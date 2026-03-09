Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 9. marts 2026
Aktietilbagekøbsprogram - uge 10
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. februar 2026 og til og med den 8. maj 2026, jf. selskabsmeddelelse af 30. januar 2026.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 500 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|98.700
|1.658,14
|163.658.445
|2. marts 2026
|5.000
|1.625,13
|8.125.650
|3. marts 2026
|6.500
|1.563,41
|10.162.165
|4. marts 2026
|5.500
|1.592,95
|8.761.225
|5. marts 2026
|5.500
|1.597,55
|8.786.525
|6. marts 2026
|6.300
|1.572,69
|9.907.947
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|127.500
|1.642,37
|209.401.957
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammerne
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 30. januar 2026
|1.108.147
|1.353,60
|1.499.984.166
|I alt tilbagekøbt
|1.235.647
|1.383,39
|1.709.386.123
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 1.235.647 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,87 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
|20260304 14:27:37.718000
|9
|1599
|XCSE
|20260304 14:27:45.113000
|21
|1598
|XCSE
|20260304 14:31:02.006000
|10
|1598
|XCSE
|20260304 14:31:02.006000
|5
|1598
|XCSE
|20260304 14:31:02.006000
|6
|1598
|XCSE
|20260304 14:31:02.025000
|10
|1598
|XCSE
|20260304 14:31:02.025000
|8
|1598
|XCSE
|20260304 14:31:02.025000
|3
|1598
|XCSE
|20260304 14:31:02.026000
|25
|1598
|XCSE
|20260304 14:31:02.026000
|5
|1598
|XCSE
|20260304 14:31:02.026000
|2
|1598
|XCSE
|20260304 14:31:02.026000
|65
|1598
|XCSE
|20260304 14:31:52.192000
|23
|1600
|XCSE
|20260304 14:32:40.272000
|20
|1600
|XCSE
|20260304 14:32:40.272000
|21
|1598
|XCSE
|20260304 14:34:33.686000
|21
|1600
|XCSE
|20260304 14:48:42.343000
|11
|1599
|XCSE
|20260304 14:52:18.798000
|10
|1599
|XCSE
|20260304 14:52:18.798000
|11
|1599
|XCSE
|20260304 14:52:18.798000
|33
|1600
|XCSE
|20260304 14:52:29.853000
|8
|1599
|XCSE
|20260304 14:52:29.874000
|25
|1599
|XCSE
|20260304 14:52:29.874000
|33
|1598
|XCSE
|20260304 14:52:30.321000
|21
|1597
|XCSE
|20260304 14:52:44.197000
|11
|1599
|XCSE
|20260304 15:02:24.885000
|10
|1598
|XCSE
|20260304 15:02:59.029000
|1
|1598
|XCSE
|20260304 15:02:59.029000
|16
|1599
|XCSE
|20260304 15:05:56.730000
|21
|1599
|XCSE
|20260304 15:08:28.441000
|21
|1600
|XCSE
|20260304 15:17:39.808000
|22
|1600
|XCSE
|20260304 15:18:15.113000
|11
|1600
|XCSE
|20260304 15:22:32.765000
|21
|1601
|XCSE
|20260304 15:33:05.574000
|4
|1601
|XCSE
|20260304 15:33:05.574000
|6
|1601
|XCSE
|20260304 15:33:05.574000
|22
|1601
|XCSE
|20260304 15:34:37.711000
|2
|1600
|XCSE
|20260304 15:34:42.416000
|20
|1600
|XCSE
|20260304 15:34:42.416000
|21
|1599
|XCSE
|20260304 15:35:17.972000
|21
|1597
|XCSE
|20260304 15:35:42.171000
|1
|1596
|XCSE
|20260304 15:35:47.100000
|20
|1596
|XCSE
|20260304 15:35:47.100000
|21
|1599
|XCSE
|20260304 15:37:52.649000
|22
|1598
|XCSE
|20260304 15:38:00.018000
|21
|1597
|XCSE
|20260304 15:38:03.126000
|21
|1599
|XCSE
|20260304 15:39:20.029000
|11
|1598
|XCSE
|20260304 15:40:10.663000
|11
|1597
|XCSE
|20260304 15:40:14.287000
|21
|1601
|XCSE
|20260304 15:42:59.594000
|5
|1602
|XCSE
|20260304 15:44:50.149000
|9
|1602
|XCSE
|20260304 15:44:50.149000
|22
|1600
|XCSE
|20260304 15:45:35.286000
|1
|1603
|XCSE
|20260304 15:47:04.827000
|26
|1603
|XCSE
|20260304 15:47:13.512000
|21
|1603
|XCSE
|20260304 15:47:30.007000
|21
|1602
|XCSE
|20260304 15:47:36.613000
|22
|1601
|XCSE
|20260304 15:48:20.597000
|22
|1602
|XCSE
|20260304 15:51:11.963000
|11
|1604
|XCSE
|20260304 15:56:02.342000
|11
|1604
|XCSE
|20260304 15:56:02.342000
|13
|1605
|XCSE
|20260304 15:58:39.175000
|8
|1605
|XCSE
|20260304 15:58:39.175000
|22
|1605
|XCSE
|20260304 16:01:19.834000
|22
|1605
|XCSE
|20260304 16:01:55.759000
|10
|1606
|XCSE
|20260304 16:02:12.849000
|31
|1606
|XCSE
|20260304 16:02:12.849000
|11
|1606
|XCSE
|20260304 16:02:13.617000
|19
|1606
|XCSE
|20260304 16:02:14.489000
|7
|1606
|XCSE
|20260304 16:02:25.219000
|33
|1606
|XCSE
|20260304 16:04:10.667000
|11
|1606
|XCSE
|20260304 16:04:11.203000
|10
|1606
|XCSE
|20260304 16:04:28.144000
|1
|1606
|XCSE
|20260304 16:04:28.144000
|18
|1608
|XCSE
|20260304 16:05:21.112000
|9
|1608
|XCSE
|20260304 16:05:48.995000
|1
|1608
|XCSE
|20260304 16:05:48.995000
|1
|1607
|XCSE
|20260304 16:05:49.018000
|30
|1607
|XCSE
|20260304 16:05:49.018000
|31
|1606
|XCSE
|20260304 16:05:50.139000
|21
|1605
|XCSE
|20260304 16:06:14.064000
|10
|1605
|XCSE
|20260304 16:06:14.064000
|31
|1605
|XCSE
|20260304 16:10:15.077000
|31
|1604
|XCSE
