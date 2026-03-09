Garðabær – skuldabréfaútboð 16. mars

Garðabær heldur útboð á skuldabréfum í flokknum GARD 11 1, og mun útboðið fara fram mánudaginn 16. mars. Flokkurinn er verðtryggður með jöfnum hálfsárslegum greiðslum vaxta og höfuðstólsafborgana með lokagjalddaga í nóvember 2051. GARD 11 1 var fyrst gefinn út í nóvember 2011, en áður hefur verið gefið út í flokknum 5.190.000.000 kr. að nafnvirði.
Fyrirkomulag útboðs verður með þeim hætti að öll samþykkt tilboð verða tekin á hæstu samþykktu ávöxtunarkröfunni. Garðabær áskilur sér rétt til þess að samþykkja öll tilboð, samþykkja tilboð að hluta til eða hafna þeim öllum.
Áætlaður uppgjörsdagur er miðvikudagurinn 25. mars 2026 og verða bréfin í kjölfarið tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.
Markaðsviðskipti Arion banka hafa umsjón með útboðinu. Tekið verður á móti tilboðum til kl. 16:00 mánudaginn 16. mars í gegnum netfangið skuldabrefamidlun@arionbanki.is.