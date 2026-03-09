Zelluna inngår samarbeid med Etcembly for AI-drevet TCR-utvikling

Oslo, Norge, 9. mars 2026 – Zelluna (OSE: ZLNA) er et banebrytende selskap innen utvikling av allogene "off-the-shelf" T-cellereseptor-baserte naturlige dreperceller (TCR-NK) for behandling av solide kreftformer. Selskapet kunngjorde i dag et samarbeid med Etcembly Ltd, et bioteknologiselskap som anvender kunstig intelligens (AI) og avansert maskinlæring for optimalisering og utvikling av T-cellereseptorer (TCR).

Høydepunkter:

AI-drevet samarbeid for utvikling av KKLC1-rettede TCR-er til Zellunas TCR-NK-plattform

Bygger på vellykket utvikling av MAGE-A4 TCR som ligger til grunn for ZI-MA4-1, godkjent for klinisk testing i februar 2026

Utvider pipeline med et validert antigen uttrykt i flere solide kreftformer som er vanskelig å behandle

AI-guidet in silico-optimalisering for å øke spesifisitet, potens og effektivitet i produktutviklingen

Samarbeidet vil fokusere på utvikling av tumorspesifikke TCR-er med høy affinitet rettet mot KKLC1, et validert kreftantigen som forekommer i flere solide kreftformer som er vanskelig å behandle. Reseptorene som utvikles under samarbeidet vil være heleid av Zelluna og vil tas i bruk gjennom Zellunas proprietære TCR-NK-plattform. In vitro-data som demonstrerer sikkerhet, spesifisitet og funksjonell aktivitet forventes nå i fjerde kvartal (Q4) 2026.

Dette samarbeidet bygger på Zellunas vellykkede utvikling av en TCR som er designet for å gjenkjenne kreftantigenet MAGE-A4. Denne reseptoren er målstyringsenheten i selskapets ledende produktkandidat ZI-MA4-1, som i februar 2026 fikk godkjenning fra britiske legemiddelmyndigheter (UK MHRA) til å starte klinisk utprøving. Ved å utvikle reseptorer rettet mot KKLC1, utvider Zelluna sin produktportefølje utover MAGE-A4 og kan dermed behandle et bredere spekter av pasienter med solide kreftformer.

"Vår ledende produktkandidat ZI-MA4-1 bygger på en TCR som har svært høy affinitet og som gjenkjenner spesifikt kreftceller med MAGE-A4-proteinet. Denne reseptoren utviklet vi i vårt første, svært vellykkede samarbeid med Etcembly," sier Luise Weigand, Chief Scientific Officer i Zelluna. "Vi er glade for å fortsette samarbeidet i vårt neste program rettet mot KKLC1. Ved å kombinere kunstig intelligens med vår celleterapiplattform, har vi som mål å utvikle svært presise og effektive behandlinger for solide kreftformer."

Michelle Teng, grunnlegger og CEO i Etcembly, kommenterer: "Vårt første samarbeid med Zelluna viste hva AI-guidet TCR-design kan oppnå: en klinisk godkjent reseptor på en brøkdel av den tiden det normalt tar. Vi ser frem til å bruke EMLy™ igjen for å utvide Zellunas pipeline og adressere kreftformer som har et desperat behov for nye behandlingsalternativer."

Om Etcemblys EMLy™-plattform:

Etcemblys proprietære plattform, EMLy™, bruker kunstig intelligens og maskinlæring til å analysere store mengder data om immunreseptorer. Dette gjør det mulig å designe og utvikle optimaliserte T-cellereseptorer (TCR) ved hjelp av datamodellering (in silico), før de testes i laboratoriet. Denne AI-drevne tilnærmingen øker både presisjon og effektivitet i utviklingen av tumorspesifikke reseptorer egnet for kreftbehandling.

Om Zellunas TCR-NK-plattform:

Zellunas TCR-NK-plattform kombinerer T-cellereseptorenes presise tumorgjenkjenning med naturlige drepercellers (NK-celler) iboende, multi-mekanistiske cytotoksisitet i et allogent, off-the-shelf-format designet for skalerbarhet og økt tilgjengelighet for pasienter. Ved å utvide sin antigen-portefølje til å inkludere KKLC1, fortsetter Zelluna å bygge en diversifisert pipeline rettet mot et bredt spekter av kreftformer og kreftpasienter.

Definisjoner:

TCR (T-cellereseptor): Et protein på overflaten av T-celler som gjenkjenner spesifikke antigener på kreftceller. TCR-er gir presis målretting mot kreftceller.

NK-celler (Naturlige dreperceller): Immunceller med en medfødt evne til å drepe kreftceller gjennom flere mekanismer, uten behov for forhåndsaktivering.

TCR-NK: Zelluna’s proprietære teknologi som kombinerer TCR-enes presise målstyring med den potente drapsevnen til NK-celler.

KKLC1: Et kreftantigen (protein) som uttrykkes i flere solide kreftformer som er vanskelig å behandle, og som representerer et validert mål for kreftbehandling.

MAGE-A4: Et kreftantigen som uttrykkes i mange solide kreftformer, inkludert lunge-, eggstokk-, hode- og halskreft samt sarkomer. Målet for Zellunas ledende produktkandidat ZI-MA4-1.

In silico: Utført ved hjelp av datamodellering og simulering, i motsetning til laboratorieeksperimenter.

In vitro: Eksperimenter utført i laboratoriet, utenfor en levende organisme.

Om Zelluna ASA

Zelluna ASA (OSE: ZLNA) utvikler allogene "off-the-shelf" T-cellereseptor-baserte naturlige dreperceller (TCR-NK) for behandling av solide kreftformer. Selskapets teknologiplattform kombinerer NK-cellenes sterke iboende evne til å drepe kreftceller med TCR-enes evne til presis målstyring mot solide svulster. Dette er utviklet for å overvinne begrensningene ved dagens celleterapier mot solide kreftformer. Selskapets ledende produktkandidat, ZI-MA4-1, er verdens første MAGE-A4-rettede TCR-NK-terapi. Zelluna mottok godkjenning for sin søknad om oppstart av klinisk studie fra UK MHRA i februar 2026, med første kliniske data forventet fra medio 2026. Zelluna har hovedkontor ved Oslo Cancer Cluster Innovation Park i Oslo, Norge, og er notert på Oslo Børs under ticker ZLNA.

Om Etcembly

Etcembly er banebrytende innen analyse av store repertoar av immunreseptorer, der avansert beregningsteknologi møter kraften i store språkmodeller (LLMs) for å akselerere utviklingen av trygge og effektive immunterapier. Gjennom sin AI-plattform EMLy™ integrerer selskapet maskinlæring med dyp immunologisk ekspertise for å dekode, forutsi og designe biologiske legemidler med unik hastighet. Selskapets misjon er å redefinere AI-guidet legemiddelforskning og bane vei for neste generasjons immunterapier.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Namir Hassan, CEO, Zelluna ASA

E-post: namir.hassan@zelluna.com

Telefon: +44 7720 687608