|20260304 16:10:15.105000
|31
|1603
|XCSE
|20260304 16:10:40.442000
|32
|1602
|XCSE
|20260304 16:10:51.371000
|32
|1602
|XCSE
|20260304 16:11:11.646000
|22
|1601
|XCSE
|20260304 16:11:21.920000
|15
|1600
|XCSE
|20260304 16:12:06.615000
|31
|1602
|XCSE
|20260304 16:14:28.167000
|11
|1605
|XCSE
|20260304 16:18:19.860000
|3
|1605
|XCSE
|20260304 16:18:39.934000
|8
|1605
|XCSE
|20260304 16:18:39.934000
|3
|1605
|XCSE
|20260304 16:19:00.011000
|7
|1605
|XCSE
|20260304 16:19:00.011000
|1
|1605
|XCSE
|20260304 16:19:00.011000
|21
|1603
|XCSE
|20260304 16:20:53.446000
|12
|1604
|XCSE
|20260304 16:24:21.606000
|37
|1605
|XCSE
|20260304 16:25:58.437000
|4
|1605
|XCSE
|20260304 16:25:58.447000
|37
|1605
|XCSE
|20260304 16:25:58.447000
|42
|1604
|XCSE
|20260304 16:26:00.174000
|8
|1608
|XCSE
|20260304 16:28:57.521000
|10
|1608
|XCSE
|20260304 16:28:57.521000
|49
|1608
|XCSE
|20260304 16:28:57.521000
|16
|1608
|XCSE
|20260304 16:28:57.521000
|16
|1608
|XCSE
|20260304 16:28:57.521000
|28
|1608
|XCSE
|20260304 16:28:57.528000
|9
|1608
|XCSE
|20260304 16:29:00.880000
|16
|1608
|XCSE
|20260304 16:29:00.880000
|10
|1608
|XCSE
|20260304 16:29:00.880000
|16
|1608
|XCSE
|20260304 16:29:07.682000
|35
|1608
|XCSE
|20260304 16:29:07.682000
|2
|1608
|XCSE
|20260304 16:29:30.531000
|1
|1608
|XCSE
|20260304 16:29:45.104000
|25
|1608
|XCSE
|20260304 16:29:58.713000
|41
|1607
|XCSE
|20260304 16:30:59.392000
|42
|1606
|XCSE
|20260304 16:33:12.119000
|41
|1605
|XCSE
|20260304 16:34:10.403000
|42
|1604
|XCSE
|20260304 16:38:21.939000
|35
|1604
|XCSE
|20260304 16:38:57.651000
|1
|1604
|XCSE
|20260304 16:38:59.050000
|36
|1604
|XCSE
|20260304 16:38:59.050000
|3
|1604
|XCSE
|20260304 16:38:59.100000
|44
|1604
|XCSE
|20260304 16:39:32.323000
|100
|1602
|XCSE
|20260304 16:43:35.025749
|100
|1602
|XCSE
|20260304 16:43:35.025886
|100
|1602
|XCSE
|20260304 16:43:35.025938
|100
|1602
|XCSE
|20260304 16:43:35.045878
|100
|1602
|XCSE
|20260304 16:43:35.045880
|20
|1602
|XCSE
|20260304 16:43:35.047683
|18
|1602
|XCSE
|20260304 16:43:35.049014
|46
|1602
|XCSE
|20260304 16:43:35.070651
|11
|1594
|XCSE
|20260305 9:03:13.569000
|11
|1591
|XCSE
|20260305 9:04:03.240000
|11
|1584
|XCSE
|20260305 9:06:01.007000
|11
|1590
|XCSE
|20260305 9:07:42.414000
|11
|1589
|XCSE
|20260305 9:07:51.069000
|11
|1590
|XCSE
|20260305 9:10:39.759000
|11
|1589
|XCSE
|20260305 9:11:00.298000
|11
|1588
|XCSE
|20260305 9:11:05.929000
|11
|1586
|XCSE
|20260305 9:11:08.880000
|11
|1589
|XCSE
|20260305 9:14:52.906000
|11
|1594
|XCSE
|20260305 9:16:29.634000
|11
|1594
|XCSE
|20260305 9:20:06.338000
|10
|1596
|XCSE
|20260305 9:23:09.503000
|11
|1595
|XCSE
|20260305 9:25:55.573000
|28
|1597
|XCSE
|20260305 9:26:38.115000
|1
|1597
|XCSE
|20260305 9:26:38.115000
|10
|1597
|XCSE
|20260305 9:26:38.115000
|35
|1597
|XCSE
|20260305 9:26:48.188000
|16
|1597
|XCSE
|20260305 9:27:10.609000
|11
|1594
|XCSE
|20260305 9:27:22.795000
|11
|1593
|XCSE
|20260305 9:28:48.013000
|11
|1592
|XCSE
|20260305 9:30:26.931000
|11
|1596
|XCSE
|20260305 9:34:07.200000
|11
|1596
|XCSE
|20260305 9:35:04.195000
|18
|1595
|XCSE
|20260305 9:35:58.142000
|11
|1595
|XCSE
|20260305 9:36:55.715000
|11
|1594
|XCSE
|20260305 9:40:35.513000
|27
|1595
|XCSE
|20260305 9:47:23.295000
|32
|1593
|XCSE
|20260305 9:47:53.507000
|11
|1593
|XCSE
|20260305 9:49:43.465000
|21
|1593
|XCSE
|20260305 9:50:52.244000
|3
|1596
|XCSE
|20260305 10:00:45.897000
|13
|1597
|XCSE
|20260305 10:00:51.210000
|1
|1597
|XCSE
|20260305 10:00:51.210000
|7
|1597
|XCSE
|20260305 10:01:31.216000
|4
|1597
|XCSE
|20260305 10:01:31.216000
|10
|1597
|XCSE
|20260305 10:01:55.759000
|1
|1597
|XCSE
|20260305 10:01:55.759000
|9
|1597
|XCSE
|20260305 10:02:19.289000
|11
|1600
|XCSE
|20260305 10:09:59.779000
|11
|1601
|XCSE
|20260305 10:13:52.751000
|4
|1601
|XCSE
|20260305 10:13:56.173000
|13
|1601
|XCSE
|20260305 10:13:56.173000
|11
|1601
|XCSE
|20260305 10:15:44.926000
|24
|1601
|XCSE
|20260305 10:15:52.833000
|58
|1601
|XCSE
|20260305 10:18:55.558000
|11
|1599
|XCSE
|20260305 10:18:55.658000
|11
|1599
|XCSE
|20260305 10:18:55.658000
|22
|1598
|XCSE
|20260305 10:19:13.005000
|11
|1601
|XCSE
|20260305 10:21:42.534000
|41
|1600
|XCSE
|20260305 10:24:39.105000
|31
|1599
|XCSE
|20260305 10:25:55.418000
|32
|1597
|XCSE
|20260305 10:25:58.086000
|11
|1597
|XCSE
|20260305 10:31:52.420000
|11
|1597
|XCSE
|20260305 10:32:35.155000
|9
|1595
|XCSE
|20260305 10:37:10.643000
|2
|1595
|XCSE
|20260305 10:39:05.219000
|10
|1595
|XCSE
|20260305 10:39:05.219000
|9
|1595
|XCSE
|20260305 10:39:05.219000
|22
|1592
|XCSE
|20260305 10:40:35.513000
|100
|1592
|XCSE
|20260305 10:40:35.513875
|21
|1595
|XCSE
|20260305 10:43:44.751000
|22
|1594
|XCSE
|20260305 10:44:25.804000
