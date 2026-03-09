Estudiantes de JA Ecuador ganan el Premio Global de Emprendimiento De La Vega 2026

BOSTON, March 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fundado en 2021 por el reconocido líder tecnológico Ralph de la Vega, expresidente y director ejecutivo de AT&T Mobile and Business Solutions, el Premio Global de Emprendimiento De La Vega es el máximo reconocimiento mundial del Programa Compañía de Junior Achievement. Los equipos ganadores de la competencia Compañía del Año en cada una de las seis regiones de JA —JA África, JA Américas, JA Asia Pacífico, JA Europa, INJAZ Al-Arab/JA MENA y Junior Achievement USA— se convierten automáticamente en finalistas de este premio global.

El Programa Compañía de JA es la experiencia insignia de emprendimiento juvenil de la organización, que ayuda a los estudiantes a crear compañías reales que desarrollan productos o servicios para satisfacer una necesidad específica; producir, comercializar y entregar productos, y generar ganancias reales. Las compañías estudiantiles compiten a nivel local, y algunas avanzan a competencias nacionales y regionales. Hasta que se estableció este premio, el mayor reconocimiento que una compañía estudiantil de JA podía obtener era el codiciado primer lugar en una de las seis competencias regionales de JA.

La competencia del Premio Global de Emprendimiento De La Vega 2026 incluyó a SmartGenix, representando a África desde JA Nigeria; Sacky JA, representando a las Américas desde Junior Achievement Ecuador; Zester, representando a JA Asia Pacífico desde JA Hong Kong RAE — China; VerifyID, representando a Europa desde Fonden for Entreprenørskab (JA Dinamarca); EcoRock, representando a Medio Oriente y Norte de África desde INJAZ Palestine; e InnovaQuest, representando a Estados Unidos desde Junior Achievement of Southeastern Pennsylvania.

La semana pasada, el patrocinador del premio, Ralph de la Vega, anunció al ganador de 2026: Sacky JA, estudiantes del International Scholastic Model (ISM) y ganadores de la Competencia Compañía del Año de JA Américas 2025. El equipo ganó un premio en efectivo de 15.000 dólares por su producto Sacky, una lonchera reutilizable hecha de botellas de agua recicladas que presenta personajes amigables inspirados en animales en peligro de extinción. Las otras cinco compañías estudiantiles también ganaron 5.000 dólares cada una, cortesía de la De La Vega Family Foundation.

El equipo detrás de Sacky JA creó su producto para abordar tres desafíos interconectados en Ecuador: la contaminación por plásticos, la limitada conciencia sobre la conservación de la vida silvestre y los hábitos de vida poco saludables entre los niños. Sus Sackies —loncheras sostenibles que funcionan como productos prácticos y como herramientas educativas— están hechas de materiales ecológicos, incluido tejido impermeable R-PET certificado por Lafayette que recicla aproximadamente siete botellas de plástico por unidad, y cada lonchera destaca una especie en peligro de extinción para fomentar la conciencia ambiental. Está construido en torno a principios de economía circular, e incorpora componentes duraderos y reparables, como un forro interior hidrofóbico removible, un soporte para termo desmontable, correas ajustables y un gancho tipo clip para sujetarlo a la mochila, lo que permite reemplazar piezas individuales y extender el ciclo de vida del producto al mismo tiempo que se reducen los residuos. Artistas textiles locales son empleados para coser y terminar cada lonchera.

El Sr. Ralph de la Vega se dirigió a las seis compañías estudiantiles de JA con un mensaje de aliento:

“Hoy celebramos más que una competencia. Celebramos el coraje, celebramos la creatividad y celebramos la disposición de dar un paso al frente cuando otros dudan. Cada uno de ustedes vio un problema y eligió no pasar de largo. Eligieron construir. Eligieron liderar. Eligieron asumir el riesgo de convertir una idea en acción. Esa mentalidad, esa disposición a crear valor donde antes no existía, es la esencia del emprendimiento”.

El director ejecutivo de JA Worldwide, Asheesh Advani, coincidió: “Los jóvenes en todas partes tienen la capacidad de dar forma al futuro cuando se les brinda la oportunidad de liderar. Estos jóvenes emprendedores vieron desafíos en sus comunidades y respondieron con creatividad, disciplina y propósito. A través del Programa Compañía de JA están aprendiendo que el liderazgo no está definido por la edad, sino por el coraje de tomar la iniciativa y crear soluciones que mejoren vidas”.

