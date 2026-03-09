Selskabsmeddelelse nr. 09/2026
|Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa
Telefon +45 74 37 37 37
AL Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
al-sydbank.dk
9. marts 2026
Aktietilbagekøb i AL Sydbank A/S – transaktioner i uge 10
AL Sydbank A/S offentliggjorde den 25. februar 2026 et aktietilbagekøbsprogram på 1.100 mio. kr., dog maksimalt 4,5 mio. aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 2. marts 2026 og vil være afsluttet senest den 31. januar 2027.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i AL Sydbank A/S og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Habour-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købskurs
|Transaktions-værdi (kr.)
|Akkumuleret seneste
meddelelse
-
-
-
|02. marts 2026
03. marts 2026
04. marts 2026
05. marts 2026
06. marts 2026
|11.000
14.000
14.000
14.000
14.000
|550,70
529,02
539,57
541,66
530,53
|6.057.700,00
7.406.280,00
7.553.980,00
7.583.240,00
7.427.420,00
|I alt uge 10
|67.000
|36.028.620,00
|I alt akkumuleret under
aktietilbagekøbsprogrammet
67.000
36.028.620,00
Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0010311471 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af AL Sydbank A/S.
Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremgår af vedhæftede bilag.
Efter ovenstående transaktioner ejer AL Sydbank A/S i alt 67.328 aktier, svarende til 0,07 % af bankens aktiekapital.
Venlig hilsen
Mark Luscombe Jørn Adam Møller
adm. direktør bankdirektør
