CGTN: Waarom blijft de economie van China stabiel? De provincie Jiangsu heeft het antwoord

BEIJING, March 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu de wereldeconomie met toenemende onzekerheid kampt en in eigen land de structurele hervormingen doorgaan, is de veerkracht van de Chinese economie een veelbesproken onderwerp geworden.

Jiangsu, een grote provincie in Oost-China waar economische slagkracht hand in hand gaat met maatschappelijke vooruitgang, laat zien waarom de Chinese economie zelfs in een ingewikkelde internationale context zoveel veerkracht en vitaliteit toont.

In 2025 kwam het totale Chinese bbp uit boven de 140 biljoen yuan (ongeveer 20,16 biljoen dollar). Jiangsu is goed voor ongeveer een tiende van het landelijk totaal en neemt daardoor van alle provincies een sleutelpositie in. Tijdens het 14e Vijfjarenplan (2021-2025) passeerde de economie daar vier keer op rij de mijlpaal van een biljoen yuan, met een gestage schaalvergroting en een onverminderd sterke dynamiek.

Tijdens een overleg op donderdag met afgevaardigden uit de delegatie van de provincie Jiangsu op de vierde zitting van het 14e Nationale Volkscongres, het nationale parlement van China, onderstreepte president Xi Jinping dat economisch sterke provincies moeten zorgen voor stevige fundamenten en voldoende veerkracht tegen schokken van buitenaf, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de stabiliteit van de nationale economie als geheel.

Hoogwaardige groei en economische veerkracht

Een kenmerkend aspect van de economische prestaties van Jiangsu is de combinatie van schaalvergroting en kwaliteit. Xi riep de provincie op om de economische veerkracht te blijven versterken door interne capaciteiten te verbeteren, verder te integreren in de Chinese binnenlandse markt en de economische samenwerking met het buitenland op een hoog niveau uit te breiden.

De productie-industrie blijft een centrale pijler. De index voor hoogwaardige ontwikkeling van de productie-industrie van Jiangsu staat al vijf jaar op rij landelijk op nummer één, wat wijst op geavanceerde industrie en sterke innovatiekracht. Jiangsu heeft een sterk industrieel systeem, van geavanceerde machines en chips tot nieuwe energie en biotech. Dat ecosysteem zorgt ervoor dat de provincie concurrerend blijft, ook als wereldwijd de toeleveringsketens veranderen.

De binnenlandse vraag laat ook vitaliteit zien. Een treffend voorbeeld is de enorme populariteit van de provinciale voetbalcompetitie, de ‘Su Super League’, die in 2025 meer dan 2,43 miljoen toeschouwers trok. Hieruit blijkt hoe sport, cultuur en toerisme tot meer consumptie kunnen leiden en de kracht van de binnenlandse markt benutten.

Ondertussen blijft Jiangsu een van de meest open economieën van China. Tijdens het 14e Vijfjarenplan trok de provincie meer dan 119 miljard dollar aan buitenlandse investeringen aan, een nationaal record.

Jiangsu laat zien hoe het in China twee kanten op werkt: de binnenlandse economie versterken en tegelijk open blijven en geïntegreerd zijn in de wereldeconomie.. Dat noemen ze de dubbele-circulatiestrategie.

Modernisering waarvan iedereen profiteert

Het einddoel is niet alleen economische groei. Zoals Xi in het overleg al benadrukte, draait modernisering in China om gedeelde welvaart voor iedereen.

Volgens Xi komt het hierop neer: hoe krijg je hoogwaardige werkgelegenheid voor iedereen, hoe verhoog je de inkomens in de stad en op het platteland en hoe maak je de openbare dienstverlening en sociale zekerheid nog beter.

In het concept-werkverslag van de regering, dat donderdag aan het parlement werd voorgelegd, komen veel van deze thema’s ter sprake, met een reeks maatregelen voor betere leefomstandigheden.

Werkgelegenheid blijft topprioriteit. De overheid zal meer werkgelegenheidsprogramma’s inzetten om werklozen beter te ondersteunen bij het vinden van een baan. Voor flexwerkers en mensen met nieuwe beroepen, zoals pakketbezorgers en app-chauffeurs, wordt het ondertussen makkelijker om toegang te krijgen tot inclusievere sociale zekerheid.

Meer consumptie en hogere inkomens zijn ook belangrijke beleidsdoelen. Voor de stad en het platteland komt er een plan om inkomens te laten stijgen: hogere lonen voor lagere-inkomensgroepen, nieuwe vermogensinkomsten en betere beloningen en sociale vangnetten.

Uit het verslag blijkt dat 250 miljard yuan aan ultralange speciale staatsobligaties naar inruilprogramma’s voor consumentenproducten gaat en dat er een fonds van 100 miljard yuan komt voor fiscale en financiële samenwerking om de vraag in eigen land te vergroten. Door schoolvakanties in de lente en de herfst te promoten en gespreid betaald verlof voor werknemers aan te moedigen, wil men de consumptie in de dienstensector en het toerisme stimuleren.

Wat openbare dienstverlening en sociale zekerheid betreft, kondigt het conceptverslag aan dat het basispensioen van plattelandsbewoners en niet-werkende stedelingen met 20 yuan per maand wordt verhoogd. Ouderen met matige of ernstigere functionele beperkingen krijgen zorgcheques voor ouderenzorg.

Verder wordt er extra gezinssteun voorzien via uitbreiding van de moederschapsverzekering, gegarandeerd zwangerschapsverlof, versnelling van inclusieve kinderopvang en een beter woonbeleid voor gezinnen met twee of meer kinderen.