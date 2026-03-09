Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 2 mars au 6 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 2 mars au 6 mars 2026

Puteaux, le 9 mars 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 2 mars 2026 au 6 mars 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/03/2026 FR0012435121 37 447 26,8303 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/03/2026 FR0012435121 39 234 26,8122 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/03/2026 FR0012435121 5 550 26,8085 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/03/2026 FR0012435121 6 169 26,8066 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/03/2026 FR0012435121 37 224 25,7299 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/03/2026 FR0012435121 41 676 25,5793 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/03/2026 FR0012435121 8 500 25,6292 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/03/2026 FR0012435121 5 100 25,6406 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/03/2026 FR0012435121 43 248 25,0525 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/03/2026 FR0012435121 39 639 25,0539 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/03/2026 FR0012435121 6 000 25,0582 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/03/2026 FR0012435121 6 000 25,0547 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/03/2026 FR0012435121 41 000 25,0057 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/03/2026 FR0012435121 39 000 24,9738 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/03/2026 FR0012435121 8 000 24,9843 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/03/2026 FR0012435121 8 000 24,9773 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/03/2026 FR0012435121 39 181 24,6155 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/03/2026 FR0012435121 42 000 24,4407 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/03/2026 FR0012435121 7 899 24,4366 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/03/2026 FR0012435121 8 700 24,4989 AQE Total 469 567 25,3777

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe