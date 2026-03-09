Kapitalforeningen IA Invest – Forløb af ordinær generalforsamling 2026

Kapitalforeningen IA Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.

Kapitalforeningens årsrapport for 2025 blev fremlagt og godkendt. Bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte i følgende udloddende afdeling blev vedtaget:

Afdeling ISIN-kode Udbytte

(kr. pr. andel) Blue Strait Capital KL DK0060868107 16,00

Bestyrelsesmedlemmernes honorar blev også godkendt.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som følge af et nyt lovkrav om at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer blev vedtaget.

Ken L. Bechmann, Randi Bach Poulsen, Martin Gottlob og Morten Schou blev valgt til bestyrelsen.

Som revisor for kapitalforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.



Med venlig hilsen

Invest Administration A/S



Niels Erik Eberhard

Direktør