|21
|1597
|XCSE
|20260305 10:51:54.054000
|11
|1597
|XCSE
|20260305 10:55:53.836000
|23
|1599
|XCSE
|20260305 11:02:29.506000
|4
|1600
|XCSE
|20260305 11:05:01.782000
|11
|1602
|XCSE
|20260305 11:07:42.085000
|11
|1605
|XCSE
|20260305 11:16:49.593000
|6
|1606
|XCSE
|20260305 11:18:36.360000
|15
|1606
|XCSE
|20260305 11:18:36.360000
|6
|1606
|XCSE
|20260305 11:18:36.640000
|11
|1605
|XCSE
|20260305 11:28:02.529000
|11
|1605
|XCSE
|20260305 11:29:11.056000
|4
|1606
|XCSE
|20260305 11:29:22.571000
|12
|1606
|XCSE
|20260305 11:29:22.571000
|8
|1606
|XCSE
|20260305 11:29:28.300000
|7
|1606
|XCSE
|20260305 11:29:28.302000
|6
|1606
|XCSE
|20260305 11:29:28.321000
|8
|1606
|XCSE
|20260305 11:30:11.473000
|3
|1606
|XCSE
|20260305 11:30:42.469000
|15
|1606
|XCSE
|20260305 11:30:57.372000
|9
|1606
|XCSE
|20260305 11:31:41.783000
|18
|1606
|XCSE
|20260305 11:32:04.200000
|1
|1606
|XCSE
|20260305 11:32:26.819000
|2
|1606
|XCSE
|20260305 11:33:11.682000
|32
|1606
|XCSE
|20260305 11:33:21.021000
|4
|1606
|XCSE
|20260305 11:33:29.515000
|25
|1606
|XCSE
|20260305 11:33:29.515000
|11
|1604
|XCSE
|20260305 11:33:29.545000
|10
|1604
|XCSE
|20260305 11:33:29.545000
|22
|1605
|XCSE
|20260305 11:36:21.436000
|6
|1605
|XCSE
|20260305 11:39:58.524000
|11
|1604
|XCSE
|20260305 11:40:25.404000
|11
|1603
|XCSE
|20260305 11:44:00.615000
|11
|1601
|XCSE
|20260305 11:47:57.878000
|11
|1602
|XCSE
|20260305 11:49:43.946000
|2
|1602
|XCSE
|20260305 11:55:37.159000
|11
|1603
|XCSE
|20260305 11:56:29.901000
|17
|1603
|XCSE
|20260305 11:56:29.903000
|21
|1603
|XCSE
|20260305 12:01:06.953000
|22
|1603
|XCSE
|20260305 12:01:06.985000
|20
|1603
|XCSE
|20260305 12:01:07.001000
|2
|1603
|XCSE
|20260305 12:01:07.001000
|21
|1603
|XCSE
|20260305 12:01:07.184000
|3
|1606
|XCSE
|20260305 12:05:05.261000
|33
|1606
|XCSE
|20260305 12:05:05.261000
|9
|1606
|XCSE
|20260305 12:05:11.301000
|21
|1604
|XCSE
|20260305 12:05:34.168000
|21
|1603
|XCSE
|20260305 12:05:34.997000
|22
|1603
|XCSE
|20260305 12:05:40.135000
|11
|1603
|XCSE
|20260305 12:05:40.376000
|5
|1601
|XCSE
|20260305 12:05:56.264000
|6
|1601
|XCSE
|20260305 12:05:56.264000
|21
|1604
|XCSE
|20260305 12:17:45.080000
|21
|1604
|XCSE
|20260305 12:24:47.132000
|21
|1603
|XCSE
|20260305 12:24:56.160000
|21
|1602
|XCSE
|20260305 12:27:24.088000
|11
|1604
|XCSE
|20260305 12:29:25.908000
|9
|1603
|XCSE
|20260305 12:29:56.263000
|21
|1602
|XCSE
|20260305 12:35:55.419000
|6
|1602
|XCSE
|20260305 12:47:12.027000
|2
|1602
|XCSE
|20260305 12:49:58.344000
|6
|1601
|XCSE
|20260305 12:55:16.591000
|5
|1601
|XCSE
|20260305 12:55:16.591000
|10
|1601
|XCSE
|20260305 12:55:16.591000
|1
|1601
|XCSE
|20260305 12:57:42.990000
|1
|1601
|XCSE
|20260305 12:57:45.296000
|2
|1601
|XCSE
|20260305 12:57:46.264000
|2
|1601
|XCSE
|20260305 12:57:49.772000
|1
|1601
|XCSE
|20260305 12:58:02.451000
|24
|1601
|XCSE
|20260305 12:58:16.971000
|14
|1601
|XCSE
|20260305 12:58:23.801000
|21
|1601
|XCSE
|20260305 12:58:35.375000
|11
|1600
|XCSE
|20260305 13:00:00.227000
|16
|1600
|XCSE
|20260305 13:02:31.025000
|3
|1599
|XCSE
|20260305 13:05:59.605000
|30
|1600
|XCSE
|20260305 13:07:47.628000
|31
|1600
|XCSE
|20260305 13:12:25.674000
|11
|1600
|XCSE
|20260305 13:14:39.036000
|4
|1600
|XCSE
|20260305 13:16:23.394000
|3
|1600
|XCSE
|20260305 13:16:23.394000
|7
|1600
|XCSE
|20260305 13:18:00.026000
|11
|1601
|XCSE
|20260305 13:22:15.153000
|21
|1601
|XCSE
|20260305 13:27:05.794000
|22
|1603
|XCSE
|20260305 13:33:57.334000
|11
|1603
|XCSE
|20260305 13:35:44.621000
|11
|1603
|XCSE
|20260305 13:36:00.414000
|9
|1603
|XCSE
|20260305 13:37:19.825000
|34
|1603
|XCSE
|20260305 13:37:19.825000
|9
|1603
|XCSE
|20260305 13:37:26.242000
|21
|1604
|XCSE
|20260305 13:48:39.301000
|2
|1604
|XCSE
|20260305 13:52:28.935000
|10
|1604
|XCSE
|20260305 13:52:28.936000
|57
|1604
|XCSE
|20260305 13:52:32.756000
|21
|1603
|XCSE
|20260305 13:52:45.761000
|22
|1602
|XCSE
|20260305 13:53:14.857000
|11
|1602
|XCSE
|20260305 14:00:45.764000
|11
|1601
|XCSE
|20260305 14:04:53.711000
|11
|1601
|XCSE
|20260305 14:04:53.711000
|13
|1601
|XCSE
|20260305 14:12:43.478000
|21
|1600
|XCSE
|20260305 14:12:44.487000
|21
|1600
|XCSE
|20260305 14:16:50.086000
|21
|1599
|XCSE
|20260305 14:18:06.554000
|1
|1600
|XCSE
|20260305 14:20:07.031000
|17
|1601
|XCSE
|20260305 14:20:24.558000
|22
|1600
|XCSE
|20260305 14:20:24.715000
|43
|1600
|XCSE
|20260305 14:21:53.100000
|41
|1599
|XCSE
|20260305 14:21:53.253000
|31
|1598
|XCSE
|20260305 14:22:30.542000
|11
|1598
|XCSE
|20260305 14:22:30.542000
|50
|1598
|XCSE
|20260305 14:22:30.542295
|22
|1597
|XCSE
|20260305 14:25:14.183000
|21
|1596
|XCSE
|20260305 14:31:57.684000
|22
|1596
|XCSE
|20260305 14:39:29.856000
