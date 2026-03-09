Dėl AB „Ignitis grupė“ gauto atnaujinto Finansų ministerijos Lūkesčių rašto

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad 2026 m. kovo 9 d. gavo 74,99 proc. Grupės akcijų valdančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atnaujintą akcininko lūkesčių raštą (toliau – Lūkesčių raštas). Jame išreikštas lūkestis dėl strateginių krypčių tęstinumo ir nustatyti nauji prioritetai.
Lūkesčių rašte išreikšti lūkesčiai dėl strateginių krypčių tęstinumo, įskaitant lūkesčius dėl:
- tvarios Žaliųjų pajėgumų ir Tinklų plėtros ir palaikymo;
- energetinio atsparumo ir saugumo;
- jūrinio vėjo projektų Lietuvoje;
- turto rotavimo programos;
- gerosios valdysenos praktikų;
- geros klientų patirties;
- nulinio emisijų balanso iki 2050 m.;
- <5x Grynosios skolos / Koreguoto EBITDA ir ≥BBB kredito reitingo;
- ≥6,5 proc. Koreguoto ROCE;
- ≥3 proc. metinio dividendų augimo.
Lūkesčių rašte taip pat iškelti nauji prioritetai, įskaitant lūkesčius dėl:
- naujų verslo modelių, siekiant didinti energijos paklausą bei skatinti didelės energetinės paklausos verslų pritraukimą į Lietuvą, prioritetą teikiant duomenų centrams;
- Žaliųjų pajėgumų plėtros galimybių analizavimo ir vertinimo, atsižvelgiant į elektros energijos pasiūlos ir paklausos santykį, jo potencialą rinkoje bei investavimo į jų plėtrą, jei yra užtikrinama reikalaujama grąža (išvysčius projektus iki statybos leidimo arba artimos jam fazės, tolesnės reikšmingos investicijos gali būti atliekamos tik tuo atveju, jeigu projektai atitinka reikalaujamą investicinę grąžą);
- galimų tolesnių „Curonian Nord“ jūrinio vėjo parko vystymo scenarijų parengimo su siūlomais alternatyviais sprendimais, kurie galėtų užtikrinti, kad projektas būtų ekonomiškai naudingas;
- veiklos efektyvumo esamose operacinėse veiklose didinimo.
Susipažinti su atnaujintu Lūkesčių raštu galite prisegtame dokumente.
Daugiau informacijos:
Komunikacija
Valdas Lopeta
+370 621 77993
valdas.lopeta@ignitis.lt
Priedas