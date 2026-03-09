Teledyne e2v, Perciva™ 5D 카메라 출시: 산업, 소매 및 로봇 이미징 분야에서 오클루전이 없는 3D 비전

프랑스 그르노블, March 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE: TDY]의 계열사이자 이미징 솔루션의 글로벌 혁신업체인 Teledyne e2v에서 경제적이면서도 신뢰성이 있고 통합하기 쉽게 고화질의 근거리 3D 비전을 생성하도록 고안된 획기적인 이미징 솔루션인 Perciva™ 5D 카메라를 출시한다고 발표했습니다.

대부분의 산업용 카메라는 2D 이미지만을 캡처하지만, 초근거리 및 근거리에서 심도 인식을 요구하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. Perciva 5D는 독창적인 각도 민감형 픽셀 기술과 고도의 온보드 프로세싱을 통해 이러한 성능을 제공하며, 보정된 작동 거리 범위 내에서 실시간 2D 및 3D 이미지 퓨전을 가능하게 합니다. 또한 Perciva 5D는 강력한 신경망 처리 장치(NPU)를 탑재하여 인공지능 모델을 자체 기기 내에서 실행할 수 있으며, 각 고객이 필요로 하는 요구 사항에 따라 맞춤화가 가능합니다.

Perciva 5D는 하나의 CMOS 센서로부터 옵티컬 오클루전없이 2D 및 3D 데이터를 생성하며, 시간 정렬 2D 프레임과 픽셀 정렬 3D 심도 맵을 함께 산출합니다. 카메라 내부에 포괄적인 3D 프로세싱 기능이 바로 내장되어 있어, 사용자는 심도 맵 또는 포인트 클라우드 출력을 활용하는 장점을 누릴 수 있습니다. Perciva 5D는 실내외 어디서든 주변 광원을 사용하여 작동하므로, 외부 NIR 광원이 필요 없어 전체 시스템 비용을 최소화하면서도 신뢰할 수 있는 성능을 유지할 수 있습니다. 까다로운 환경에 맞게 설계된 이 카메라는 GenICam 표준을 준수하는 GigE Vision 인터페이스와 산업용 M12 커넥터가 장착된 견고한 IP6x 등급 하우징을 통해 플러그 앤 플레이 결합을 지원합니다.

Perciva 5D는 공장에서 보정되어 출하되며 무게가 230g에 불과하고, 5W 미만의 전력으로도 작동하여, 로보틱스(팔, 협동 로봇 및 휴머노이드), 소매 무인 계산 솔루션, 3D 산업 공정 모니터링에 이상적입니다. 이 제품은 사용자가 조절할 수 있는 프레임 레이트, 트리거 방식의 데이터 수집을 지원하며, 다양한 전원 사용이 가능합니다. GenDC / GenTL을 사용하는 이 카메라는 Teledyne의 Spinnaker® 4 API 및 2D/3D 시각화용 SpinView®는 물론, 주요 머신 비전 소프트웨어와 원활하게 통합됩니다.

Perciva 5D는 2026년 3월 10일부터 12일까지 독일 뉘른베르크에서 개최되는 Embedded World에서 선보일 예정입니다. 자세한 내용은 홀 2의 Teledyne 스탠드 2-541을 방문하거나 온라인으로 문의하여 주십시오.

평가 또는 개발을 위한 문서, 샘플 및 소프트웨어는 요청 시 제공됩니다.

Teledyne Vision Solutions는 세계에서 가장 포괄적이고 수직적으로 통합된 산업 및 과학 이미징 기술 포트폴리오를 제공합니다. Teledyne DALSA, e2v CMOS 이미지 센서, FLIR IIS, Lumenera, Photometrics, Princeton Instruments, Judson Technologies, Acton Optics, Adimec은 하나의 제품군을 형성하여 수십 년간의 경험과 동급 최고의 솔루션을 바탕으로 스펙트럼 전반에 걸쳐 타의 추종을 불허하는 전문 기술의 집합체를 이루고 있습니다. 이 제품들은 함께 서로의 강점을 결합하고 활용하여 세계에서 가장 심도 깊고 광범위한 감지 및 관련 기술 포트폴리오를 제공합니다. Teledyne은 전 세계의 고객 대상 지원은 물론 어려운 작업을 처리할 수 있는 기술 전문 지식을 제공합니다. Teledyne의 도구, 기술, 비전 솔루션은 고객이 고유한 결과를 창출하면서도 경쟁력을 갖출 수 있도록 구축되었습니다.

언론 연락처:

Yuki.Chan@teledyne.com

보도자료 관련 사진: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30ede095-e44a-4a38-87f4-2a727d75ea9c/ko