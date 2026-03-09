BIC : Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Février 2026

Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Février 2026
Clichy, France – 05 Mars 2026
Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Société BIC déclare au mois de février 2026 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :
|Séance du
|Nombre de titres achetés
|Prix moyen
pondéré en €
|Montant en €
|25/02/2026
|16 834
|54,0010
|909 052,83
|26/02/2026
|3 347
|52,9608
|177 259,84
|26/02/2026
|8 218
|52,9608
|435 231,96
|27/02/2026
|3 171
|53,7112
|170 318,22
|TOTAL
|31 570
|53,5908
|1 691 862,85
Contacts
|Brice Paris
VP Relations Investisseurs
+33 6 42 87 54 73
brice.paris@bicworld.com
Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com
|Apolline Celeyron
Communications Groupe
+33 6 13 63 44 43
apolline.celeyron@bicworld.com
Isabelle de Segonzac
Image 7, Relations Presse
+33 6 89 87 61 39
isegonzac@image7.fr
Agenda
Toutes les dates sont à confirmer
|Assemblée Générale
|20 mai 2026
|Résultats du 1er semestre 2026
|29 juillet 2026
|Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026
|28 octobre 2026
À propos de BIC
BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 11 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, Cristal®, BIC Kids®, Lucky™, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.
Pièce jointe