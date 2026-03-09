Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

9. marts 2026
Selskabsmeddelelse nr. 14/2026

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 2. marts 2026 – 6. marts 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 10 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse  46.030.879  17,09  786.528.775
2. marts 2026 240.000 16,29 3.909.600
3. marts 2026 240.000 15,98 3.835.200
4. marts 2026 230.000 16,19 3.723.700
5. marts 2026 220.000 16,35 3.597.000
6. marts 2026 220.000 16,28 3.581.600
I alt uge 101.150.00016,2118.647.100
I alt akkumuleret  47.180.879 17,07 805.175.875

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 50.021.328 stk. egne aktier svarende til 3,44 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                     

Head of Investor Relations & ESG   
Mads Thinggaard                             
Mobil nr. 2025 5469                       

