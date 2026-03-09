Investeringsforeningen IA Invest – Forløb af ordinær generalforsamling 2026

Investeringsforeningen IA Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.

Investeringsforeningens årsrapport for 2025 blev fremlagt og godkendt. Bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte i følgende udloddende afdelinger blev vedtaget:

Afdeling ISIN-kode Udbytte

(kr. pr. andel) Strategic Danske Aktier DK0060889962 4,60 MW Compounders DK0061294394 14,60 Peruma Invest Globale Aktier DK0061804267 6,40 FormueFyn Skandi+ DK0062271474 5,30 Advice Capital Global DK0060696656 0,00 Furesø Globale Kvalitetsaktier DK0062842217 3,40

Bestyrelsesmedlemmernes honorar blev også godkendt.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som følge af et nyt lovkrav om at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer blev vedtaget.

Ken L. Bechmann, Randi Bach Poulsen, Martin Gottlob og Morten Schou blev valgt til bestyrelsen.

Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.



Med venlig hilsen

Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard

Direktør