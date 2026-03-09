Nr. 6/2026 - CeMat A/S erhverver langtidsbrugsret til grund i Bielany, Warszawa

Nasdaq Copenhagen

København, 9. marts 2026

CeMat A/S erhverver langtidsbrugsret til grund i Bielany, Warszawa

CeMat A/S kan meddele, at selskabet har modtaget en bindende afgørelse, hvorved det bekræftes, at selskabet retmæssigt har erhvervet langtidsbrugsret (right of perpetual usufruct, RPU) til en andel på 75 % af et grundstykke udlagt til vej på Wólczyńska-gaden i Warszawas Bielany-distrikt. Afgørelsen vedrører en grund med et samlet areal på 800 m2, og selskabet er meddelt langtidsbrugsret indtil 2089. Denne bindende afgørelse udgør retsgrundlaget for at få langtidsbrugsretten tinglyst.

Med den erhvervede grund færdiggøres hele det interne vejnet i komplekset, idet den indgår i anlægsplanen for de interne veje på ejendommen, hvilket understøtter både Selskabets nuværende udlejningsaktiviteter og dets fremtidige investeringsplaner i Warszawas Bielany-distrikt.

Bielany-komplekset omfatter et areal på 153,600 m2. CeMat-koncernen har langtidsbrugsret til 56,8 % af de faste ejendomme, ejendomsrettigheder til 1,1 % af de faste ejendomme, og brugsretten til 42,1 % af de faste ejendomme. Det samlede areal dækker over 10.700 m2 interne veje, hvoraf CeMat ejer en andel på 75 %, og en industrigrund (23,488 m2), hvoraf CeMat ejer 71,4 %.

Den erhvervede ejendoms endelige værdi vil blive fastslået efter en uafhængig vurderingsproces.





Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

