Founder Group Limited 斩获马来西亚 CGPP 计划中价值 400 万美元、装机 25.4 兆瓦的公用事业规模太阳能项目合同

马来西亚吉隆坡, March 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 马来西亚区域清洁能源专家 Founder Group Limited（NASDAQ 股票代码：FGL）（简称“Founder Group”或“公司”）今日宣布，已成功获得马来西亚一项 25.40 兆瓦大型-太阳能 (LSS) 项目的工程、采购、建设和调试 (EPCC) 合同，合同金额约为 1600 万林吉特（约合 414 万美元）。

斩获企业绿电计划 (CGPP) 合同的战略意义

该项目隶属于马来西亚企业绿电计划 (CGPP)。这项政府-支持的计划旨在通过虚拟电力购买协议 (VPPA) 以及在全国范围内部署全新公用事业-规模太阳能发电设施，加速企业脱碳进程。

根据合同，Founder Group 将承担太阳能光伏 (PV) 设施的物资供应、土建与结构工程、测试、调试及并网设施建设。 该项目预计每年可产生约 53,000 兆瓦时的清洁能源，抵消约 35,000 吨二氧化碳排放。 此外，项目预计将向市场贡献约 53,000 份可再生能源证书 (“REC”)，助力企业客户履行可持续发展承诺。

此次中标巩固了 Founder Group 在马来西亚快速-发展的公用事业-规模太阳能领域的市场地位，并进一步提升了公司未来-多年获取持续性收入的预期。

战略展望

Founder Group 将持续跟进更多 LSS5 及 LSS5+ 计划、企业可再生能源采购计划 (CRESS) 以及区域太阳能项目的招标。 公司将此次中标视为一个重要里程碑，它不仅提升了公司的竞争力，也推动了 EPCC 订单量的进一步增长。

Founder Group Limited 首席执行官 Lee Seng Chi 表示：“此次中标突显了 Founder Group 在马来西亚能源转型中日益重要的角色，也充分展现了我们在 CGPP 框架下卓越的项目执行能力。 随着马来西亚加速推广公用事业-规模的太阳能项目，Founder Group 已-蓄势待发，有望在接下来的招标中斩获更大份额，并进一步拓展我司高-价值 EPCC 项目版图。 我们预计，该合同将对公司的订单量产生重要贡献，并在公司持续扩张之际，为打造持续性收益流提供支撑。 期待未来能宣布更多中标项目，从而进一步我们的巩固市场地位与长期增长势头。”

关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是一家专注于马来西亚太阳能光伏 (PV) 设施的全流程工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商。 公司的主要业务集中在两个关键领域：大型太阳能项目以及商业和工业 (C&I) 太阳能项目。 公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务，推广生态友好资源，并实现碳中和目标。

如需了解该公司的更多信息，请访问 https://www.founderenergy.com.my/。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，反映我们的当前预期和对未来事件的看法。 已知和未知的风险、不确定性以及其他因素（包括公司向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”部分所列内容），可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的情况有实质性差异。 您可以通过“可能”、“将”、“期望”、“预期”、“旨在”、“预估”、“打算”、“计划”、“相信”、“或许”、“潜力”、“继续”等词汇或类似表达来识别这些前瞻性陈述。 作出这些前瞻性陈述时，主要基于我们目前就可能影响公司财务状况、经营业绩、业务策略和财务需求的未来事件作出的预期和预测。 这些前瞻性陈述涉及多种风险和不确定性。 除非适用法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因而在陈述发布日之后更新或修改，或是为反映意外事件发生而更新或修改。 我们通过这些警示说明对所有前瞻性陈述进行限定。

联系信息：

媒体垂询请联系：

Founder Group Limited

info@founderenergy.com.my

投资者关系垂询：

Skyline Corporate Communications Group, LLC

Scott Powell，总裁

1177 Avenue of the Americas, 5th Floor

New York, New York 10036

办公室：(646) 893-5835

电子邮箱：info@skylineccg.com