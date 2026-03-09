Mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions

Cergy, le 9 mars 2026

SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce la mise en œuvre du programme de rachat d’actions annoncé le 12 décembre 2025. Ce programme vise à compenser partiellement les impacts dilutifs des plans d’actionnariat salarié et d’incitation à long-terme du Groupe.

SPIE a confié ce jour à un prestataire de services d’investissement un mandat portant sur l’acquisition d’un nombre maximum de 1 250 000 actions SPIE, sur une période s'étendant du 9 mars 2026 au 30 avril 2026.

SPIE a l'intention d'annuler toutes les actions ainsi rachetées, ce qui compensera partiellement l'impact dilutif de l'émission de nouvelles actions dans le cadre du plan d'actionnariat salarié SHARE FOR YOU 2025 et du plan d'intéressement à long terme du Groupe.

Ce programme de rachat d’actions est mis en œuvre dans le cadre de la délégation accordée par l’Assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2025 au titre de sa 14ème résolution. Le prix d’achat ne pourra pas excéder le prix maximum fixé par ladite Assemblée générale. Le descriptif du programme de rachat d’actions figure à la section 6.4.3 du Document d’enregistrement universel 2024 de SPIE.

Les informations concernant les opérations réalisées sur le titre SPIE dans le cadre de la mise en œuvre du programme de rachat d’actions seront publiées sur le site Internet du Groupe (www.spie.com).

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Les 55 000 collaborateurs du Groupe sont engagés dans la décarbonation de l’économie, en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable.

Le groupe SPIE a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 10,4 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 793 millions d’euros.

