Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 2 mars au 6 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 2 mars au 6 mars 2026

Puteaux, le 9 mars 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 2 mars 2026 au 6 mars 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/03/2026FR001243512137 44726,8303XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/03/2026FR001243512139 23426,8122DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/03/2026FR00124351215 55026,8085TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/03/2026FR00124351216 16926,8066AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/03/2026FR001243512137 22425,7299XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/03/2026FR001243512141 67625,5793DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/03/2026FR00124351218 50025,6292TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/03/2026FR00124351215 10025,6406AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/03/2026FR001243512143 24825,0525XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/03/2026FR001243512139 63925,0539DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/03/2026FR00124351216 00025,0582TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/03/2026FR00124351216 00025,0547AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/03/2026FR001243512141 00025,0057XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/03/2026FR001243512139 00024,9738DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/03/2026FR00124351218 00024,9843TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/03/2026FR00124351218 00024,9773AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/03/2026FR001243512139 18124,6155XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/03/2026FR001243512142 00024,4407DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/03/2026FR00124351217 89924,4366TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/03/2026FR00124351218 70024,4989AQE
 Total469 56725,3777 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

