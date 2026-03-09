Conscio Technologies lance son offre Culture Digitale Responsable

Conscio Technologies, spécialiste de la sensibilisation à la cybersécurité annonce la disponibilité de son nouveau programme Culture Digitale Responsable, un programme clé en main composé de 7 campagnes de sensibilisation. Le programme Culture Digitale Responsable aborde les 7 contenus suivants : Cybersécurité, RGPD, GreenIT, Gestion écoresponsable des mails, IA (enjeux cyber et RGPD), IA (enjeux éthiques) et IA (enjeux écologiques).

Une sensibilisation globale à l’univers digital

Les entreprises et les collectivités sont aujourd’hui évaluées sur leur responsabilité globale (sécurité, conformité, empreinte environnementale, usage éthique de l’IA). L’offre Culture Digitale Responsable propose une approche 360° du numérique) : une vision qui relie la cybersécurité et l’IA, la conformité (RGPD), la durabilité (écologie) et l’éthique.

L’objectif n’est plus seulement de « prévenir les risques », mais de rendre les collaborateurs acteurs et conscients des impacts de leurs gestes numériques : pour eux, pour l’entreprise et pour la planète. Le programme Culture Digitale Responsable est aussi un levier de transformation culturelle : du simple respect des règles à la construction d’une véritable culture d’entreprise numérique et responsable.

Objectifs pédagogiques du programme Culture Digitale Responsable

À l’issue du programme, l’apprenant sera capable de se protéger des cyberattaques et d'adopter les bons réflexes, de respecter les données personnelles et les règles de conformité (RGPD), de réduire l’impact écologique du numérique et aussi d’utiliser l’IA de manière responsable, éthique et sécurisée.

Morgane SROKA, Directrice commerciale chez Conscio Technologies « Architecturé autour de 7 campagnes de 20 minutes, le programme permet de réaliser des études de maturité en amont et en aval, de bénéficier d’évaluation à froid des apprenants et d’accéder à des rapports détaillés. Enfin, la variété des formats utilisés est un véritable plus pour ancrer durablement les informations dispensées dans le programme : microlearning, approche inductive ou encore gamification. »