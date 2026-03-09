Selskabsmeddelelse nr. 11 2026 Danske Bank

Bernstorffsgade 40

1577 København V

Tlf. 45 33 44 00 00







9. marts 2026









Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 10

Den 5. februar 2026 offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 4,5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 9. februar 2026 til senest 29. januar 2027 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (”markedsmisbrugsforordningen”) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 10 foretaget følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK Akkumuleret fra sidste meddelelse 75,000 337.4658 25,309,937.50 2. marts 2026 5,000 323.4187 1,617,093.50 3. marts 2026 5,000 314.1620 1,570,810.00 4. marts 2026 5,000 321.2888 1,606,444.00 5. marts 2026 5,000 325.9896 1,629,948.00 6. marts 2026 5,000 319.1426 1,595,713.00 I alt akkumuleret i uge 10 25,000 320.8003 8,020,008.50 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 100,000 333.2995 33,329,946.00

Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0.012% af Danske Bank A/S’ aktiekapital.

Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads

Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, chef for Group Investor Relations, tlf. 25 42 43 70

Nasdaq Copenhagen Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK 2. marts 2026 3,906 323.6779 1,264,285.88 3. marts 2026 2,953 314.5201 928,777.86 4. marts 2026 3,458 322.1192 1,113,888.19 5. marts 2026 3,242 326.3558 1,058,045.50 6. marts 2026 2,986 319.2121 953,167.33 I alt akkumuleret i uge 10 16,545 321.4364 5,318,164.76 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 62,432 333.5380 20,823,446.27





CBOE Europe Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK 2. marts 2026 1,094 322.4936 352,808.00 3. marts 2026 2,047 313.6454 642,032.13 4. marts 2026 1,542 319.4267 492,555.97 5. marts 2026 1,758 325.3143 571,902.54 6. marts 2026 2,014 319.0394 642,545.35 I alt akkumuleret i uge 10 8,455 319.5558 2,701,843.99 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 37,568 332.9030 12,506,501.01

Vedhæftet fil