Etex affiche des résultats robustes pour 2025 avec une rentabilité améliorée

ZAVENTEM, Belgique, 09 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

• Etex a enregistré une performance robuste en 2025 avec des revenus stables et un REBITDA et une rentabilité légèrement améliorés, faisant preuve de résilience dans un marché mondial de la construction toujours marqué par des défis importants, en dépit de l’impact défavorable de la conversion en euro des contributions des filiales en dehors de la zone euro.

• Le chiffre d’affaires atteint 3,747 milliards EUR, en baisse de 0,8 % en valeur absolue par rapport à 2024, notamment impacté par la conversion des devises en EUR. Cela représente une hausse de 1,7 % à données comparables, corrigée du taux de change.

• Malgré des volumes toujours faibles, le REBITDA a atteint 698 millions EUR, en hausse de 0,4 % en valeur absolue. Cela représente une hausse de 4,8 %, à données comparables, corrigées du taux de change.

• La marge de REBITDA atteint un niveau quasi record de 18,6 %, mieux que la marge 2024 de 18,4 %.

• Le résultat net récurrent (part du Groupe) atteint 269 millions EUR, en hausse de 1,8 % par rapport aux résultats de 2024.

• La dette financière diminue pour s’établir à 1,027 milliard EUR contre 1,109 milliard EUR en 2024.

• Etex a généré un flux de trésorerie disponible élevé avant dividendes et acquisitions de 190 millions EUR.

• Etex a fait des progrès significatifs en matière de durabilité, en particulier dans la décarbonisation, le recyclage et les déchets.

• La société a continué à préparer sa croissance, avec de solides programmes d’excellence commerciale, des investissements dans son empreinte industrielle et son expansion, dont des dépenses d’investissement de 299 millions EUR, contre 264 millions EUR en 2024.

• Dividende brut : proposition du Conseil d’administration de 1,03 EUR par action, stable par rapport à l’année précédente.

• Bernard Delvaux, CEO : « Ces résultats positifs confirment la solidité des fondamentaux d’Etex et de son portefeuille diversifié, ouvrant la voie à une accélération future de sa croissance. »

• Perspectives pour 2026 : Etex est prudemment optimiste quant à un possible retour du secteur de la construction à des niveaux de ventes satisfaisants dans un environnement qui devrait rester marqué par des incertitudes économiques et politiques. Néanmoins, la société estime que l’année se caractérisera par une accélération de sa trajectoire de croissance, soutenue par de nouveaux gains d’efficacité, des initiatives d’excellence commerciale et des opportunités de développement.

Joseph Lemaire | Senior Corporate Communications Manager | Tél. +32 2 778 12 15 | joseph.lemaire@etexgroup.com