Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

9. marts 2026
Selskabsmeddelelse nr. 14/2026
Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 2. marts 2026 – 6. marts 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 10 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|46.030.879
|17,09
|786.528.775
|2. marts 2026
|240.000
|16,29
|3.909.600
|3. marts 2026
|240.000
|15,98
|3.835.200
|4. marts 2026
|230.000
|16,19
|3.723.700
|5. marts 2026
|220.000
|16,35
|3.597.000
|6. marts 2026
|220.000
|16,28
|3.581.600
|I alt uge 10
|1.150.000
|16,21
|18.647.100
|I alt akkumuleret
|47.180.879
|17,07
|805.175.875
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 50.021.328 stk. egne aktier svarende til 3,44 % af selskabets aktiekapital.
