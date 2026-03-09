Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 2 au 6 mars 2026

Communiqué de presse

Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 9 mars 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 20 mai 2025 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 2 au 6 mars 2026 :

Jour de la
transaction		Volume total journalier
(nombre de titres)		Prix pondéré
moyen d'acquisition
(€/action) 		Montant des transactions
(€)		Code identifiant
marché
02/03/202624 94732,45809 444XPAR
03/03/20261 26332,5041 042XPAR
04/03/20261 07632,6335 105XPAR
05/03/20261 42232,7246 527XPAR
06/03/20262 22633,7775 174XPAR
TOTAL30 93432,561 007 292 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 2 au 6 mars 2026

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