|22
|1595
|XCSE
|20260305 14:39:38.110000
|100
|1595
|XCSE
|20260305 14:39:38.110042
|21
|1594
|XCSE
|20260305 14:39:44.191000
|5
|1595
|XCSE
|20260305 14:44:49.751000
|16
|1595
|XCSE
|20260305 14:46:31.058000
|5
|1595
|XCSE
|20260305 14:46:31.058000
|7
|1597
|XCSE
|20260305 14:52:04.954000
|33
|1597
|XCSE
|20260305 14:52:04.954000
|1
|1597
|XCSE
|20260305 14:52:04.954000
|11
|1596
|XCSE
|20260305 14:52:49.473000
|10
|1596
|XCSE
|20260305 14:52:49.473000
|12
|1596
|XCSE
|20260305 14:52:49.475000
|11
|1596
|XCSE
|20260305 14:52:58.816000
|12
|1596
|XCSE
|20260305 14:53:07.378000
|11
|1596
|XCSE
|20260305 14:53:13.414000
|3
|1599
|XCSE
|20260305 14:53:50.434000
|11
|1599
|XCSE
|20260305 14:53:50.435000
|3
|1599
|XCSE
|20260305 14:53:52.380000
|32
|1599
|XCSE
|20260305 14:54:02.108000
|3
|1599
|XCSE
|20260305 14:54:10.757000
|16
|1599
|XCSE
|20260305 14:54:17.772000
|3
|1599
|XCSE
|20260305 14:54:44.735000
|11
|1599
|XCSE
|20260305 14:54:44.738000
|11
|1598
|XCSE
|20260305 14:54:59.475000
|11
|1598
|XCSE
|20260305 14:57:59.951000
|10
|1598
|XCSE
|20260305 14:57:59.951000
|6
|1598
|XCSE
|20260305 14:58:45.124000
|24
|1598
|XCSE
|20260305 14:58:45.124000
|8
|1598
|XCSE
|20260305 14:58:56.015000
|3
|1598
|XCSE
|20260305 14:59:03.635000
|11
|1598
|XCSE
|20260305 15:01:59.196000
|11
|1599
|XCSE
|20260305 15:02:32.361000
|22
|1598
|XCSE
|20260305 15:05:56.833000
|11
|1598
|XCSE
|20260305 15:06:17.601000
|11
|1598
|XCSE
|20260305 15:06:32.945000
|11
|1598
|XCSE
|20260305 15:06:47.567000
|11
|1598
|XCSE
|20260305 15:07:06.881000
|21
|1596
|XCSE
|20260305 15:07:35.162000
|42
|1598
|XCSE
|20260305 15:11:30.499000
|32
|1597
|XCSE
|20260305 15:13:10.226000
|31
|1596
|XCSE
|20260305 15:13:10.256000
|21
|1595
|XCSE
|20260305 15:16:32.665000
|11
|1596
|XCSE
|20260305 15:31:41.724000
|11
|1600
|XCSE
|20260305 15:35:53.957000
|11
|1600
|XCSE
|20260305 15:36:12.161000
|11
|1600
|XCSE
|20260305 15:36:30.719000
|22
|1598
|XCSE
|20260305 15:36:33.002000
|13
|1599
|XCSE
|20260305 15:40:25.834000
|8
|1599
|XCSE
|20260305 15:41:04.258000
|3
|1599
|XCSE
|20260305 15:41:04.258000
|33
|1597
|XCSE
|20260305 15:42:55.898000
|13
|1596
|XCSE
|20260305 15:43:40.432000
|9
|1596
|XCSE
|20260305 15:44:46.013000
|2
|1596
|XCSE
|20260305 15:44:46.013000
|10
|1596
|XCSE
|20260305 15:45:01.478000
|17
|1595
|XCSE
|20260305 15:49:50.565000
|2
|1595
|XCSE
|20260305 15:49:50.565000
|3
|1595
|XCSE
|20260305 15:49:50.565000
|22
|1596
|XCSE
|20260305 15:53:03.299000
|5
|1597
|XCSE
|20260305 15:54:46.408000
|7
|1597
|XCSE
|20260305 15:54:47.807000
|21
|1596
|XCSE
|20260305 15:55:39.773000
|11
|1597
|XCSE
|20260305 15:55:39.773000
|3
|1599
|XCSE
|20260305 15:57:40.222000
|22
|1599
|XCSE
|20260305 15:57:40.222000
|2
|1599
|XCSE
|20260305 15:57:40.222000
|5
|1599
|XCSE
|20260305 15:57:53.400000
|24
|1601
|XCSE
|20260305 15:59:59.768000
|11
|1600
|XCSE
|20260305 16:00:20.263000
|22
|1600
|XCSE
|20260305 16:01:38.591000
|11
|1600
|XCSE
|20260305 16:03:26.458000
|8
|1599
|XCSE
|20260305 16:03:38.477000
|23
|1599
|XCSE
|20260305 16:03:38.477000
|32
|1598
|XCSE
|20260305 16:03:44.875000
|11
|1599
|XCSE
|20260305 16:05:45.480000
|33
|1597
|XCSE
|20260305 16:06:02.598000
|30
|1597
|XCSE
|20260305 16:06:04.541000
|2
|1597
|XCSE
|20260305 16:06:04.541000
|33
|1598
|XCSE
|20260305 16:10:15.745000
|5
|1599
|XCSE
|20260305 16:10:15.746000
|33
|1599
|XCSE
|20260305 16:10:20.824000
|13
|1599
|XCSE
|20260305 16:10:20.900000
|8
|1599
|XCSE
|20260305 16:10:20.900000
|22
|1597
|XCSE
|20260305 16:10:53.463000
|21
|1596
|XCSE
|20260305 16:11:53.041000
|11
|1596
|XCSE
|20260305 16:11:53.041000
|21
|1597
|XCSE
|20260305 16:13:38.310000
|21
|1596
|XCSE
|20260305 16:16:45.522000
|22
|1596
|XCSE
|20260305 16:17:18.257000
|33
|1596
|XCSE
|20260305 16:17:37.738000
|11
|1596
|XCSE
|20260305 16:17:37.738000
|2
|1596
|XCSE
|20260305 16:17:38.496000
|11
|1596
|XCSE
|20260305 16:17:43.567000
|36
|1596
|XCSE
|20260305 16:17:43.567000
|3
|1597
|XCSE
|20260305 16:17:43.586000
|11
|1597
|XCSE
|20260305 16:17:43.586000
|18
|1597
|XCSE
|20260305 16:18:08.038000
|11
|1597
|XCSE
|20260305 16:18:17.439000
|5
|1597
|XCSE
|20260305 16:18:28.503000
|6
|1597
|XCSE
|20260305 16:18:28.503000
|11
|1597
|XCSE
|20260305 16:18:39.729000
|11
|1597
|XCSE
|20260305 16:18:49.045000
|11
|1597
|XCSE
|20260305 16:18:59.502000
|21
|1596
|XCSE
|20260305 16:19:04.822000
|7
|1596
|XCSE
|20260305 16:20:07.243000
|23
|1596
|XCSE
|20260305 16:21:49.942000
|2
|1596
|XCSE
|20260305 16:21:59.803000
|11
|1596
|XCSE
|20260305 16:22:06.634000
|10
|1596
|XCSE
|20260305 16:22:11.333000
|32
|1596
|XCSE
|20260305 16:22:11.333000
|11
|1596
|XCSE
|20260305 16:22:14.553000
|11
|1596
|XCSE
