Teledyne e2v推出Perciva™ 5D相机：为工业、零售及机器人成像提供近距离无遮挡3D视觉解决方案

法国格勒诺布尔, March 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne科技[纽交所代码: TDY]旗下公司、全球成像解决方案创新者Teledyne e2v宣布推出 Perciva™ 5D相机，这项突破性成像创新旨在以经济高效、可靠且易于集成的方案实现高质量短距离3D视觉。

多数工业相机仅能捕捉二维图像，但众多应用场景对近距离及超近距离深度感知的需求日益增长。Perciva 5D通过独特的角敏感像素技术和先进的板载处理实现这一功能，可在校准工作距离范围内进行实时2D与3D图像融合。该相机还配备强大的神经处理单元（NPU），支持AI模型在设备端运行，并可根据客户特定需求进行定制。

Perciva 5D通过单个CMOS传感器生成2D与3D数据，不受光学遮挡影响，可同步输出时间对齐的2D帧与像素对齐的3D深度图。凭借直接集成于相机的全面3D处理能力，用户可即时获取深度图或点云输出。Perciva 5D采用环境光工作模式，室内外皆可使用，无需外部近红外光源即可保持可靠性能，同时最大限度降低整体系统成本。该产品专为严苛环境设计，通过符合GenICam标准的GigE Vision接口实现即插即用集成，并配备坚固的IP6x级防护外壳及工业级M12连接器。

出厂校准的Perciva 5D仅重230克，功耗低于5W，适用于机器人（机械臂、协作机器人及人形机器人）、零售自助结账系统及工业3D工艺监控。支持用户可调帧率或触发采集模式，并提供多种供电方案。通过GenDC/GenTL接口，该相机可无缝集成Teledyne的 Spinnaker® 4 API及SpinView®进行2D/3D可视化处理，并兼容主流机器视觉软件平台。

Perciva 5D将于2026年3月10日至12日在德国纽伦堡举办的Embedded World展会期间亮相。欢迎莅临2号展厅2-541号展位参观Teledyne展台，或在线联系我们获取更多信息。

可应要求提供用于评估或开发的文档、样品和软件。

