Investeringsforeningen IA Invest – Forløb af ordinær generalforsamling 2026

Investeringsforeningen IA Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.
Investeringsforeningens årsrapport for 2025 blev fremlagt og godkendt. Bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte i følgende udloddende afdelinger blev vedtaget:
|Afdeling
|ISIN-kode
|Udbytte
(kr. pr. andel)
|Strategic Danske Aktier
|DK0060889962
|4,60
|MW Compounders
|DK0061294394
|14,60
|Peruma Invest Globale Aktier
|DK0061804267
|6,40
|FormueFyn Skandi+
|DK0062271474
|5,30
|Advice Capital Global
|DK0060696656
|0,00
|Furesø Globale Kvalitetsaktier
|DK0062842217
|3,40
Bestyrelsesmedlemmernes honorar blev også godkendt.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som følge af et nyt lovkrav om at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer blev vedtaget.
Ken L. Bechmann, Randi Bach Poulsen, Martin Gottlob og Morten Schou blev valgt til bestyrelsen.
Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.
Med venlig hilsen
Invest Administration A/S
Niels Erik Eberhard
Direktør