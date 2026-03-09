Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

9. marts 2026

Selskabsmeddelelse nr. 14/2026

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 2. marts 2026 – 6. marts 2026

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 10 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 46.030.879 17,09 786.528.775 2. marts 2026 240.000 16,29 3.909.600 3. marts 2026 240.000 15,98 3.835.200 4. marts 2026 230.000 16,19 3.723.700 5. marts 2026 220.000 16,35 3.597.000 6. marts 2026 220.000 16,28 3.581.600 I alt uge 10 1.150.000 16,21 18.647.100 I alt akkumuleret 47.180.879 17,07 805.175.875

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 50.021.328 stk. egne aktier svarende til 3,44 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Head of Investor Relations & ESG

Mads Thinggaard

Mobil nr. 2025 5469