|20260305 16:22:30.023000
|11
|1596
|XCSE
|20260305 16:22:48.316000
|2
|1595
|XCSE
|20260305 16:22:51.570000
|22
|1595
|XCSE
|20260305 16:25:01.287000
|1
|1595
|XCSE
|20260305 16:25:04.702000
|11
|1594
|XCSE
|20260305 16:25:04.721000
|11
|1594
|XCSE
|20260305 16:25:04.721000
|7
|1594
|XCSE
|20260305 16:25:37.759000
|15
|1594
|XCSE
|20260305 16:25:37.759000
|32
|1595
|XCSE
|20260305 16:26:26.985000
|21
|1595
|XCSE
|20260305 16:26:26.986000
|11
|1595
|XCSE
|20260305 16:26:42.091000
|22
|1594
|XCSE
|20260305 16:26:52.885000
|21
|1595
|XCSE
|20260305 16:30:09.852000
|5
|1595
|XCSE
|20260305 16:30:09.852000
|1
|1595
|XCSE
|20260305 16:30:11.580000
|11
|1595
|XCSE
|20260305 16:30:51.530000
|11
|1595
|XCSE
|20260305 16:31:01.198000
|1
|1594
|XCSE
|20260305 16:31:01.218000
|5
|1594
|XCSE
|20260305 16:31:27.535000
|11
|1594
|XCSE
|20260305 16:31:27.537000
|32
|1593
|XCSE
|20260305 16:31:28.793000
|2
|1593
|XCSE
|20260305 16:31:42.708000
|11
|1593
|XCSE
|20260305 16:31:53.373000
|3
|1593
|XCSE
|20260305 16:31:56.942000
|22
|1592
|XCSE
|20260305 16:32:04.820000
|13
|1592
|XCSE
|20260305 16:32:14.386000
|11
|1592
|XCSE
|20260305 16:32:14.388000
|11
|1592
|XCSE
|20260305 16:32:14.404000
|9
|1592
|XCSE
|20260305 16:33:06.880000
|11
|1592
|XCSE
|20260305 16:33:06.880000
|25
|1592
|XCSE
|20260305 16:33:06.959000
|25
|1592
|XCSE
|20260305 16:33:06.985000
|11
|1592
|XCSE
|20260305 16:33:07.366000
|12
|1592
|XCSE
|20260305 16:33:07.366000
|22
|1591
|XCSE
|20260305 16:33:16.332000
|21
|1590
|XCSE
|20260305 16:33:35.991000
|10
|1590
|XCSE
|20260305 16:33:35.991000
|22
|1589
|XCSE
|20260305 16:34:20.057000
|5
|1589
|XCSE
|20260305 16:34:20.057000
|33
|1589
|XCSE
|20260305 16:34:20.270000
|4
|1589
|XCSE
|20260305 16:35:55.372000
|1
|1589
|XCSE
|20260305 16:35:58.199000
|6
|1591
|XCSE
|20260305 16:36:30.400000
|4
|1594
|XCSE
|20260305 16:39:32.829000
|11
|1594
|XCSE
|20260305 16:39:40.886000
|21
|1594
|XCSE
|20260305 16:40:43.484000
|9
|1595
|XCSE
|20260305 16:41:57.922000
|5
|1595
|XCSE
|20260305 16:41:57.922000
|33
|1595
|XCSE
|20260305 16:42:18.749000
|11
|1595
|XCSE
|20260305 16:42:18.753000
|34
|1595
|XCSE
|20260305 16:42:18.801000
|30
|1596
|XCSE
|20260305 16:42:43.121000
|11
|1596
|XCSE
|20260305 16:42:43.121000
|54
|1596
|XCSE
|20260305 16:42:43.152000
|100
|1595
|XCSE
|20260305 16:43:31.832903
|100
|1595
|XCSE
|20260305 16:43:45.916549
|20
|1595
|XCSE
|20260305 16:43:45.923349
|77
|1595
|XCSE
|20260305 16:44:12.896329
|3
|1595
|XCSE
|20260305 16:44:12.966999
|17
|1595
|XCSE
|20260305 16:44:12.966999
|100
|1595
|XCSE
|20260305 16:44:12.967054
|41
|1595
|XCSE
|20260305 16:44:12.967091
|11
|1592
|XCSE
|20260306 9:03:09.643000
|11
|1593
|XCSE
|20260306 9:09:12.400000
|11
|1593
|XCSE
|20260306 9:18:16.830000
|5
|1593
|XCSE
|20260306 9:18:23.979000
|72
|1593
|XCSE
|20260306 9:18:27.168000
|25
|1593
|XCSE
|20260306 9:18:27.189000
|28
|1593
|XCSE
|20260306 9:18:38.114000
|4
|1592
|XCSE
|20260306 9:18:48.008000
|11
|1592
|XCSE
|20260306 9:23:00.563000
|8
|1592
|XCSE
|20260306 9:26:32.731000
|11
|1589
|XCSE
|20260306 9:29:59.279000
|4
|1599
|XCSE
|20260306 9:41:50.680000
|29
|1600
|XCSE
|20260306 9:41:59.607000
|19
|1600
|XCSE
|20260306 9:41:59.607000
|5
|1600
|XCSE
|20260306 9:41:59.634000
|5
|1600
|XCSE
|20260306 9:41:59.635000
|11
|1598
|XCSE
|20260306 9:42:08.353000
|9
|1598
|XCSE
|20260306 9:43:22.746000
|2
|1598
|XCSE
|20260306 9:43:22.746000
|11
|1597
|XCSE
|20260306 9:43:22.750000
|3
|1602
|XCSE
|20260306 9:48:35.655000
|25
|1602
|XCSE
|20260306 9:48:35.655000
|25
|1602
|XCSE
|20260306 9:48:35.655000
|24
|1602
|XCSE
|20260306 9:48:35.675000
|4
|1602
|XCSE
|20260306 9:48:35.676000
|2
|1602
|XCSE
|20260306 9:48:35.697000
|16
|1602
|XCSE
|20260306 9:48:54.880000
|11
|1600
|XCSE
|20260306 9:51:10.085000
|3
|1601
|XCSE
|20260306 9:51:57.717000
|8
|1601
|XCSE
|20260306 9:51:57.717000
|11
|1599
|XCSE
|20260306 9:54:23.385000
|11
|1597
|XCSE
|20260306 9:56:06.709000
|4
|1597
|XCSE
|20260306 9:57:16.803000
|7
|1597
|XCSE
|20260306 9:57:16.803000
|11
|1597
|XCSE
|20260306 9:59:24.828000
|11
|1595
|XCSE
|20260306 9:59:29.337000
|11
|1595
|XCSE
|20260306 9:59:29.337000
|3
|1593
|XCSE
|20260306 10:00:01.363000
|8
|1593
|XCSE
|20260306 10:00:48.868000
|3
|1593
|XCSE
|20260306 10:00:48.868000
|10
|1593
|XCSE
|20260306 10:00:48.868000
|10
|1592
|XCSE
|20260306 10:01:05.294000
|1
|1592
|XCSE
|20260306 10:01:37.581000
|10
|1592
|XCSE
|20260306 10:01:37.581000
|11
|1591
|XCSE
|20260306 10:02:14.003000
|5
|1591
|XCSE
|20260306 10:02:14.003000
|11
|1590
|XCSE
|20260306 10:03:34.658000
|10
|1590
|XCSE
|20260306 10:03:34.658000
|11
|1589
|XCSE
|20260306 10:08:47.222000
|11
|1586
|XCSE
|20260306 10:11:03.153000
|11
|1586
