Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 10 2026

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 5. februar 2026 til senest den 29. januar 2027. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 3 mia. kr. i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2026 af 5. februar 2026. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU‑Kommissionens forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet “markedsmisbrugsforordningen”, og EU‑Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen “safe harbour‑reglerne”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|221.354
|955,36
|211.471.914
|2. marts 2026
|15.703
|929,91
|14.602.342
|3. marts 2026
|16.284
|899,96
|14.654.924
|4. marts 2026
|15.895
|914,19
|14.531.009
|5. marts 2026
|15.822
|918,68
|14.535.360
|6. marts 2026
|16.264
|901,76
|14.666.200
|Total under programmet
|301.322
|944,05
|284.461.749
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.610.850 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 5,87% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42.
