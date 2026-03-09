Tornator Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus sekä vuosikertomus vuodelta 2025 on julkaistu

Tornator Oyj - Pörssitiedote 9.3.2026 klo 9.00

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2025





Tornator Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2025 on julkaistu

Tornator Oyj on tänään julkaissut vuoden 2025 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti xHTML-tiedostona. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Tornatorin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä.

Tämän tiedotteen liitteenä on tilinpäätös PDF- ja xHTML-tiedostona sekä edellä mainittu ESEF-tilinpäätöksen varmennusraportti. Tiedostot ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla: www.tornator.fi/taloudellinen-informaatio/

Tornator Oyj on tänään julkaissut myös tilinpäätöksestä erillisen vuosikertomuksen vuodelta 2025. Vuosikertomuksen löydät myös yhtiön verkkosivuilta (linkki edellä).

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613

Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi



