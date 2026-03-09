Luotea Oyj

Pörssitiedote

9.3.2026 klo 15:00

Muutos Luotea Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Luotea on luovuttanut yhteensä 20 247 hallussaan olevaa omaa osaketta konsernin osakepalkkiojärjestelmän piirissä olevalle 9 avainhenkilölle. Luovutetut osakkeet muodostavat vuoden 2025 osakepalkkiojärjestelmästä maksettavan palkkion osakeosuuden.

Luovutuksen jälkeen yhtiöllä on hallussaan 566 903 omaa osaketta.

LUOTEA OYJ

Antti Niitynpää

toimitusjohtaja





Lisätietoja:

toimitusjohtaja Antti Niitynpää, puh. 0400 231 167

talousjohtaja Mika Stirkkinen, puh. 040 558 8520





Luotea on kiinteistöalan palveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaarelle, yhdistäen niihin energiatehokkuuden ja dataohjatut teknologiat. Luotean palveluilla parannetaan kiinteistöjen arvoa ja luodaan parhaat mahdolliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille. Palveluihin kuuluvat monipuoliset ja edistykselliset kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut. Luotea toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 346 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 5000 henkilöä. Luotea on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.luotea.com