Investeringsforeningen IA Invest – Forløb af ordinær generalforsamling 2026

Investeringsforeningen IA Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.

Investeringsforeningens årsrapport for 2025 blev fremlagt og godkendt. Bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte i følgende udloddende afdelinger blev vedtaget:

AfdelingISIN-kodeUdbytte
(kr. pr. andel)
Strategic Danske AktierDK00608899624,60
MW CompoundersDK006129439414,60
Peruma Invest Globale AktierDK00618042676,40
FormueFyn Skandi+DK00622714745,30
Advice Capital GlobalDK00606966560,00
Furesø Globale KvalitetsaktierDK00628422173,40

Bestyrelsesmedlemmernes honorar blev også godkendt.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som følge af et nyt lovkrav om at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer blev vedtaget.

Ken L. Bechmann, Randi Bach Poulsen, Martin Gottlob og Morten Schou blev valgt til bestyrelsen.  

Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør


