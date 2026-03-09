WeRide ו-Geely Farizon יספקו 2,000 רובוטקסי ייעודיים מדגם GXR במהלך 2026, ויקדמו את המסחור הגלובלי בקנה מידה גדול

גואנגג'ואו, סין, March 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

WeRide (HKEX: 0800, נאסד"ק: WRD), מובילה עולמית בטכנולוגיית נהיגה אוטונומית, וקבוצת הרכבים המסחריים המבוססים על אנרגיה חדשה של Geely’s Zhejiang Farizon (Geely Farizon). שתי החברות הכריזו על תוכניות לספק 2,000 רובוטקסי משודרגות וייעודיות מדגם GXR, בייצור המוני, במהלך 2026, ובכך לקדם עוד יותר את WeRide במסעה למסחור רובוטקסי באופן גלובלי, ובקנה מידה גדול.

כחלק מטקס החתימה, הציגו החברות גם את Robotaxi GXR המשודרג. הדגם החדש מתוכנן לרדת רשמית מפס הייצור ברבעון השלישי של 2026. נכון לינואר 2026, צי רובוטקסי העולמי של WeRide מונה 1,023 כלי רכב. עם הוספת 2,000 Robotaxi GXR חדשים, WeRide צופה שצי רובוטקסי הפעיל העולמי שלה יעבור את 2,600 רובוטקסיס השנה, מה שמסמן התקדמות מתמדת לעבר חזונה של עשרות אלפי כלי רכב עד 2030.

ד"ר טוני האן, מייסד ומנכ"ל WeRide (משמאל), ומייק פאן, מנכ"ל קבוצת הרכבים המסחריים המבוססים על אנרגיה חדשה Farizon (מימין), בטקס מסירת 2,000 יחידות של Robotaxi GXR.

עם מערכת הנהיגה האוטונומית GEN8 העדכנית ביותר של WeRide, Robotaxi GXR החדשה מספקת שדרוג משמעותי לעומת הדור הקודם. GEN8, שנבנתה סביב Sensor Suite 8.0 (SS8.0) שפותחה בידי WeRide, משפרת את הבטיחות, העקביות ואמינות התפעול של הרכב לטווח ארוך. LiDAR אלף שורות ששובץ במערכת מגדיל את רזולוציית ענן הנקודות פי 17 ומרחיב את טווח הגילוי ל -600 מטרים - פי שניים עד שלושה מזה של פתרונות תעשייתיים במיינסטרים.

יכולת טווח ארוך במיוחד זו מספקת מעל 70% יותר זמן תגובה לקבלת החלטות בטוחות בתרחישי מהירות גבוהה, ומאפשרת ל-Robotaxi GXR לזהות את תנאי הדרך מוקדם יותר ולזהות בדיוק רב יותר מכשולים קטנים וסכנות מהירות. GEN8 גם שומר על תפיסה יציבה בגשם כבד או ערפל כבד, ומבטיח ביצועי נהיגה אוטונומית בטוחים בכל מזג אוויר.

ה-Robotaxi GXR, הממנפת את שלדת ה-Drive-by-Wire המתקדמת של Farizon, המבוססת על בינה מלאכותית, יחד עם מערכת ניהול שרשרת האספקה ​​וניהול הייצור הבשלה שלה, מספקת שיפורים משמעותיים ביעילות הייצור, ומפחיתה את זמן הרכבת הרכב משעה לפחות מ-10 דקות. עלות הרכב הכוללת צפויה לרדת ב-15% נוספים, הודות למאמצי החדשנות המתמשכים של WeRide בתחום העלויות.

"שיתוף הפעולה האסטרטגי המעמיק הזה בין WeRide ל-Geely Farizon מסמן את המעבר שלנו משותפות ברמת המוצר לאקוסיסטם משולב, והוא מסמל ציון דרך משמעותי בפריסה הגלובלית של Robotaxi של WeRide. על ידי שילוב של מנהיגות טכנולוגית עם ייצור המוני יעיל במיוחד, נאיץ את הפריסה המסחרית של Robotaxi GXR בשווקים מרכזיים, כולל סין, המזרח התיכון, דרום מזרח אסיה ואירופה - ונספק ניידות אוטונומית בטוחה, אמינה ונגישה יותר ברחבי העולם", אמר ד"ר טוני האן (Tony Han), מייסד ומנכ"ל WeRide.

