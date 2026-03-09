Aktietilbagekøbsprogram - uge 10

Dato        9. marts 2026

Aktietilbagekøbsprogram - uge 10

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. februar 2026 og til og med den 8. maj 2026, jf. selskabsmeddelelse af 30. januar 2026.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 500 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 98.700 1.658,14 163.658.445
2. marts 20265.0001.625,138.125.650
3. marts 20266.5001.563,4110.162.165
4. marts 20265.5001.592,958.761.225
5. marts 20265.5001.597,558.786.525
6. marts 20266.3001.572,699.907.947
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 127.500 1.642,37 209.401.957
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammerne
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 30. januar 2026		 1.108.147 1.353,60 1.499.984.166
I alt tilbagekøbt1.235.6471.383,391.709.386.123

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 1.235.647 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,87 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

