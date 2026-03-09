Etex boekt sterk 2025 met hogere winstgevendheid

Volledig persbericht: https://www.etexgroup.com/nl-be/Nieuws/3216105

ZAVENTEM, België, March 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

• Etex zette een sterke prestatie neer in 2025 met stabiele inkomsten en een licht verbeterde REBITDA en winstgevendheid. Dit toont de veerkracht van het bedrijf in een wereldwijde bouwmarkt die nog steeds met aanzienlijke uitdagingen wordt geconfronteerd, en dit ondanks de nadelige effecten van een versterkende euro bij het omrekenen van niet-euro bijdragen binnen de groep.

• De omzet bereikte 3,747 miljard EUR, een daling van 0,8% in absolute waarde in vergelijking met 2024, vooral beïnvloed door de omrekening van vreemde valuta naar EUR. Op vergelijkbare basis, gecorrigeerd voor wisselkoersen, betekent dit een stijging van 1,7%.

• Ondanks dat de volumes laag bleven, bereikte de REBITDA 698 miljoen EUR, een stijging van 0,4% in absolute waarde. Op vergelijkbare basis, gecorrigeerd voor wisselkoers, betekent dit een stijging van 4,8%.

• De REBITDA-marge bereikte een bijna-record van 18,6%, beter dan de marge van 18,4% voor 2024.

• De netto recurrente winst (andeel van de Groep) bereikte 269 miljoen EUR, een stijging van 1,8% ten opzichte van de resultaten van 2024.

• De financiële schuld daalde tot 1,027 miljard EUR tegenover 1,109 miljard EUR in 2024.

• Etex produceerde een sterke vrije kasstroomgeneratie vóór dividenden en overnames van 190 miljoen EUR.

• Etex boekte aanzienlijke vooruitgang op het vlak van duurzaamheid, met name op het gebied van decarbonisatie, recyclage en afval dat naar stortplaatsen wordt gebracht.

• Het bedrijf bleef zich voorbereiden op groei, met sterke programma’s rond commerciële uitmuntendheid, investeringen in productievestigingen en uitbreiding, met onder meer een kapitaalinvestering van 299 miljoen EUR, tegenover 264 miljoen EUR in 2024.

• Brutodividend: voorstel van de raad van bestuur van 1,03 EUR per aandeel, stabiel ten opzichte van vorig jaar.

• Bernard Delvaux, CEO: “Deze positieve resultaten bevestigen de kracht van de fundamenten en de gediversifieerde portefeuille van Etex, en leggen de basis voor toekomstige groeiversnelling.”

• Vooruitzichten voor 2026: Etex is voorzichtig optimistisch over de mogelijke terugkeer van de bouwsector naar bevredigende verkoopniveaus in een omgeving die nog steeds gekenmerkt wordt door economische en politieke onzekerheid. Toch wil het bedrijf dit jaar een versnelling van zijn groeitraject laten zien, ondersteund door verdere efficiëntieverbeteringen, initiatieven voor commerciële uitmuntendheid en groeikansen.

Meer informatie

Joseph Lemaire | Senior Corporate Communications Manager | Tel +32 2 778 12 15 | joseph.lemaire@etexgroup.com