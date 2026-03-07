Snail, Inc. 報告 Bellwright 在完整 1.0 版本正式推出前，銷量已超越 100 萬套

加州卡爾弗城, March 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數碼娛樂獨立開發商和發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL)（「Snail Games」或「公司」）今日宣佈，旗下中世紀生存遊戲 Bellwright 在 Steam 平台上的搶先體驗版，官方銷量已正式突破 100 萬套。 此佳績不僅彰顯遊戲於搶先體驗階段的非凡實力，更為 Bellwright 鋪平了通往 1.0 完整版本及 Xbox 與 PlayStation 主機平台 的康莊大道，商業潛力無可限量。

Bellwright 融合開放世界生存、城鎮建設、策略戰鬥與進度驅動的遊戲體驗，為玩家呈現出變幻莫測、引人入勝的中世紀世界。 憑著持續不斷的內容更新及活躍玩家社群，遊戲銷售表現穩健成長，也讓公司對其未來的發展潛力更具信心。 即將登陸 Xbox 和 PlayStation 平台，將有助推動遊戲的強勁增長氣勢，並吸納 PC 平台以外的廣大玩家，滿足更多市場需求。



於 1.0 版本面世前夕，銷量已破百萬，足證遊戲開發團隊的精心開發、社群玩家的熱情投入，以及 Bellwright 極具發展成為長青系列的巨大潛力。 公司早前收購並整合位於波蘭的獨立開發工作室 Donkey Crew，將遊戲的開發工作完全收歸內部。此舉使創意方向、營運執行及長遠知識產權 (IP) 策略更加一致，促進遊戲的持續發展。 隨著 Bellwright 迎來完整版，此里程碑不僅反映遊戲的堅實基礎，更象徵邁向下一階段的強大動力。



Donkey Crew 創意總監兼項目主管 Florian “Chadz” Hofreither 表示：「我們衷心感謝所有玩家，是大家在遊戲初期就給予信任，並一直陪伴，才能成就出 Bellwright 今天的風采。 在整個開發歷程上，是社群玩家的寶貴意見、滿腔熱忱及無限耐心，引領我們抵達這座里程碑。 展望 1.0 版本以至更長遠的未來，我們期待繼續與玩家攜手並進，一同建設並不斷擴展 Bellwright 的廣闊世界。」



Donkey Crew 創意總監兼項目主管 Florian “Chadz” Hofreither 將親臨 2026 年遊戲開發者大會 (GDC 2026)，並於 3 月 9 日至 13 日期間在 #1238 展位與媒體會面，接受訪問。 有興趣安排採訪的傳媒，請聯絡 press@snailgamesusa.com 。