"השותפות שלנו עם WeRide היא לא רק שילוב מדויק של טכנולוגיה ומשאבים, אלא גם דוגמה מובהקת לשינוי האסטרטגי של Farizon מייצור למתן פתרונות מקיפים של 'ייצור + שירותים חכמים'. בהמשך, תוך מינוף יכולות המחקר והפיתוח המובילות של Farizon, ייצור חכם סטנדרטי ויכולת הרכבה חכמה, נבנה בסיס ייצור חכם אמין וגמיש ביותר לייצור המוני ואספקה ​​של דגם ה-GXR הייעודי, ויספק תמיכה חזקה לפריסה בקנה מידה גדול של טכנולוגיית נהיגה אוטונומית L4", אמר מייק פאן (Mike Fan), מנכ"ל קבוצת הרכבים המסחריים המבוססים על אנרגיה חדשה של Farizon.

שדרוג אסטרטגי זה מתבסס על מודל עסקי מוכח של רובוטקסי. באוקטובר 2024, WeRide השיקה את Robotaxi GXR המיוצר בייצור המוני, שפותח על פלטפורמת SuperVAN של Farizon. ארבעה חודשים לאחר מכן, היא החלה בפעילות מסחרית ללא נהג בבייג'ינג, ולאחר מכן בגואנגג'ואו באוגוסט 2025. כיום, ה-GXR מפעילה שירותי רובוטקסי מסחריים ללא נהג בגואנגג'ואו, בייג'ינג ואבו דאבי, ומציעה שירותי נוסעים ציבוריים בדובאי וריאד, כאשר פעילות ללא נהג צפויה להיות מושקת בדובאי בהמשך החודש. בסינגפור, ה-GXR משלימה את פעילות הניסוי לקראת ההשקה הציבורית ב-1 באפריל 2026. עם הרחבת הנוכחות הגלובלית הזו, עסקי הרובוטקסי של WeRide נעים כעת לעבר פריסה מסחרית רחבה יותר בשווקים מרובים.

אודות WeRide

WeRide היא מובילה עולמית ומובילה ראשונה בתעשיית הנהיגה האוטונומית, כמו גם חברת רובוטקסי הראשונה הנסחרת בבורסה. הרכבים האוטונומיים שלנו נבדקו או הופעלו בלמעלה מ-40 ערים ב-11 מדינות. אנחנו גם חברת הטכנולוגיה הראשונה והיחידה שמוצריה קיבלו אישורי נהיגה אוטונומית בשמונה שווקים: סין, איחוד האמירויות, סינגפור, צרפת, שוויץ, ערב הסעודית, בלגיה וארצות הברית. מועצמת על ידי פלטפורמת WeRide One החכמה, הרב-תכליתית, החסכונית והניתנת להתאמה גבוהה, WeRide מספקת מוצרים ושירותים לנהיגה אוטונומית מ-L2 עד L4, הנותנים מענה לצרכי תחבורה בתעשיות הניידות, הלוגיסטיקה והתברואה. WeRide נבחרה לרשימות Change the World 2025 ו-Future 50 של מגזין Fortune לשנת 2025.

אודות Farizon

קבוצת הרכבים המסחריים המבוססים על אנרגיה חדשהFarizon היא מגזר הרכבים המסחריים של קבוצת Geely Holding. בתמיכת מכון המחקר המרכזי של קבוצת Geely Holding, קבוצת הרכבים המסחריים המבוססים על אנרגיה חדשהFarizon הקימה את מכון המחקר הגדול ביותר בסין לרכבים מסחריים בתחום האנרגיה החדשה. היא אחראית על המחקר והפיתוח של דור חדש של מוצרי רכבים מסחריים ירוקים וחכמים המבוססים על טכנולוגיית רכבי נוסעים. היא יצרה שני מסלולי טכנולוגיה מרכזיים של "מתנול + חשמל". Farizon הפכה למותג הרכבים המסחריים הראשון בסין המציע מגוון מלא של מוצרי אנרגיה חדשים. Farizon מחויבת להפוך לספקית שירותי טכנולוגיית תחבורה ירוקה וחכמה מקיפה.

Farizon זכתה בתואר אלופת תעשיית הרכבים המסחריים המונעים באנרגיה חדשה במשך ארבע שנים רצופות. Farizon השיקה את אסטרטגיית "30111", תוך התחייבות להגיע למיליון מכירות שנתיות עד 2030 ולהפוך לקבוצת רכבים מסחריים עולמית המבוססים על אנרגיה חדשה, המדורגת במקום הראשון במכירות רכבים מסחריים מקומיים ובראשונה במכירות רכבים מסחריים המונעים באנרגיה חדשה בעולם.

למידע נוסף על קבוצת הרכב המסחרי Farizon New Energy אנא עיינו באתר הרשמי בכתובת https://global.geelycv.com/

