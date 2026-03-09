Teledyne e2vがPerciva 5Dカメラを発売：産業、小売、ロボット用画像処理向けのオクルージョンフリー3Dビジョン

フランス、グルノーブル, March 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE: TDY]の企業であり、高度なイメージングソリューションのグローバルリーダーであるTeledyne e2vは、革新的なイメージング技術を使用したPerciva™ 5Dカメラの発売を発表しました。Perciva 5Dは、高品質な短距離3Dビジョンを低コストかつ高い信頼性で実現し、容易に統合できるよう設計されています。

ほとんどの産業用カメラが2D画像しか取得できない中、多くのアプリケーションがより近距離や超近距離での奥行き認識を必要とするようになってきています。Perciva 5Dは、角度に敏感な独自のピクセルテクノロジーと高度なオンボード処理によりこの機能を実現し、キャリブレーションされた作業距離範囲内でリアルタイムの2Dおよび3D画像融合を可能にしました。また、高性能なニューラル処理ユニット（NPU）を搭載しており、AIモデルをデバイス上で直接実行できるだけでなく、各顧客の個別要件に応じて柔軟にカスタマイズすることもできます。

Perciva 5Dは、単一のCMOSセンサーから2Dおよび3Dデータを生成し、光学的なオクルージョンの影響を受けることなく、時間的に同期した2Dフレームとピクセル単位で整合した3D深度マップを生成します。包括的な3D処理機能がカメラ本体に直接組み込まれているため、ユーザーは即座に深度マップを利用し、点群を出力することができます。また、屋内外を問わず環境光で動作し、外部の近赤外線光源を使わなくても信頼性の高い性能を発揮し、システム全体のコストも最小化できます。過酷な環境向けに設計されており、GenICam準拠のGigE Visionインターフェースで簡単に統合できるほか、産業用M12コネクタを備えた堅牢なIP6x規格ハウジングを採用しています。

Perciva 5Dは、工場で校正済みで、重さはわずか230グラムであり、消費電力5W未満で動作します。ロボット（アーム、協働ロボット、ヒューマノイド）、小売店向けセルフレジソリューション、3D産業プロセス監視に最適です。ユーザーはフレームレートを調整したり、トリガーによる画像取得を行ったりすることができます。複数の電源オプションにも対応しています。また、GenDC / GenTLを使用することで、TeledyneのSpinnaker® 4 APIやSpinView®による2D / 3D可視化、さらに主要なマシンビジョンソフトウェアプラットフォームとシームレスに統合できます。

Perciva 5Dは、2026年3月10日～12日にドイツ・ニュルンベルクで開催されるEmbedded Worldで展示される予定です。詳細については、ホール2のTeledyneスタンド2-541までお越しいただくか、オンラインでお問い合わせください。

評価または開発用のドキュメント、サンプル、ソフトウェアはご要望に応じて入手可能です。

Teledyne Vision Solutionsは、産業用および科学用イメージングテクノロジーの世界で最も包括的で垂直統合されたポートフォリオを 提供しています。Teledyne DALSA、e2v CMOS image sensors、FLIR IIS、Lumenera、Photometrics、Princeton Instruments、Judson Technologies、Acton Optics、Adimecは、一つの傘下に結集し、数十年にわたる経験と業界トップクラスのソリューションを背景に、幅広い分野において比類のない専門知識の集積を形成しています。両社は協力して、互いの強みを組み合わせ、活用して、世界で最も深く、最も幅広いセンシングおよび関連技術のポートフォリオを提供しています。Teledyneは、世界規模の顧客サポートと、最も困難な課題にも対応する技術的専門知識を提供しています。当社のツール、テクノロジー、ビジョンソリューションは、お客様に独自の競争優位性を提供するために構築されています。

報道関係者お問い合わせ先：

Yuki.Chan@teledyne.com

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30ede095-e44a-4a38-87f4-2a727d75ea9c/ja