|XCSE
|20260306 10:11:03.158000
|11
|1589
|XCSE
|20260306 10:12:26.067000
|11
|1589
|XCSE
|20260306 10:12:26.086000
|21
|1588
|XCSE
|20260306 10:12:49.705000
|14
|1588
|XCSE
|20260306 10:17:43.910000
|39
|1588
|XCSE
|20260306 10:17:43.910000
|44
|1587
|XCSE
|20260306 10:17:55.617000
|32
|1587
|XCSE
|20260306 10:18:32.785000
|11
|1586
|XCSE
|20260306 10:19:19.979000
|11
|1586
|XCSE
|20260306 10:19:19.979000
|11
|1584
|XCSE
|20260306 10:21:39.842000
|11
|1583
|XCSE
|20260306 10:23:13.304000
|10
|1581
|XCSE
|20260306 10:25:31.878000
|1
|1581
|XCSE
|20260306 10:25:31.878000
|11
|1580
|XCSE
|20260306 10:26:15.179000
|11
|1579
|XCSE
|20260306 10:26:37.224000
|11
|1578
|XCSE
|20260306 10:29:49.600000
|21
|1578
|XCSE
|20260306 10:30:54.762000
|11
|1578
|XCSE
|20260306 10:32:52.250000
|11
|1577
|XCSE
|20260306 10:34:55.648000
|11
|1575
|XCSE
|20260306 10:36:42.284000
|11
|1574
|XCSE
|20260306 10:37:12.740000
|11
|1572
|XCSE
|20260306 10:37:36.602000
|22
|1572
|XCSE
|20260306 10:42:17.092000
|11
|1574
|XCSE
|20260306 10:45:27.328000
|11
|1574
|XCSE
|20260306 10:46:30.411000
|11
|1574
|XCSE
|20260306 10:52:26.937000
|11
|1576
|XCSE
|20260306 11:03:44.188000
|11
|1576
|XCSE
|20260306 11:07:24.049000
|22
|1574
|XCSE
|20260306 11:09:25.162000
|21
|1573
|XCSE
|20260306 11:10:38.551000
|22
|1573
|XCSE
|20260306 11:10:38.565000
|22
|1575
|XCSE
|20260306 11:11:35.035000
|21
|1575
|XCSE
|20260306 11:13:09.933000
|11
|1574
|XCSE
|20260306 11:13:47.009000
|11
|1574
|XCSE
|20260306 11:15:28.498000
|11
|1574
|XCSE
|20260306 11:17:26.443000
|11
|1575
|XCSE
|20260306 11:18:50.408000
|11
|1573
|XCSE
|20260306 11:19:23.167000
|11
|1572
|XCSE
|20260306 11:19:24.033000
|1
|1571
|XCSE
|20260306 11:20:09.130000
|10
|1571
|XCSE
|20260306 11:21:28.119000
|11
|1571
|XCSE
|20260306 11:23:33.424000
|11
|1569
|XCSE
|20260306 11:23:33.555000
|21
|1569
|XCSE
|20260306 11:23:33.555000
|11
|1569
|XCSE
|20260306 11:23:33.688000
|3
|1570
|XCSE
|20260306 11:25:48.213000
|3
|1573
|XCSE
|20260306 11:28:13.395000
|22
|1573
|XCSE
|20260306 11:28:13.395000
|14
|1573
|XCSE
|20260306 11:28:13.395000
|12
|1573
|XCSE
|20260306 11:28:13.395000
|1
|1573
|XCSE
|20260306 11:28:13.395000
|21
|1575
|XCSE
|20260306 11:29:28.611000
|21
|1574
|XCSE
|20260306 11:29:30.818000
|22
|1573
|XCSE
|20260306 11:29:38.151000
|21
|1576
|XCSE
|20260306 11:30:03.378000
|2
|1576
|XCSE
|20260306 11:35:52.722000
|11
|1578
|XCSE
|20260306 11:39:35.643000
|10
|1578
|XCSE
|20260306 11:42:58.703000
|1
|1578
|XCSE
|20260306 11:42:58.703000
|10
|1576
|XCSE
|20260306 11:43:08.607000
|1
|1576
|XCSE
|20260306 11:43:24.971000
|10
|1576
|XCSE
|20260306 11:43:24.971000
|11
|1577
|XCSE
|20260306 11:49:59.558000
|22
|1578
|XCSE
|20260306 11:53:26.381000
|20
|1578
|XCSE
|20260306 12:00:47.780000
|1
|1578
|XCSE
|20260306 12:02:31.835000
|7
|1578
|XCSE
|20260306 12:02:31.835000
|3
|1578
|XCSE
|20260306 12:02:31.835000
|11
|1577
|XCSE
|20260306 12:04:58.851000
|11
|1576
|XCSE
|20260306 12:07:46.839000
|11
|1576
|XCSE
|20260306 12:10:14.823000
|9
|1575
|XCSE
|20260306 12:11:53.855000
|2
|1575
|XCSE
|20260306 12:11:53.855000
|15
|1581
|XCSE
|20260306 12:33:01.290000
|2
|1581
|XCSE
|20260306 12:33:01.290000
|12
|1581
|XCSE
|20260306 12:33:10.027000
|2
|1581
|XCSE
|20260306 12:33:20.188000
|11
|1580
|XCSE
|20260306 12:33:37.708000
|22
|1580
|XCSE
|20260306 12:34:15.455000
|26
|1580
|XCSE
|20260306 12:34:15.455000
|11
|1580
|XCSE
|20260306 12:35:56.016000
|11
|1579
|XCSE
|20260306 12:39:00.021000
|22
|1577
|XCSE
|20260306 12:39:50.829000
|11
|1576
|XCSE
|20260306 12:41:09.992000
|22
|1572
|XCSE
|20260306 12:42:48.876000
|22
|1570
|XCSE
|20260306 12:44:37.877000
|22
|1573
|XCSE
|20260306 12:50:31.509000
|11
|1571
|XCSE
|20260306 12:51:32.318000
|11
|1571
|XCSE
|20260306 12:55:46.337000
|11
|1570
|XCSE
|20260306 12:55:46.417000
|11
|1567
|XCSE
|20260306 12:55:51.666000
|22
|1569
|XCSE
|20260306 12:57:01.553000
|11
|1569
|XCSE
|20260306 12:58:00.817000
|11
|1569
|XCSE
|20260306 13:04:18.456000
|11
|1568
|XCSE
|20260306 13:04:59.198000
|11
|1567
|XCSE
|20260306 13:06:44.481000
|22
|1565
|XCSE
|20260306 13:07:44.072000
|10
|1565
|XCSE
|20260306 13:07:44.072000
|10
|1566
|XCSE
|20260306 13:11:46.457000
|1
|1566
|XCSE
|20260306 13:12:34.653000
|10
|1566
|XCSE
|20260306 13:12:34.653000
|11
|1566
|XCSE
|20260306 13:12:45.216000
|11
|1566
|XCSE
|20260306 13:12:45.235000
|7
|1571
|XCSE
|20260306 13:20:35.431000
|4
|1571
|XCSE
|20260306 13:20:35.431000
|12
|1571
|XCSE
|20260306 13:23:12.231000
|11
|1572
|XCSE
|20260306 13:24:35.692000
|31
|1575
|XCSE
|20260306 13:31:47.233000
|11
|1575
|XCSE
|20260306 13:31:47.237000
|1
|1575
|XCSE
|20260306 13:35:57.588000
|2
|1575
|XCSE
