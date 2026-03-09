Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 10 2026

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 5. februar 2026 til senest den 29. januar 2027. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 3 mia. kr. i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2026 af 5. februar 2026. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU‑Kommissionens forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet “markedsmisbrugsforordningen”, og EU‑Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen “safe harbour‑reglerne”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 221.354 955,36 211.471.914 2. marts 2026 15.703 929,91 14.602.342 3. marts 2026 16.284 899,96 14.654.924 4. marts 2026 15.895 914,19 14.531.009 5. marts 2026 15.822 918,68 14.535.360 6. marts 2026 16.264 901,76 14.666.200 Total under programmet 301.322 944,05 284.461.749

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.610.850 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 5,87% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42.

Vedhæftet fil