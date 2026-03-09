Contact presse :

Sam Connatty

Tel.: +44 370 904 3601

Email : sam.connatty@capgemini.com

Contact investisseurs :

Vincent Biraud

Tel.: +33 1 47 54 50 87

Email : vincent.biraud@capgemini.com



Capgemini va acquérir Piterion, leader indépendant en PLM et en digitalisation des opérations industrielles

L’acquisition de Piterion permettra à Capgemini de renforcer ses capacités mondiales en PLM1et de proposer des solutions sur mesure basées sur des agents, conçues pour optimiser à grande échelle le cycle de vie des produits

Paris, le 09 mars 2026 – Capgemini a signé un accord en vue d’acquérir Piterion, un acteur indépendant de premier plan en Product Lifecycle Management (PLM) et en Manufacturing Operations Management2 (MOM). Reconnu pour sa capacité à interconnecter des systèmes industriels critiques et à opérer des environnements PLM des plus complexes, Piterion apporte une expertise pointue qui renforcera significativement la capacité de Capgemini à offrir à ses clients des solutions sur mesure, éprouvées et prêtes à être déployées.

Les capacités de Piterion en PLM et en MOM contribueront à accélérer la migration des infrastructures on-premise vers des environnements cloud natifs. Associées aux solutions d’analyse avancée basées sur l’IA et aux modèles d’IA générative de Capgemini, elles permettront d'améliorer significativement la productivité. Cette complémentarité aidera les clients de Capgemini à réduire leurs délais de mise sur le marché, à optimiser leurs coûts d’ingénierie et de production, et à améliorer leur efficacité opérationnelle. L’acquisition devrait être finalisée dans les prochains mois, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions habituelles applicables à ce type de transaction.

Fondée en 2004 et basée à Stuttgart, en Allemagne, Piterion compte plus de 200 experts et dispose de filiales en Italie, en Tunisie et en Inde. Couvrant l’ensemble des disciplines de l’ingénierie mécanique, électronique et logicielle, elle accompagne de grands acteurs des secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de la défense, des sciences de la vie et des hautes technologies – des industries dans lesquelles Capgemini est également fortement présent.

Piterion conçoit et opère des environnements applicatifs d’ingénierie complexes pour optimiser les processus de fabrication, en améliorer l’efficacité, la traçabilité et renforcer leur fiabilité. L’entreprise est reconnue pour son expertise en digitalisation d’opérations industrielles, notamment en PLM, en interconnexion des systèmes de fabrication, en gestion des opérations et en planification des ressources. Elle s’appuie également sur des infrastructures cloud avancées pour transformer les concepts innovants en solutions opérationnelles, et intègre des capacités d’IA dans ses propres accélérateurs, parmi lesquels une plateforme de migration de données, des outils de visualisation 3D et un socle de déploiement.

« Nos clients cherchent de plus en plus à optimiser leurs processus d’ingénierie grâce au numérique et à l’IA. Piterion est un acteur majeur du PLM et de la gestion des opérations de fabrication au sein d’environnements complexes et multi-couches propres aux organisations internationales », déclare Dr Michael Schulte, Directeur mondial des activités Engineering de Capgemini et membre du Comité de Direction générale du Groupe. « Grâce à la forte présence de Piterion en Allemagne, combinée avec des capacités opérationnelles internationales, cette acquisition renforcera notre pratique PLM mondiale et enrichira notre portefeuille de solutions basées sur des agents. Elle permettra également de renforcer nos relations avec les acteurs industriels stratégiques et d’accélérer notre croissance, notamment dans les secteurs où l’expertise de la production manufacturière est essentielle. »

« Au-delà de notre expertise reconnue en fabrication industrielle, nous opérons dans des secteurs très proches de ceux de Capgemini. Nos écosystèmes de partenaires sont également très complémentaires, ce qui fait du Groupe un choix naturel pour Piterion », déclare Ravi Nirankari, Co-fondateur de Piterion. « L’envergure internationale du groupe Capgemini et la diversité de ses offres offriront à nos équipes de nombreuses opportunités de projets et de développement. Nous partageons ses valeurs et sommes très enthousiastes à l’idée de le rejoindre. »



À propos de Capgemini

Partenaire mondial de la transformation business et technologique, Capgemini intègre la puissance de l’IA pour créer de la valeur pour ses clients. Nous imaginons le futur des organisations et le rendons réel grâce à l’IA, à la technologie et à nos talents. Depuis près de 60 ans, nous sommes un groupe responsable et multiculturel, avec plus de 420 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Capgemini propose des services et des solutions de bout en bout, en mobilisant son expertise sectorielle, son écosystème de partenaires et ses compétences de pointe en stratégie, technologie, design, ingénierie et opérations. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 22,5 milliards d’euros en 2025.

Make it real* | www.capgemini.com

*Rendre possible, de l’idée à la réalisation

1 PLM : Gestion du cycle de vie produit

2 MOM : Gestion des opérations de fabrication

Pièce jointe