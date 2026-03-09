Teledyne e2v推出Perciva™ 5D相機：為工業、零售及機器人成像提供無遮蔽3D視覺解決方案

法國格勒諾布爾, March 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne科技[紐交所代碼: TDY]旗下公司、全球成像解決方案創新者Teledyne e2v宣布推出 Perciva™ 5D相機，這項突破性成像創新旨在以經濟高效、可靠且易於集成的方案實現高質量短距離3D視覺。

多數工業相機僅能捕捉二維影像，但眾多應用場景對近距離及超近距離深度感知的需求日益增長。Perciva 5D透過獨特的角敏感像素技術和先進的板載處理實現此功能，可在校準工作距離範圍內進行即時2D與3D影像融合。該相機還配備強大的神經處理單元（NPU），支援AI模型在設備端運行，並可根據客戶特定需求進行客製化。

Perciva 5D透過單一CMOS感測器產生2D與3D數據，不受光纖遮蔽影響，可同步輸出時間對齊的2D幀與像素對齊的3D深度圖。憑藉直接整合於相機的全面3D處理能力，使用者可即時取得深度圖或點雲輸出。Perciva 5D採用環境光工作模式，室內外皆可使用，無需外部近紅外線光源即可保持可靠性能，同時最大限度地降低整體系統成本。本產品專為嚴苛環境設計，透過符合GenICam標準的GigE Vision介面實現即插即用集成，並配備堅固的IP6x級防護外殼及工業級M12連接器。

出廠校準的Perciva 5D僅重230克，功耗低於5瓦，適用於機器人（機械手臂、協作機器人及人形機器人）、零售自助結帳系統及工業3D製程監控。支援使用者可調式幀率或觸發擷取模式，並提供多種供電方案。透過GenDC/GenTL接口，此相機可無縫整合Teledyne的 Spinnaker® 4 API及SpinView®進行2D/3D視覺化處理，並相容於主流機器視覺軟體平台。

Perciva 5D將於2026年3月10日至12日在德國紐倫堡舉辦的Embedded World展會期間亮相。歡迎蒞臨2號展廳2-541號攤位參觀Teledyne展台，或線上聯絡我們以取得更多資訊。

可應要求提供用於評估或開發的文檔、樣品和軟體。

Teledyne視覺解決方案提供全面的垂直整合工業和科學成像技術產品組合。Teledyne DALSA、e2v CMOS圖像感測器、FLIR IIS、Lumenera、Photometrics、Princeton Instruments、Judson Technologies、Acton Optics和Adimec互相協作，形成各領域無與倫比的專長集合，擁有數十年的經驗和一流的解決方案。它們組合並利用彼此的優勢，提供深厚而廣泛的傳感和相關技術組合。Teledyne提供全球客戶支持和技術專長以處理艱巨的任務。其工具、技術和視覺解決方案旨在為客戶打造獨特的競爭優勢。

媒體聯絡人：

Yuki.Chan@teledyne.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30ede095-e44a-4a38-87f4-2a727d75ea9c/zh-Hant