Correction: Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 10

Selskabsmeddelelse nr. 12 2026Danske Bank
Bernstorffsgade 40
1577 København V
Tlf. 45 33 44 00 00



9. marts 2026

                

Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 10

Den 5. februar 2026 offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 4,5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 9. februar 2026 til senest 29. januar 2027 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (”markedsmisbrugsforordningen”) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 10 foretaget følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse75,000337.465825,309,937.50
2. marts 20265,000323.41871,617,093.50
3. marts 20265,000314.16201,570,810.00
4. marts 20265,000321.28881,606,444.00
5. marts 20265,000325.98961,629,948.00
6. marts 20265,000319.14261,595,713.00
I alt akkumuleret i uge 1025,000320.80038,020,008.50
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 100,000333.299533,329,946.00

Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0.012% af Danske Bank A/S’ aktiekapital.

Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads

Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, chef for Group Investor Relations, tlf. 25 42 43 70

Nasdaq Copenhagen Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
2. marts 20263,906323.67791,264,285.88
3. marts 20262,953314.5201928,777.86
4. marts 20263,458322.11921,113,888.19
5. marts 20263,242326.35581,058,045.50
6. marts 20262,986319.2121953,167.33
I alt akkumuleret i uge 1016,545321.43645,318,164.76
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet62,432333.538020,823,446.27


CBOE Europe Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
2. marts 20261,094322.4936352,808.00
3. marts 20262,047313.6454642,032.13
4. marts 20261,542319.4267492,555.97
5. marts 20261,758325.3143571,902.54
6. marts 20262,014319.0394642,545.35
I alt akkumuleret i uge 108,455319.55582,701,843.99
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet37,568332.903012,506,501.01

 