|20260306 13:35:57.588000
|17
|1575
|XCSE
|20260306 13:35:57.588000
|11
|1573
|XCSE
|20260306 13:36:06.836000
|2
|1573
|XCSE
|20260306 13:36:06.836000
|8
|1573
|XCSE
|20260306 13:36:06.836000
|9
|1575
|XCSE
|20260306 13:42:52.020000
|11
|1575
|XCSE
|20260306 13:44:25.611000
|11
|1573
|XCSE
|20260306 13:46:01.749000
|10
|1573
|XCSE
|20260306 13:46:01.749000
|4
|1573
|XCSE
|20260306 13:49:42.896000
|5
|1573
|XCSE
|20260306 13:49:42.896000
|2
|1573
|XCSE
|20260306 13:49:42.896000
|14
|1574
|XCSE
|20260306 13:51:52.402000
|11
|1574
|XCSE
|20260306 13:52:36.716000
|1
|1574
|XCSE
|20260306 13:55:19.725000
|1
|1574
|XCSE
|20260306 13:55:19.725000
|1
|1575
|XCSE
|20260306 13:56:16.160000
|5
|1578
|XCSE
|20260306 14:01:16.880000
|4
|1578
|XCSE
|20260306 14:01:19.881000
|7
|1579
|XCSE
|20260306 14:07:08.917000
|1
|1579
|XCSE
|20260306 14:12:27.032000
|10
|1579
|XCSE
|20260306 14:16:46.485000
|11
|1582
|XCSE
|20260306 14:29:40.550000
|11
|1577
|XCSE
|20260306 14:30:10.612000
|11
|1573
|XCSE
|20260306 14:30:30.118000
|71
|1573
|XCSE
|20260306 14:31:16.288000
|25
|1573
|XCSE
|20260306 14:31:16.310000
|11
|1574
|XCSE
|20260306 14:32:25.799000
|10
|1574
|XCSE
|20260306 14:32:25.799000
|5
|1575
|XCSE
|20260306 14:33:36.624000
|4
|1575
|XCSE
|20260306 14:33:38.606000
|4
|1575
|XCSE
|20260306 14:33:58.101000
|1
|1575
|XCSE
|20260306 14:33:58.101000
|11
|1575
|XCSE
|20260306 14:38:43.826000
|3
|1574
|XCSE
|20260306 14:39:32.560000
|8
|1574
|XCSE
|20260306 14:40:23.805000
|3
|1574
|XCSE
|20260306 14:40:23.805000
|8
|1573
|XCSE
|20260306 14:44:59.382000
|3
|1573
|XCSE
|20260306 14:45:00.300000
|8
|1573
|XCSE
|20260306 14:45:00.300000
|21
|1573
|XCSE
|20260306 14:50:46.531000
|21
|1573
|XCSE
|20260306 14:50:46.551000
|22
|1570
|XCSE
|20260306 14:50:47.344000
|21
|1569
|XCSE
|20260306 14:50:52.766000
|22
|1569
|XCSE
|20260306 14:51:40.225000
|21
|1571
|XCSE
|20260306 14:55:46.646000
|11
|1570
|XCSE
|20260306 14:56:03.114000
|11
|1568
|XCSE
|20260306 14:56:14.591000
|4
|1573
|XCSE
|20260306 15:01:31.536000
|7
|1573
|XCSE
|20260306 15:01:31.536000
|4
|1573
|XCSE
|20260306 15:04:57.377000
|1
|1573
|XCSE
|20260306 15:04:57.377000
|6
|1573
|XCSE
|20260306 15:04:57.377000
|8
|1571
|XCSE
|20260306 15:05:19.281000
|3
|1571
|XCSE
|20260306 15:06:55.403000
|8
|1571
|XCSE
|20260306 15:06:55.403000
|11
|1571
|XCSE
|20260306 15:06:55.403000
|11
|1569
|XCSE
|20260306 15:09:11.367000
|21
|1569
|XCSE
|20260306 15:14:04.044000
|8
|1568
|XCSE
|20260306 15:14:42.486000
|1
|1568
|XCSE
|20260306 15:14:42.486000
|1
|1568
|XCSE
|20260306 15:14:42.486000
|11
|1567
|XCSE
|20260306 15:15:28.181000
|11
|1566
|XCSE
|20260306 15:18:11.189000
|11
|1567
|XCSE
|20260306 15:19:58.433000
|11
|1565
|XCSE
|20260306 15:20:21.062000
|11
|1564
|XCSE
|20260306 15:21:03.944000
|10
|1564
|XCSE
|20260306 15:21:03.944000
|11
|1563
|XCSE
|20260306 15:23:28.169000
|7
|1563
|XCSE
|20260306 15:23:28.169000
|3
|1563
|XCSE
|20260306 15:23:28.169000
|11
|1562
|XCSE
|20260306 15:23:28.194000
|10
|1562
|XCSE
|20260306 15:23:28.194000
|32
|1564
|XCSE
|20260306 15:30:42.023000
|11
|1564
|XCSE
|20260306 15:30:42.023000
|31
|1564
|XCSE
|20260306 15:31:01.161000
|31
|1563
|XCSE
|20260306 15:32:01.699000
|33
|1561
|XCSE
|20260306 15:32:32.877000
|22
|1560
|XCSE
|20260306 15:33:42.572000
|11
|1560
|XCSE
|20260306 15:33:42.572000
|22
|1558
|XCSE
|20260306 15:33:44.105000
|22
|1557
|XCSE
|20260306 15:35:22.996000
|8
|1556
|XCSE
|20260306 15:37:47.952000
|14
|1556
|XCSE
|20260306 15:37:48.097000
|8
|1556
|XCSE
|20260306 15:37:48.097000
|22
|1555
|XCSE
|20260306 15:40:00.124000
|11
|1555
|XCSE
|20260306 15:40:00.124000
|100
|1555
|XCSE
|20260306 15:40:00.124512
|21
|1555
|XCSE
|20260306 15:41:29.928000
|50
|1555
|XCSE
|20260306 15:41:29.928237
|50
|1555
|XCSE
|20260306 15:41:29.928313
|22
|1555
|XCSE
|20260306 15:41:30.124000
|25
|1555
|XCSE
|20260306 15:41:30.124159
|25
|1555
|XCSE
|20260306 15:41:30.124189
|22
|1559
|XCSE
|20260306 15:42:43.182000
|4
|1561
|XCSE
|20260306 15:44:26.538000
|21
|1560
|XCSE
|20260306 15:44:34.584000
|22
|1559
|XCSE
|20260306 15:44:42.341000
|10
|1559
|XCSE
|20260306 15:44:42.341000
|18
|1560
|XCSE
|20260306 15:46:07.758000
|3
|1560
|XCSE
|20260306 15:46:15.030000
|17
|1560
|XCSE
|20260306 15:46:15.030000
|1
|1560
|XCSE
|20260306 15:46:30.915000
|20
|1560
|XCSE
|20260306 15:46:30.915000
|1
|1559
|XCSE
|20260306 15:46:33.714000
|21
|1559
|XCSE
|20260306 15:46:33.714000
|17
|1559
|XCSE
|20260306 15:46:33.729000
|12
|1559
|XCSE
|20260306 15:46:46.968000
|11
|1559
|XCSE
|20260306 15:46:56.857000
|8
|1559
|XCSE
|20260306 15:47:06.832000
|1
|1559
|XCSE
|20260306 15:47:06.832000
|2
|1559
|XCSE
|20260306 15:47:06.832000
|22
|1558
|XCSE
|20260306 15:48:09.178000
