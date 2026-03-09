Correction: Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 10

|Selskabsmeddelelse nr. 12 2026
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 10
Den 5. februar 2026 offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 4,5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 9. februar 2026 til senest 29. januar 2027 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2026.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (”markedsmisbrugsforordningen”) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 10 foretaget følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|75,000
|337.4658
|25,309,937.50
|2. marts 2026
|5,000
|323.4187
|1,617,093.50
|3. marts 2026
|5,000
|314.1620
|1,570,810.00
|4. marts 2026
|5,000
|321.2888
|1,606,444.00
|5. marts 2026
|5,000
|325.9896
|1,629,948.00
|6. marts 2026
|5,000
|319.1426
|1,595,713.00
|I alt akkumuleret i uge 10
|25,000
|320.8003
|8,020,008.50
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|100,000
|333.2995
|33,329,946.00
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0.012% af Danske Bank A/S’ aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads
|Nasdaq Copenhagen
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|2. marts 2026
|3,906
|323.6779
|1,264,285.88
|3. marts 2026
|2,953
|314.5201
|928,777.86
|4. marts 2026
|3,458
|322.1192
|1,113,888.19
|5. marts 2026
|3,242
|326.3558
|1,058,045.50
|6. marts 2026
|2,986
|319.2121
|953,167.33
|I alt akkumuleret i uge 10
|16,545
|321.4364
|5,318,164.76
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|62,432
|333.5380
|20,823,446.27
|CBOE Europe
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|2. marts 2026
|1,094
|322.4936
|352,808.00
|3. marts 2026
|2,047
|313.6454
|642,032.13
|4. marts 2026
|1,542
|319.4267
|492,555.97
|5. marts 2026
|1,758
|325.3143
|571,902.54
|6. marts 2026
|2,014
|319.0394
|642,545.35
|I alt akkumuleret i uge 10
|8,455
|319.5558
|2,701,843.99
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|37,568
|332.9030
|12,506,501.01
