9. marts 2026 


Aktietilbagekøb i AL Sydbank A/S – transaktioner i uge 10
AL Sydbank A/S offentliggjorde den 25. februar 2026 et aktietilbagekøbsprogram på 1.100 mio. kr., dog maksimalt 4,5 mio. aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 2. marts 2026 og vil være afsluttet senest den 31. januar 2027.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i AL Sydbank A/S og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Habour-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

 Antal
aktier		Gennemsnitlig
købskurs		Transaktions-værdi (kr.)
Akkumuleret seneste
meddelelse

-

-

-
02. marts 2026
03. marts 2026
04. marts 2026
05. marts 2026
06. marts 2026		11.000
14.000
14.000
14.000
14.000		550,70
529,02
539,57
541,66
530,53		6.057.700,00
7.406.280,00
7.553.980,00
7.583.240,00
7.427.420,00
I alt uge 1067.000 36.028.620,00
I alt akkumuleret under
aktietilbagekøbsprogrammet

67.000		 

36.028.620,00

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0010311471 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af AL Sydbank A/S.

Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremgår af vedhæftede bilag.

Efter ovenstående transaktioner ejer AL Sydbank A/S i alt 67.328 aktier, svarende til 0,07 % af bankens aktiekapital.

Venlig hilsen
        
Mark Luscombe        Jørn Adam Møller
adm. direktør        bankdirektør