|21
|1558
|XCSE
|20260306 15:48:27.879000
|11
|1558
|XCSE
|20260306 15:50:18.883000
|11
|1558
|XCSE
|20260306 15:50:18.883000
|5
|1563
|XCSE
|20260306 15:51:41.461000
|20
|1566
|XCSE
|20260306 15:51:48.406000
|67
|1566
|XCSE
|20260306 15:51:48.406000
|21
|1565
|XCSE
|20260306 15:51:52.563000
|20
|1563
|XCSE
|20260306 15:51:56.927000
|22
|1562
|XCSE
|20260306 15:52:09.112000
|12
|1562
|XCSE
|20260306 15:52:11.937000
|11
|1562
|XCSE
|20260306 15:52:18.814000
|7
|1562
|XCSE
|20260306 15:52:25.875000
|4
|1562
|XCSE
|20260306 15:52:25.875000
|21
|1560
|XCSE
|20260306 15:52:31.932000
|24
|1566
|XCSE
|20260306 15:55:36.863000
|1
|1566
|XCSE
|20260306 15:55:36.863000
|3
|1566
|XCSE
|20260306 15:55:59.543000
|31
|1566
|XCSE
|20260306 15:55:59.563000
|30
|1566
|XCSE
|20260306 15:56:00.601000
|22
|1564
|XCSE
|20260306 15:56:00.607000
|24
|1566
|XCSE
|20260306 15:56:06.872000
|26
|1565
|XCSE
|20260306 15:56:53.855000
|1
|1565
|XCSE
|20260306 15:56:53.855000
|31
|1565
|XCSE
|20260306 15:56:53.855000
|11
|1565
|XCSE
|20260306 15:56:53.855000
|32
|1563
|XCSE
|20260306 15:56:53.856000
|24
|1563
|XCSE
|20260306 15:59:19.571000
|11
|1566
|XCSE
|20260306 16:00:43.306000
|11
|1566
|XCSE
|20260306 16:02:30.568000
|11
|1565
|XCSE
|20260306 16:03:02.013000
|11
|1565
|XCSE
|20260306 16:03:02.084000
|11
|1564
|XCSE
|20260306 16:03:02.871000
|22
|1564
|XCSE
|20260306 16:03:34.357000
|4
|1564
|XCSE
|20260306 16:04:07.355000
|5
|1564
|XCSE
|20260306 16:04:09.356000
|22
|1566
|XCSE
|20260306 16:07:39.522000
|22
|1565
|XCSE
|20260306 16:07:42.152000
|19
|1564
|XCSE
|20260306 16:08:17.885000
|2
|1564
|XCSE
|20260306 16:08:17.885000
|11
|1565
|XCSE
|20260306 16:14:06.623000
|1
|1565
|XCSE
|20260306 16:14:06.674000
|11
|1566
|XCSE
|20260306 16:15:13.416000
|3
|1565
|XCSE
|20260306 16:15:38.494000
|8
|1565
|XCSE
|20260306 16:15:38.494000
|36
|1566
|XCSE
|20260306 16:15:48.787000
|5
|1566
|XCSE
|20260306 16:15:53.247000
|5
|1572
|XCSE
|20260306 16:23:11.954000
|22
|1571
|XCSE
|20260306 16:25:01.733000
|10
|1571
|XCSE
|20260306 16:25:01.733000
|60
|1571
|XCSE
|20260306 16:25:01.749000
|3
|1571
|XCSE
|20260306 16:25:01.749000
|4
|1573
|XCSE
|20260306 16:25:05.804000
|4
|1572
|XCSE
|20260306 16:26:15.985000
|4
|1572
|XCSE
|20260306 16:29:24.753000
|21
|1573
|XCSE
|20260306 16:30:18.381000
|22
|1574
|XCSE
|20260306 16:31:42.992000
|40
|1574
|XCSE
|20260306 16:32:04.352000
|22
|1574
|XCSE
|20260306 16:32:04.372000
|4
|1575
|XCSE
|20260306 16:33:00.071000
|4
|1575
|XCSE
|20260306 16:33:02.773000
|4
|1575
|XCSE
|20260306 16:33:07.069000
|22
|1576
|XCSE
|20260306 16:34:03.228000
|21
|1575
|XCSE
|20260306 16:34:06.516000
|22
|1574
|XCSE
|20260306 16:34:34.457000
|10
|1574
|XCSE
|20260306 16:34:34.457000
|40
|1573
|XCSE
|20260306 16:43:37.900478
|60
|1573
|XCSE
|20260306 16:43:37.900509
|23
|1573
|XCSE
|20260306 16:43:37.900509
|60
|1573
|XCSE
|20260306 16:43:37.900513
|48
|1573
|XCSE
|20260306 16:43:37.900566
|13
|1573
|XCSE
|20260306 16:44:04.517527
|18
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:27.457345
|21
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.512890
|25
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.512890
|100
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.515672
|100
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.517774
|21
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.517835
|21
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.517847
|58
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.517853
|21
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.517853
|100
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.530340
|100
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.532726
|100
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.532759
|100
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.533138
|2
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.533559
|98
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.535153
|2
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.535153
|100
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.535202
|100
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.535459
|100
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.547718
|71
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.550303
|29
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.550322
|29
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.550377
|71
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.550396
|16
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.555961
|84
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.565045
|4
|1573
|XCSE
|20260306 16:45:30.567843
Vedhæftet fil