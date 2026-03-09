KommuneKredit offentliggør Årsrapport 2025

KommuneKredit har offentliggjort Årsrapport 2025 i dag den 9. marts 2026.

Sammendrag

Årets resultat før værdireguleringer og skat blev 507 mio. kr. Det er et fald på 16 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, hvilket svarer til forventningerne ved halvåret.

Årets totalindkomst udgjorde -44 mio. kr. mod 8 mio. kr. i 2024.

Nettorenteindtægterne udgjorde i 2025 641 mio. kr., hvilket er en nedgang på 89 mio. kr. i forhold til sidste år.

Værdien af det samlede udlån og leasing steg med 6 mia. kr. til 200 mia. kr. ved udgangen af 2025.

Egentlig kernekapital (CET1), der svarer til egenkapitalen, faldt til 10.099 mio. kr. fra 10.188 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Siden 1899 har KommuneKredit finansieret landets kommuner og regioner ved at udstede obligationer på de internati-onale kapitalmarkeder. Den 26. marts 2025 blev finansieringsmodellen ændret. Fremover køber staten KommuneKredits obligationer til renter svarende til statens egne finansieringsomkostninger. Den nye finansieringsmodel har betydet lavere finansieringsomkostninger for KommuneKredit og dermed tilsvarende lavere renter på udlån og leasing. Der forventes en samfundsmæssig besparelse på omkring 1 mia. kr. årligt, når modellen er fuldt indfaset, hvilket i sidste ende kommer de danske borgere og skatteydere til gode.

De grønlandske kommunale enheder har siden begyndelsen af 2024 haft mulighed for at låne til projekter i Kommune-Kredit. Staten garanterer for lånet over for KommuneKredit, mens Selvstyret regaranterer over for staten inden for visse rammer. I 2025 har vi ydet de første lån for i alt 1.624 mio. kr. til grønlandske kommunale enheder.

Resultatet i 2025

KommuneKredits resultat før værdireguleringer og skat blev 507 mio. kr. Det er et fald på 16 mio. kr. i forhold til 2024. Det dækker over en nedgang i samlede nettorenteindtægter på 89 mio. kr. i forhold til 2024, og en ekstraordinær indtægt på 76 mio. kr. under andre driftsindtægter som resultat af salget af vores ejendomme på Kultorvet 14 og 16 i København.

Årets værdiregulering udgjorde -552 mio. kr. Det skyldes bl.a., at de rentesatser, der anvendes til værdiansættelse af udlån og finansiering, er omlagt til statsrenter som følge af den nye finansieringsmodel. Hertil kommer, at de store po-sitive værdireguleringer i 2021-2023 som forventet er blevet modsvaret af negative værdireguleringer efterfølgende. Som resultat heraf er totalindkomsten som forventet negativ med -44 mio. kr., der overføres i sin helhed til egenkapitalen. På grund af salget af ejendommene på Kultorvet 14 og 16 har vi i perioden tilbageført opskrivningshenlæggelser på 45 mio. kr. på egenkapitalen, der herefter udgør 10.099 mio. kr.

Forventninger til 2026

Vi forventer nettorenteindtægter på ca. 500 mio. kr. i 2026. Administrationsomkostningerne forventes at stige med knap 20 mio. kr. til 225 mio. kr. Det skyldes dels engangsomkostninger i forbindelse med flytning til nye lokaler, dels husleje for det nye lejemål, der fremover vil indgå i administrationsomkostningerne. Vi vurderer, at resultatet for året før værdireguleringer og skat bliver 275 mio. kr. Heri er medtaget en forventet negativ værdiregulering på omkring 150 mio. kr.

Kontaktperson

Adm. direktør Jens Lundager

Telefon 3369 7622 | E-mail: jlu@kommunekredit.dk





