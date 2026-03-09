



















Selskabsmeddelelse nr. 09/2026 Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa







Telefon +45 74 37 37 37







AL Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

al-sydbank.dk







9. marts 2026



Aktietilbagekøb i AL Sydbank A/S – transaktioner i uge 10

AL Sydbank A/S offentliggjorde den 25. februar 2026 et aktietilbagekøbsprogram på 1.100 mio. kr., dog maksimalt 4,5 mio. aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 2. marts 2026 og vil være afsluttet senest den 31. januar 2027.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i AL Sydbank A/S og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Habour-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købskurs Transaktions-værdi (kr.) Akkumuleret seneste

meddelelse



-



-



- 02. marts 2026

03. marts 2026

04. marts 2026

05. marts 2026

06. marts 2026 11.000

14.000

14.000

14.000

14.000 550,70

529,02

539,57

541,66

530,53 6.057.700,00

7.406.280,00

7.553.980,00

7.583.240,00

7.427.420,00 I alt uge 10 67.000 36.028.620,00 I alt akkumuleret under

aktietilbagekøbsprogrammet



67.000



36.028.620,00

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0010311471 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af AL Sydbank A/S.

Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremgår af vedhæftede bilag.

Efter ovenstående transaktioner ejer AL Sydbank A/S i alt 67.328 aktier, svarende til 0,07 % af bankens aktiekapital.



Venlig hilsen



Mark Luscombe Jørn Adam Møller

adm. direktør bankdirektør

Vedhæftet fil