleh seluruh rakyat.

Seperti yang dinyatakan oleh Xi, perkara ini bermaksud menangani persoalan utama: cara mencapai guna tenaga penuh yang berkualiti tinggi, bagaimana meningkatkan pendapatan penduduk bandar dan luar bandar, serta bagaimana terus menambah baik perkhidmatan awam dan sistem keselamatan sosial.

Sebahagian besar isu ini telah ditangani dalam draf laporan kerja kerajaan yang dikemukakan kepada para penggubal undang-undang untuk dibahaskan pada hari Khamis, yang menggariskan pelbagai langkah dasar berfokuskan kesejahteraan rakyat.

Pekerjaan kekal sebagai keutamaan utama. Kerajaan akan memperluas pelaksanaan program kerja-untuk-bantuan sebagai langkah menyokong rakyat yang menghadapi cabaran ketika mencari pekerjaan. Sementara itu, pekerja fleksibel dan mereka yang terlibat dalam bentuk pekerjaan baharu – seperti penghantar barang dan pemandu e-hailing – akan mendapat akses yang lebih luas kepada program keselamatan sosial yang lebih inklusif.

Meningkatkan penggunaan dan menaikkan pendapatan juga merupakan matlamat dasar yang penting. China akan melaksanakan rancangan pertumbuhan pendapatan bagi penduduk bandar dan luar bandar, dengan langkah yang bertujuan meningkatkan pendapatan kumpulan berpendapatan rendah, memperluas sumber daripada aset, serta menambah baik sistem ganjaran dan keselamatan sosial.

Menurut laporan tersebut, sejumlah 250 bilion yuan bon perbendaharaan khas ultra-jangka panjang akan digunakan bagi menyokong program tukar ganti barangan pengguna, manakala dana penyelarasan fiskal-kewangan khas berjumlah 100 bilion yuan akan diwujudkan untuk memudahcara pengembangan permintaan domestik. Dasar seperti mempromosikan cuti sekolah pada musim bunga dan musim luruh serta menggalakkan cuti berbayar secara berperingkat bagi para pekerja juga dijangka merangsang penggunaan sektor perkhidmatan dan pelancongan.

Berhubung isu perkhidmatan awam dan keselamatan sosial, draf laporan tersebut menyatakan bahawa manfaat asas minimum bagi warga tua di kawasan luar bandar serta penduduk bandar yang tidak bekerja akan dinaikkan sebanyak 20 yuan sebulan. Kerajaan akan memperkenalkan baucar perkhidmatan penjagaan warga tua bagi membantu golongan warga emas yang mengalami ketidakupayaan fungsi sederhana hingga serius.

Selain itu, kerajaan merancang untuk memperluas perlindungan insurans bersalin, menjamin cuti bersalin, mempercepat pembangunan perkhidmatan penjagaan kanak-kanak yang inklusif, serta memperkenalkan dasar perumahan yang lebih menyokong keluarga yang mempunyai dua orang anak atau lebih.