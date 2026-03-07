Snail, Inc. 宣布《颂钟长鸣》(Bellwright) 在 1.0 正式版发布前销量突破 100 万份

加利福尼亚州卡尔弗城, March 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商，Snail, Inc. (Nasdaq：SNAL，以下称为“Snail Games”或“公司”) 今日宣布，其中世纪生存题材游戏 《颂钟长鸣》 在 Steam 抢先体验阶段销量已正式突破 100 万份。 这一成就彰显了该作品在抢先体验阶段的强劲表现。未来，随着 1.0 正式版发布及 主机版登陆 Xbox 和 PlayStation ，《颂钟长鸣》将迎来更广阔的商业增长空间。

《颂钟长鸣》将开放世界生存机制与城镇建造系统、策略战斗及成长驱动型玩法相结合，背景设定在一个充满动态变化的中世纪世界。 其持续的内容更新与活跃玩家群体推动了稳健的销售表现，进一步增强了公司对该游戏规模化发展的信心。 即将登陆 Xbox 和 PlayStation 主机平台，旨在进一步推动该作品的增长势头，并触达 PC 社区以外的玩家群体，挖掘更多增量需求。



在 1.0 正式版发布前销量便突破 100 万份，充分体现了《颂钟长鸣》精心打磨的开发品质、活跃的社区参与度，以及其作为长线 IP 的潜力。 此前，公司已完成对该作品独立开发工作室——位于波兰的 Donkey Crew 的收购与整合，将开发工作全面转为内部运营。这一举措使创意愿景、运营执行与长期 IP 战略更加统一协调，为游戏的持续迭代演进提供了有力支撑。 随着《颂钟长鸣》正式版发布在即，这一里程碑标志着游戏已奠定坚实基础，并带着强劲势头迈入新阶段。



“我们由衷感谢那些早期就相信《颂钟长鸣》并助力其成长的玩家们，”Donkey Crew 创意总监兼项目负责人 Florian “Chadz” Hofreither 表示。 “在整个开发过程中，社区玩家的反馈、热情与耐心，是我们能够达成这一里程碑的关键所在。 随着我们向 1.0 版本及更远的未来迈进，我们期待继续与玩家们携手共建，不断拓展《颂钟长鸣》的世界。”



Donkey Crew 创意总监兼项目负责人 Florian “Chadz” Hofreither 将于 2026 年 3 月 9 日至 13 日出席 GDC 2026，在 1238 号展位接受采访。 有意预约采访的媒体，请发送邮件至 press@snailgamesusa.com 。



关于 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq：SNAL) 是一家全球领先的独立游戏开发与发行公司，为全球玩家提供互动式数字娱乐内容。公司拥有高品质游戏产品组合，涵盖主机、PC 端及移动设备等多个平台。 如需了解更多信息，请访问： https://snail.com/

前瞻性陈述：

本新闻稿包含符合美国联邦证券法定义的前瞻性陈述。 此类陈述基于各种事实并运用诸多重要假设得出，且受已知与未知风险、不确定性及其他因素影响，可能导致实际结果、业绩或成就与该等前瞻性陈述所明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。 包含“相信”、“预期”、“预计”、“打算”、“预测”、“估计”、“计划”等类似表述，或使用“将”、“应该”、“会”、“可能”等将来时态或条件语气动词的陈述，无论该等词语出现在句首、句末或句中，通常均属于前瞻性陈述而非对历史事实的陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含上述措辞。 前瞻性陈述包括有关以下方面的陈述：随着正式版发布，《颂钟长鸣》将迎来更广阔的商业增长空间；《颂钟长鸣》作为长线 IP 的潜力；使创意愿景、运营执行更加统一协调，为游戏的持续迭代演进提供了有力支撑；《颂钟长鸣》已奠定坚实基础，并带着强劲势头迈入新阶段；随着我们向 1.0 版本及更远的未来迈进，我们期待继续与玩家们携手共建，不断拓展《颂钟长鸣》的世界。 本文所含任何前瞻性陈述均反映我们当前观点，并涉及特定风险与不确定性，包括但不限于：能否按计划推动《颂钟长鸣》正式版上线；能否持续支持游戏迭代演进；市场对我们作品的接受度；能否成功开发、营销和销售游戏作品；以及能否留住核心员工或维持 Nasdaq 上市地位。 上述风险并非穷尽性列举，应结合我们向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日年度 10-K 表格年度报告、后续 10-Q 表格季度报告及 8-K 表格当前报告中的其他警示性陈述一并阅读。 任何前瞻性陈述仅代表其最初发布当日的观点。 除法律要求外，本公司不承担因新信息、未来事件、情况变化或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务。